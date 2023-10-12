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Дыхательные упражнения: простая методика оздоровления

Автор: Econet 12 октября 2023 6834
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Многие заболевания органов дыхания можно предупредить с помощью правильной профилактики. Регулярное выполнение дыхательных упражнений улучшает вентиляцию легких и бронхов, стимулирует очищение от мокроты, улучшает общее самочувствие и активность. Их легко выполнять в домашних условиях, после основной утренней зарядки.

Дыхательные упражнения: простая методика оздоровления

Дыхательные упражнения используются врачами ЛФК для оздоровления органов дыхания, восстановления кровообращения после пневмонии. Они увеличивают объем легких, поэтому рекомендуются спортсменам, повышают выносливость и работоспособность, уменьшают гипоксию мозга и внутренних органов.

Как улучшить вентиляцию легких с помощью упражнений

У здорового человека легкие имеют большой объем, полностью наполняются на вдохе и опустошаются на выдохе. Малоподвижный образ жизни, сидячая работа, постоянное нахождение в загазованном или запыленном помещении приводят к ухудшению вентиляции. Воздух застаивается в нижних долях, что приводит к недостатку кислорода в крови.

При плохой вентиляции легких мозг и внутренние органы испытывают недостаток питания. Человек ощущает постоянную усталость, сонливость, чаще болеет простудой. Дыхательные упражнения помогают восстановить полный объем без лекарств, служат отличной профилактикой бронхита, пневмонии, ОРВИ.

Дыхательные упражнения: простая методика оздоровления

Дыхательная гимнастика выполняется следующим образом:

1. Сядьте на стул или в кресло, на полу, используя спортивный коврик. Большим пальцем руки осторожно закройте одну ноздрю, при этом расправьте ладонь, направляя остальные пальцы вверх. Делайте резкие вдохи и выдохи от 5 до 15 раз. Держите спину прямой и напряженной.

2. Повторите упражнение для второй ноздри, считая вдох и выдох за 1 раз. Старайтесь набирать большой объем воздуха в легкие.

3. При выполнении закройте левую ноздрю пальцем правой руки, сделайте 5−15 глубоких вдохов и выдохов на полные легкие.

4. Повторите, закрывая правую ноздрю пальцем левой руки.

5. Попеременно закрывайте правую ноздрю большим пальцем, делайте один глубокий вдох и резкий выдох. Затем закройте левую средним пальцем, повторяя дыхательные движения. Повторяйте не менее 15 раз.

Дыхательные упражнения: простая методика оздоровления

При выполнении упражнений хорошо прорабатываются легкие и бронхиальное дерево. Одновременно стимулируются биологически активные точки на пальцах, отвечающие за здоровье органов дыхания. Это поддерживает иммунную защиту организма, повышает выносливость. При регулярном выполнении в несколько раз снижается риск осложнений после гриппа и простуды, человек реже болеет и чувствует себя более активным.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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здоровье дыхательные упражнения вентиляция легких бронхи

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