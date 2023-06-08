Дыхательные упражнения при лечении бронхита

Эти дыхательные упражнения дадут возможность растянуть и усилить дыхательную мускулатуру. Если делать такие упражнения трижды в день, вы сможете полноценно восстановиться после перенесенных инфекций, которые влекут за собой осложнения с дыханием (воспаление легких, бронхит, COVID-19).

Диафрагма, стенка грудины, и мускулы брюшной стенки позволяют нам дышать. Выполняя полные вдохи, можно укрепить диафрагму. При выдохе мускулы грудины и брюшной стенки сокращаются, тем более при кашле. Активный выдох (губы должны быть «трубочкой», как если вы задуваете свечу) позволяет укрепить данные мускулы.

Гимнастика для мускулатуры дыхания

Рекомендации.

Полезно обсудить с доктором определенные меры предосторожности, которых желательно придерживаться, до начала гимнастики.

Все упражнения выполняются сидя на стуле со спинкой / лежа на спине на кровати.

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«Расщепление» кашля

Если прижимать подушку к области живота, когда вы кашляете, вам удастся лучше откашляться. Это и есть «расщепление» кашля. Данный способ можно применять каждый раз, когда необходимо покашлять.

Вращения плечами

При выполнении вращения плечами происходит деликатная растяжка мускулатуры груди и плеч.

Садимся / ложимся, руки вольно вытянуты вдоль корпуса.

Круговыми действиями перемещаем плечи вперед, вверх, назад и, наконец, вниз.

Выполняем 5 раз.

Важно выполнить большой круг и работать плечами синхронно.

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Дыхание диафрагмой

Позволит расслабить стенку грудины и мускулатуру живота.

Ложимся / садимся.

Укладываем руки на живот.

Плавно и глубоко вдыхаем воздух через нос. Живот поднимается, а верхняя область груди остается неподвижной.

Плавно выдыхаем (губы «трубочкой»). Параллельно с выдохом деликатно тянем живот к позвоночному столбу.

Выполняем 5 раз.

Сжимаем лопатки

Полезная стратегия, чтобы расправить стенку грудины и ребра для глубокого вдоха.

Садимся / ложимся.

И.П. - руки вдоль корпуса, ладони смотрят вверх. Деликатно сводим лопатки и опускаем их вниз. Грудь должна выгнуться дугой.

Делаем вдох носом и выдох через губы. Помним, что губы вытянуты «трубочкой».

Пауза 1–2 сек., выполняем 5 раз.

Растяжка грудной мускулатуры, руки подняты над головой

Прекрасно расслабляет мускулы грудины и дает воздуху беспрепятственно проходить через легкие. Так можно увеличить содержание кислорода в организме.

Садимся / ложимся.

Деликатно сводим лопатки и опускаем их вниз.

Укладываем руки в замок и плавно поднимаем над головой максимально высоко, выполняя полный вдох.

Выполняем выдох, не спеша опуская руки.

Пауза 1–2 сек., выполняем 5 раз.

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Быстрое дыхание носом

Укрепляет диафрагму и позволяет вдыхать больший объем воздуха.

Садимся / ложимся.

Выполняем полный вдох носом, далее быстро вдыхаем носом еще трижды (при этом не выдыхая воздух).

Плавно выдыхаем (губы «трубочкой»).

Пауза 1–2 сек., делаем 3 раза.

Дыхание 4-8-8

Повышает содержание кислорода в организме.

Садимся / ложимся.

Вдыхаем через нос в продолжение 4 сек.

Задерживаем дыхание на 8 сек.

Плавно выдыхаем воздух через губы «трубочкой» в ходе 8 сек.

Пауза 1–2 сек., делаем трижды.опубликовано econet

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