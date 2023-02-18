Дыхательные практики на все случаи жизни

Дыхание - это жизнь. И то, как мы дишим определеяет во многом работу органов и систем организма. Практически все люди дышат поверхностно, делая около15 циклов дыхания в минуту. Подобное дыхание формирует стресс. Как научиться дышать медленнее? Вот полезные упражнения.

Мы практически никогда не задумываемся о своем дыхании. Для нас это естественный процесс жизнедеятельности, который, кажется, всегда правильный и не требует к себе особого внимания. Но дыхание - важнейший показатель здоровья. И от его качества зависит качество, полнота жизни, физическое и эмоциональное состояние.

Методики правильного дыхания

Почти все мы дышим поверхностно, производя примерно 15 циклов дыхания в минуту. Подобное дыхание формирует стресс, ведь в таком случае активна симпатическая нервная система, «запускаемая» при стратегии выживания (усиленное сердцебиение, плохой аппетит, суженные зрачки, скачок адреналина).

Как грамотно дышать?

Да, организм в состоянии активно действовать и хорошо реагировать, но одновременно он расходует больше энергии, подключая внутренние резервы. А это ослабляет здоровье.

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Поэтому организму жизненно важно расслабляться. 10 и меньше дыхательных циклов в минуту (носом), запускают парасимпатическую нервную систему, обеспечивающую возможность расслабляться, успокаиваться, восстанавливать энергетический потенциал.

4 и менее дыхательных циклов в минуту предполагают состояние медитации, когда человек способен окунуться в глубины своего подсознательного.

Тренировка: поставим таймер на 60 секунд. При этом намеренно не меняем обычное дыхание. Посчитаем количество вдохов-выдохов (1 цикл). Зафиксируем получившийся результат.

Как научиться дышать медленнее? Для этого делаем полный вдох и выдох, задействовав живот.

Чем больше воздуха входит при вдохе, тем активнее организм обогащается и живительным кислородом, и праной – энергией жизни.

Ключевые способы дыхательных практик

Осознавайте и будьте внимательны к каждому вдоху и выдоху. В первое время не все будет получаться, мысли, не поддающиеся контролю, станут отвлекать. Если какая-то мысль посещает вас, терпеливо возвращайте свое внимание на тело, сосредоточьтесь на процессе дыхания.

Продолжительность упражнений 3-5-11 минут. Все зависит от вашей подготовленности.

Полезно использовать спокойную, расслабляющую музыку.

Бодрящие запускающие функции органов упражнения полезно делать в утреннее время. Упражнения с успокаивающим эффектом - вечером.

Важно помнить, что грудное дыхание действует бодряще, диафрагмальное (с задействованным животом) - успокаивает.

Техника дыхания №1: полное дыхание

Результат:

восполнение и обогащение тела энергией жизни,

стимуляция синтеза эндорфинов (помощь в борьбе с депрессивными состояниями).

сокращение и профилактика отложения токсинов в легких.

увеличение объема легких, что дает возможность постоянно дышать в полную силу.

Техника выполнения:

Полное дыхание предполагает 3 фазы: расширение/сжатие области живота, расширение/сжатие реберной области и расширение/сжатие зоны груди. Вдох плавно расширяет сектор живота, далее - ребер и в последнюю очередь - груди.

Рекомендации: все внимание важно направлять на осознание процесса дыхания.

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Техника дыхания №2: попеременное дыхание

Результат:

Гармонизация функций левого и правого полушарий мозга,

помогает пребывать в настоящем моменте,

чувство гармонии на уровнях тела, разума, души,

избавление от головной боли,

вдох через левую ноздрю и выдох через правую дарит успокоение, убирает отрицательные эмоции,

вдох через правую и выдох через левую дарит ясность и бодрость.

Техника выполнения:

Садимся в комфортную позу, левая рука лежит на колене. Поднимаем правую руку на линию носа, пальцы сложены вместе и смотрят вверх. Большим пальцем прикрываем правую ноздрю в период вдоха через левую. Далее мизинцем закрываем левую ноздрю, делаем выдох через правую. Выполняем упражнение в продолжение 5-11 мин.

Это важно помнить! Выполнять гимнастику механически нетрудно, но где-то на 3-й-5-й минуте вас может посетить раздражение, возникнет желание прекратить. Это в порядке вещей.

Если ощущаете эмоциональный дисбаланс, организуйте перерыв, выпейте чистой воды.

Техника дыхания №3

Результат:

Снижение температуры при лихорадке,

нормализация артериального давления,

решение проблем пищеварения,

очистка от токсичных соединений.

Техника выполнения:

Садимся в комфортную позу, руки лежат на коленях. Сворачиваем язык трубочкой (на манер буквы «U» в английском алфавите), высовываем кончик языка наружу. Делаем глубокий вдох через свернутый таким образом язык, делаем выдох через нос.

В первое время на кончике языка можно ощутить покалывание, горечь токсичных выделений, немного позже на кончике языка почувствуется сладость. Это является сигналом, что очистительные механизмы пришли в движение.

Полезно выполнять в утреннее и вечернее время ежедневно по 26 циклов дыхания.

Техника дыхания №4: сегментированное дыхание четыре на четыре

Результат:

зарядка энергией разума и тела,

осознание ясности, пробужденности,

позитивное действие на гормональный баланс.

Техника выполнения:

Садимся удобно, спина прямая. Соединяем ладони на линии груди (как в молитве), прижимаем большие пальцы к середине груди. В ходе упражнения ладони не расслабляем, прижимаем плотно одна к другой.

Делаем энергичный вдох, далее выдыхаем через нос на 4 счета. Дышим шумно, будто шмыгая носом. На 4-м счете при вдохе легкие как можно больше наполняются воздухом, на 4-м счете при выдохе полностью освобождаем легкие от воздуха. На выдохе втягиваем пупок, так происходит энергетическая генерация. По окончании цикла задерживаем дыхание на 10-20 сек., одновременно с силой удерживая ладони вместе. Делаем выдох, расслабляемся. Вы должны ощутить приток энергии и бодрость.

1 цикл дыхания длится 7-8 сек. Упражнение продолжается 3-5 мин. Если закружилась голова, можно сделать паузу.

Техника дыхания №5: дыхание льва

Результат:

очистка от токсичных веществ,

стимуляция функций щитовидной железы.

Техника выполнения:

Высовываем язык, тянем к подбородку. Дышим активно, толкая дыхание от корня языка (дыхание беззвучное). Дышим верхним отделом грудной клетки и горлом.

Данная техника дыхания способствует лечению заболеваний носоглотки, горла.опубликовано econet

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