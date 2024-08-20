Дыхательная гимнастика для предупреждения панкреатита

Дыхательные упражнения широко применяются в медицине для профилактики и лечения болезней. Чтобы предупредить такое сложное заболевание как панкреатит, можно выполнять простую дыхательную гимнастику. Вот 4 упражнения для профилактики панкреатита.

Дыхательные упражнения - эффективный метод оздоровления, который применяется при широком спектре заболеваний. Дыхательная гимнастика работает даже для профилактики такого серьезного недуга как панкреатит. Вот описание этих упражнений.

Дыхательные упражнения как профилактика панкреатита

Упражнения удобны тем, что их выполняют в любом положении. В первое время не желательно делать больше, чем 3–4 подхода. Постепенно на протяжение месяца увеличиваем число повторов до 9. В процессе выполнения дыхательных упражнений важно контролировать свое самочувствие: если появилась усталость, недомогание, боли в области живота, гимнастику имеет смысл остановить.

Описание упражнений для предупреждения панкреатита

№ 1. Делаем глубокий вдох, потом выдох. Задерживаем дыхание и постепенно, но максимально втягиваем живот и считаем про себя до трех. Делаем вдох, расслабив при этом мускулы живота.

№ 2. Делаем глубокий вдох, потом выдох. Задерживаем дыхание и постепенно, но максимально надуваем живот и считаем про себя до трех. Делаем вдох, расслабив при этом мускулы живота.

№ 3. Начинаем делать вдох. Задерживаем дыхание на 1–2 сек., стараемся при этом ощутить, как напрягается мышца диафрагмы, далее продолжаем вдыхать воздух, немного выпячивая вперед брюшную стенку. Не завершив вдоха, еще раз делаем паузу, выжидаем 3 сек., в это время надуваем живот, потом резко втягиваем живот и завершаем вдох. Теперь выполняем выдох, параллельно расслабив мускулатуру живота.

№ 4. Делаем резкий выдох, в это же время энергично втянув живот. Задерживаем дыхание и мысленно считаем до 4, после этого расслабляем мускулы живота. Теперь выполняем вдох, максимально надувая живот.опубликовано econet

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