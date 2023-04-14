Доктор Меркола: Почему лучше принимать витамин D3, а не витамин D2

Установлено, что дополнительный прием витамина D снижает депрессию и боли у женщин, страдающих сахарным диабетом. Исследования показывают, что витамин D обладает мощными защитными свойствами против множества различных видов рака, в том числе рака поджелудочной железы, легких, яичников, молочной железы, предстательной железы и кожи.

Исследования витамина D не перестают удивлять нас важностью правильного пребывания на солнце в качестве идеального способа оптимизации уровня витамина D в организме. Для многих из нас зима ограничивает возможность находиться на солнце вплоть до шести месяцев в году. В это время вашим лучшим решением станет искусственный УФВ-свет, поскольку облучение УФ-лучами также очень полезно для здоровья – помимо выработки витамина D.

Дефицит витамина D и заболевания – какая связь?

Витамин D благотворно влияет на активность генов

Связь витамина D и болезни Крона

Витамин D может уменьшить депрессию и боли

Почему я рекомендую витамин D3, а не витамин D2

Онкологи призывают снизить риски развития рака груди с помощью витамина D

Витамин D крайне важен для профилактики рака

Поддержание оптимального уровня витамина D в сыворотке крови

Общие рекомендации по приему добавок

Одним из наиболее вредных элементов стандартных соляриев являются магнитные балласты (они издают громкое жужжание, которое вы слышите во многих соляриях). Использование электронного балласта снижает вред от электромагнитных полей, которые представляют наибольшую часть опасности в соляриях.

Другая проблема связана с используемыми лампами, которые могут излучать только УФА-свет – он обеспечивает загар, но не увеличивает уровень витамина D. Для большей части северного полушария в течение зимних месяцев получение витамина D от солнца невозможно. В это время необходимо использовать искусственный УФВ-свет или получать витамин D с питанием.

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Польза от УФВ-облучения от солнца или искусственного света, включает в себя, помимо прочего, выработку оксида азота – это соединение, которое снижает артериальное давление. Несмотря на свое название, витамин D - не витамин. По сути, это мощный нейрорегуляторный стероидный гормон, что помогает частично объяснить его воздействие на здоровье человека.

Совершенно очевидно, что дефицит витамина D является растущей эпидемией по всему миру и вносит свой вклад в сотни распространенных проблем со здоровьем. На самом деле, согласно одного проведенного анализа, корректировка дефицита витамина D может снизить риск смерти по любой причине на 50 процентов.

Если для вас это слишком неправдоподобно, задумайтесь о том, что витамин D влияет почти на 3 000 из ваших 24 000 генов. Это происходит с помощью рецепторов витамина D, расположенных по всему телу. Учитывая, что люди эволюционировали на солнце, вряд ли это станет для вас большой неожиданностью.

Витамин D благотворно влияет на активность генов

Всего лишь один пример важного гена, который активируется витамином D – это ваша способность бороться с инфекциями и хроническим воспалением. Он также производит более 200 антимикробных пептидов, наиболее важным из которых является кателицидин, натуральный антибиотик широкого спектра действия.

Это одно из объяснений высокой эффективности витамина D при простуде и гриппе.

В соответствии с пресс-релизом опубликованным в январе 2013 г. в журнале OrthomolecularMedicine («Ортомолекулярная медицина»), зарегистрировано 33 800 медицинских публикаций, в заголовке или резюме которых фигурирует витамин D, и эта настоящая гора исследований говорит о том, что витамин D очень полезен для вашего психического и физического здоровья. Так, исследования показали, что витамин D способен улучшить:

Исход беременности (снижение риска кесарева сечения и преэклампсии)

Диабет 1 и 2 типа

Сердечно-сосудистые заболевания и инсульт

Аутизм, болезнь Альцгеймера и другие нарушения функции мозга

Бактериальные и вирусные инфекции

Некоторые из последних опубликованных исследований, о которых я расскажу в этой статье, показывают, как повышение уровня витамина D может помочь при депрессии и болях у больных диабетом, болезни Крона и раке молочной железы.

Связь витамина D и болезни Крона

В то время, как предыдущие исследования связывали низкий уровень витамина D с повышенным риском развития болезни Крона и доказывали, что корректировка дефицита витамина D может улучшить симптомы заболевания, одним из самых последних исследований установлена «значительная взаимосвязь между уровнем витамина D и восприимчивостью к болезни Крона, а также существенная связь между уровнем витамина D и генотипом».

Установлено, что у пациентов с болезнью Крона значительно снижен уровень витамина D в сыворотке крови. Из семи исследованных вариаций последовательности ДНК, два варианта показали статистически значимую связь с уровнем витамина D у пациентов с болезнью Крона, а четыре варианта были связаны с уровнем витамина D в контрольной группе.

Если вкратце - это доказывает, что витамин D может влиять на экспрессию генов, связанных с болезнью Крона, и улучшить или ухудшить ситуацию, в зависимости от того, достаточно ли у вас этого витамина.

Витамин D может уменьшить депрессию и боли

В новостях по этому вопросу сообщают, что витамин D уменьшает депрессию и боли у женщин страдающих сахарным диабетом. Как сообщает Psych Central:

«Исследователи задались целью определить, как дополнительный прием витамина D может повлиять на женщин, больных сахарным диабетом 2 типа, которые также страдают от депрессии.

В начале исследования 61% женщин сообщили о нейропатических болях – стреляющей или жгучей боли в ногах и ступнях, а у 74%были сенсорные боли - онемение и покалывание в руках, пальцах и ногах.

В ходе исследования участницы дополнительно принимали по 50 000 МЕ витамина D2 еженедельно в течение 6 месяцев. К концу исследования, после окончания приема, уровень депрессии у женщин значительно снизился.

Кроме того, участницы, страдавшие в начале исследования от нейропатических и/или сенсорных болей, сообщили об уменьшении этих симптомов через 3 и 6 месяцев после приема добавок с витамином D2».

По словам Тодда Дойл, ученого и ведущего исследователя, дополнительный прием витамина D «является перспективным средством лечения болей и депрессии у больных сахарным диабетом 2 типа». Тем не менее, хотелось бы отметить, что можно добиться еще лучших результатов, принимая витамин D3, а не прописанный D2. Ведь предыдущие исследования показывают, что в долгосрочной перспективе витамин D2 может принести больше вреда, чем пользы ...

Почему я рекомендую витамин D3, а не витамин D2

Дрисдол – это синтетическая форма витамина D2, которую получают в ходе облучения грибка и растительного вещества. Именно эту форму витамина D, как правило, выписывают врачи. Это не тот тип, который вырабатывается в вашем организме в ответ на воздействие солнца или безопасного солярия, а именно - витамин D3.

По данным мета-анализа, проведенного в 2012 г. ресурсом Cochrane Database, который оценивал уровень смертности людей, дополнявших свой рацион витамином D2, и тех, кто дополнял свой рацион витамином D3, результаты этих групп существенно различаются. Анализ 50 рандомизированных контролируемых исследований, которые охватили в общей сложности 94 000 участников, показал:

6% снижение относительного риска среди принимавших витамин D3

2% увеличение относительного риска среди принимавших витамин D2

Таким образом, это исследование, безусловно, проливает свет на роль витамина D в терапии диабета 2 типа и связанных с ним побочных эффектов. А если учесть, что примерно у 60 процентов больных сахарным диабетом 2 типа наблюдается дефицит витамина D, то, разумеется, нам есть к чему стремиться.

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Дополнительные сведения в поддержку теории о пользе витамина D в борьбе с диабетом 2 типа были опубликованы в прошлом году. Исследователи обнаружили «сильное аддитивное взаимодействие между абдоминальным ожирением и дефицитом 25(OH)D по отношению к резистентности к инсулину». Они также утверждают, что увеличение резистентности к инсулину на 47 процентов можно объяснить взаимодействием между недостаточным уровнем витамина D и высоким индексом массы тела (ИМТ).

Еще одно исследование, опубликованное в журнале Diabetes Care («Лечение диабета») также предположило, что добавки с витамином D помогают предупредить сахарный диабет 2 типа у людей с преддиабетом. Хотя исследование лишь обсервационное и не устанавливает причинно-следственную связь, исследователи сообщают, что у участников с наивысшим уровнем витамина D вероятность развития диабета в течение трехлетнего периода оценки была на 30 процентов меньше, чем у участников с самым низким уровнем этого витамина.

Онкологи призывают снизить риски развития рака груди с помощью витамина D

Между тем, в последнем выпуске издания Science World Report была отмечена рекомендация профессора Кефана Мокбеля (Kefah Mokbel), британского хирурга, специализирующегося на оперативном лечении рака молочной железы. Он призывает женщин ежедневно принимать добавки с витамином D, чтобы снизить риск развития рака молочной железы. В этой статье говорится:

«Проф. Мокбель также потребовал от Джереми Ханта, министра здравоохранения, предоставить свободный доступ к таблеткам [витамина D], поскольку каждый год это спасет около 1 000 жизней. «Я призываю министерство здравоохранения бесплатно выдавать добавки с витамином D всем женщинамстарше 20 лет, потому что этот витамин эффективно защищает от рака молочной железы», - говорит профессор Мокбель».

Витамин D крайне важен для профилактики рака

В самом деле, все большее число исследований показывает, что витамин D обладает мощными защитными свойствами против множества различных видов рака, в том числе рака поджелудочной железы, легких, яичников, молочной железы, предстательной железы и кожи. Теории связывающие дефицит витамина D и рак были проверены и подтверждены более чем 200 эпидемиологических исследований, а понимание его физиологической основы проистекает из более чем 2500 лабораторных испытаний.

Так, исследование 2007 г., опубликованное в AmericanJournalofPreventiveMedicine («Американский журнал профилактической медицины»), пришло к выводу, что содержание 25(OH)D в сыворотке крови на уровне свыше 33 нг/мл связано со снижением риска развития колоректального рака на 50%. А исследования опубликованные в InternationalJournalofCancer («Международный журнал рака») два года назад установили, что увеличение уровня витамина D в сыворотке крови всего лишь на 10 нг/мл связано со снижением заболеваемости колоректальным раком на 15% и снижением заболеваемости раком молочной железы на 11%.

Еще одно исследование 2007 г. опубликованное в AmericanJournalofClinicalNutrition («Американский журнал клинического питания») установило, что после четырех лет наблюдения выживаемость без рака на 77% была выше у женщин, получавших 1100 МЕ витамина D и 1450 мг кальция в день, по сравнению с теми, кто получал плацебо или только кальций.

По словам Кэрол Бэггерли (Carole Baggerly), основательницы организации Grassroots Health, не менее 90 процентов рака молочной железы может быть связано с дефицитом витамина D. Рак молочной железы даже называют «синдром дефицита витамина D», как обычную простуду и сезонный грипп.

Поддержание оптимального уровня витамина D в сыворотке крови

Огромное значение имеет поддержание терапевтически полезного уровня в сыворотке крови круглый год. Исследования показывают, что абсолютный минимум для профилактики рака составляет около 40 нг/мл. По мнению исследователей, идеальный уровень - около 60-80 нг/мл. В опубликованной в 2009 г. в журналеAnnalsofEpidemiology («Анналы эпидемиологии») обзорной статье под названием: «Витамин D для профилактики рака: глобальная перспектива» говорится:

«Повышенный уровень основной циркулирующей формы витамина D - 25-гидроксивитамин D (25(OH)D), связан с существенно более низкими показателями заболеваемости раком толстой кишки, молочной железы, яичников, почек, поджелудочной железы, агрессивного рака предстательной железы и других видов рака.

В сочетании с недавно открытыми механизмами, эпидемиологические результаты позволяют предположить новую модель этиологии рака, в которой учитывается действие 25(OH)D и кальция. Она состоит из семи этапов: дизъюнкция, инициирование, естественный отбор, разрастание, метастазирование, инволюция и переход. Метаболиты витамина D предотвращают дизъюнкцию клеток и благотворно влияют на другие этапы.

На основе обсервационных исследований в сочетании с рандомизированными испытаниями предполагается, что повышение минимального круглогодичного уровня25(OH)D в сыворотке кровидо 40-60 нг/мл (100-150 нмоль/л) способно предотвратить около 58 000 новых случаев рака молочной железы и 49 000 новых случаев колоректального рака ежегодно, и три четверти смертей от этих заболеваний в Соединенных Штатах и Канаде.

Ожидается, что прием в таких дозахнаполовину снизит уровень смертности пациентов с раком молочной железы, колоректальным раком или раком предстательной железы... Пришло время скоординировать действия на национальном уровне, чтобы существенно увеличить потребление витамина D и кальция».

Общие рекомендации по приему добавок

В качестве общей рекомендации, по результатам исследования, проведенного Grassroots Health, взрослым советую принимать около 8000 МЕ/сут, чтобы уровень в сыворотке крови достиг 40 нг/мл. Тем не менее, я настоятельно рекомендую повышать свой уровень витамина D с помощью нахождения на солнце всякий раз, когда это возможно.

Если вы все же выбираете добавки с витамином D, то помните, что вам одновременно нужно увеличить и потребление витамина K2 с пищей и/или добавками. Если вы получаете витамин D от солнца, то это не так критично, хотя, в любом случае, необходимо следить за тем, чтобы в вашем рационе содержалось достаточное количество витамина К2.

Как узнать, свой уровень витамина D? Самый важный фактор – сдавать анализ на уровень витамина D в сыворотке крови каждые полгода, потому что у разных людей разная реакция на воздействие УФ-лучей или прием добавок с витамином D3. Ваша цель - достичь клинически значимого уровня в сыворотке крови 50-70 нг/мл и поддерживать этот уровень круглый год. Сдайте анализ, когда уровень в крови самый высокий - как правило, в августе, и еще раз, когда он самый низкий - как правило, в феврале.

Анализ на уровень витамина D - один из самых важных, которые вы можете сделать, поэтому, если вы еще не узнали свой уровень, сделайте это сейчас – важность этого анализа невозможно переоценить.опубликовано econet

Д-р Джозеф Меркола

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