Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Добавки против бессонницы: ТОП-8

Добавки против бессонницы: ТОП-8

Автор: Econet 08 мая 2023 6536
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Не многие люди знают, что для поддержания здоровья и восстановления организма, полноценный сон также важен, чем правильное питание и отсутствие вредных привычек. Недосыпание приводит к рассеянности, спутанности сознания, скачкам давления, сердечно-сосудистым заболеваниям и риску депрессии. Какие полезные вещества способствуют нормализации ночного отдыха?

Добавки против бессонницы: ТОП-8

От количества и качества сна зависит нормальная работа всех органов и систем тела. Хороший ночной отдых необходим для похудения, поскольку помогает регулировать объемы потребляемой пищи и обменные процессы. Сон способствует укреплению иммунной системы для борьбы с вирусами и инфекциями, сохранению памяти, развитию творческого мышления и концентрации внимания. Некоторые очень важные для организма гормоны могут вырабатываться только во время ночного сна. Поэтому те, кто регулярно недосыпает, чувствуют постоянную усталость и ухудшение самочувствия.

Что поможет улучшить сон?

1. Мелатонин – гормон сна, вырабатываемый организмом, помогает засыпанию и полноценному отдыху. Принимают краткосрочными курсами при нарушении биоритмов и регулирования циклов сна.

2. 5-гидрокситриптофан (5-НТР) – помогает вырабатывать серотонин (гормон счастья), повышает настроение, уменьшает аппетит, нормализует сон.

3. Витамин В6 – помогает вырабатывать мелатонин и серотонин. Богата им морская рыба, чеснок и фисташки.

Добавки против бессонницы: ТОП-8

4. Настойка корня валерианы – применяют как успокоительное средство уже несколько тысяч лет. Обладает накопительным эффектом, поэтому может подействовать не сразу.

5. Магний – низкий показатель вызывает тревожность, нервное возбуждение, частные ночные пробуждения. Содержится в семечках и орехах, особенно много в миндале, бразильских и грецких.

6. L-теанин – природная аминокислота, которая помогает вырабатывать ГАМК – вещество, помогающее расслабиться и снижающее беспокойство.

Добавки против бессонницы: ТОП-8

7. Лактукарий – обладает легким седативным эффектом и снижает возбуждение мозга. Содержится в салате-латуке.

8. Глицин – расслабляет нервы и мышцы, содержится в ромашке. Ромашковый чай успокаивает, снижает тревожность , вызывает сонливость. Чтобы усилить эффект, можно добавить немного меда.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

здоровье сон мелатонин магний глицин ромашка серотонин

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Не люди бегут от жизни, потому что она скучна, а жизнь убегает от людей, потому что они мелки Томас Вулф
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.