Добавки для профилактики хронических заболеваний в каждом возрастном периоде женщин

Гормональный баланс женского организма определяет его нормальное функционирование и психологическое состояние женщины. Старение тоже связано с изменением выработки гормонов. Как можно поддержать организм и оставаться жизнерадостными, бодрыми и здоровыми?
ДНК - это не наша судьба. Человек может влиять на экспрессию унаследованного гена - и, следовательно, выбором образа жизни. Даже наследственные хронические недуги – это лишь предиктор, а не приговор.
К 65 годам 80% людей страдают одним или даже набором таких хронических недугов:
Первым гормоном, который выделяется яичниками девушки, считается прогестерон, а где-то через год - эстроген. В репродуктивном возрасте эта пара гормонов измеряется в пропорции друг к другу. Когда показатель эстрогена чересчур высок или прогестерона очень мало, чтобы установить баланс, вероятны ПМС, перепады настроения, мигрени, фиброзно-кистозная мастопатия, миома, спазмы во время менструаций, бесплодие, выкидыш.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Где-то к 35 годам и немного позже показатель прогестерона снижается, возвращая состояние доминирования эстрогенов. Поэтому в период перименопаузы симптомы ПМС усугубляются. С течением времен содержание эстрогена начинает падать и возникают так называемые приливы, ночное потоотделение, нарушения сна, снижение либидо, избыточный вес, остеопороз.
Есть ряд аминокислот и трав, содержащих сочетание ГАМК, L-теанина, таурина, мелатонина, инозита, 5HTP. Они помогут нормализовать сон и снять тревожность.
Нормализация эстрогена у женщин в периоды перименопаузы и менопаузы дает меньшую статистику:
Если у женщины не наблюдалось менструаций в продолжение года, это постменопауза.
Стратегии образа жизни для снижения частоты хронических недугов старения:
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/
Добавить комментарий