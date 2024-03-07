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Для чего нужны ферменты?

Автор: Econet 07 марта 2024 6938
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Ферменты – это химические соединения, которые делают возможным существование живых организмов. Ферменты задействованы в каждой биохимической реакции. Они контролируют функции печени, почек, легких и желудка. Без ферментов невозможно было бы переваривание пищи. Кроме того, от ферментов зависит иммунитет.

Для чего нужны ферменты?

Что такое ферменты, каковы их функции и влияние на организм? Это вещества, без которых не осуществляются жизненно важные реакции. Именно действием ферментов обусловлена связь кишечника и головного мозга, а также сила иммунного ответа.

Работа ферментов 

Ферменты, или энзимы, необходимы для каждой биохимической реакции 

Выделяют:

  • Метаболические ферменты (МФ) – «руководят» органами, тканями, клетками. Они выстраивают тело из соответствующих соединений и участвуют в процессах восстановления, излечивая недуги. Собственные МФ задействованы в работе важных внутренних органов.  
  • Пищеварительные ферменты (ПФ) - действуют в ЖКТ. Они трансформируют еду в соединения, проходящие сквозь мембраны эпителиальных клеток пищеварительного тракта, и попадают в кровь. Ферменты превращают ценные хим. соединения в мышцы, костную ткань, нервы. Они поддерживают все внутренние органы в плане детоксикации. 
  • Пищевые ферменты - присутствуют в еде. 

Но кулинарная обработка губит ценные энзимы. Поэтому для переваривания пищи организм должен производить дополнительный объем своих ПФ.

Для чего нужны ферменты?

Пробиотики 

Это полезные бактерии, составляющие здоровую микрофлору кишечника. Они способствуют пищеварению и усвоению необходимых веществ, усиливают биологическую доступность питательных веществ, стимулируют работу ферментов.

Здоровье кишечника

Если меню не включает насыщенной нутриентами пищи, возникают пищевые зависимости, стремление к перееданию. Если такие проблемы остаются и после введения здорового рациона, это говорит о патологии всасывания и усвоения, т.е. о дефиците ценных бактерий в ЖКТ.  

Кишечник и мозг

В кишечнике есть свой мозг - энтеральная нервная система, сформированная сотней млн. нейронов. В области кишечника осуществляются синаптические, электрические, химические реакции, похожие на те, что идут в мозге. Нарушение бактериального равновесия в области кишечника грозит интоксикацией, что чревато интоксикацией мозговых клеток – появляется гипервозбудимость или угнетенное ощущение. Нормальное соотношение бактерий в ЖКТ дает полезную энергетику и производство серотонина. 

Для чего нужны ферменты?

Кишечник и иммунитет

Иммунитет, который действительно гарантирует защиту от заболеваний, можно получить, если в организме хватает «хороших» бактерий. Оптимальное соотношение: 85% полезных и 15% патогенной флоры.  

Для чего нужны ферменты?

Системные ферменты

  • Бромелайн - способен расщеплять белок и снимать воспаление.
  • Химотрипсин - разрушает белок фибрин, активирует кровоток.
  • Панкреатин - фермент поджелудочной, действует в переработке углеводов и жиров. Снижает гистамин и холестерин. Задействован в синтезе гормона роста.
  • Папаин - расщепляет белок и уменьшает воспаление.
  • Трипсин - работает в расщеплении белка, противодействует формированию сгустков в крови.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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