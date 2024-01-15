Дипак Чопра: Самое важное, что вы можете сделать для себя — перестать мешать процессам саморегуляции

Если вы сознательно позволите своему организму позаботиться о себе, он станет вашим величайшим союзником и самым надежным партнером. Самое важное, что вы можете сделать прямо сейчас: перестать мешать процессам саморегуляции.

Сознание – тело – саморегулирующейся система. Саморегуляция организма называется гомеостаз – подвижная стабильность посреди изменений. Все телесные функции регулируются самостоятельно с помощью системы обратной связи. Мысли, чувства и желания – самая важная информация из той, которую тело получает в этой системе.

Сознание – тело – саморегулирующейся система

Сигналами для осознания своего тела служат сытость/голод, комфорт/ дискомфорт, энергия/апатия, легкость/тяжесть.

Существуют сотни систем обратной связи, функционирующих безо всяких усилий и без вашего сознательного участия ради того, чтобы вы были живым, здоровым, жизнеспособным и могли двигаться. Тем не менее, ваш вклад необходим для поддержания крайне важных биоритмов, особенно сна.

Оптимальные биоритмы связаны с оптимальным обменом веществ, что ведет к большей энергичности и нормальному весу. Нарушение биоритмов создает гормональный дисбаланс, разрушающий нормальную работу многих систем обратной связи. Избыточный вес увеличивает негативное влияние таких нарушений.

Ваш организм знает себя как симфонию взаимно переплетенных процессов. Он не считает себя машиной или «вещью». Вы должны рассматривать свое тело как глагол, а не как существительное.

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Мы можете не обращать внимания на свое тело, но ваше тело никогда не игнорирует вас. Оно надежно заботилось о вас с момента зачатия. Как бы вы ни пренебрегали им и какой бы вред вы ему ни причиняли, тело не оставляет свою миссию. Оно существует для того, чтобы заботиться о вас, если только вы позволите ему это.

Когда вы оставляете сознательное состояние во время ночного сна, ваше тело продолжает регулировать тысячи процессов, не нуждаясь для этого в вашем внимании. Миссия тела в том, чтобы вы были живым, здоровым и могли двигаться. Эта способность организма называется саморегуляцией – и 50 триллионов клеток работают в этой великолепной системе.

Если вы сознательно позволите своему организму позаботиться о себе, он станет вашим величайшим союзником и самым надежным партнером. Самое важное, что вы можете сделать прямо сейчас: перестать мешать процессам саморегуляции. В тяжелых случаях, когда вес значительно больше нормы, ваше негативное вмешательство принимает физическую форму. Дополнительный вес оказывает ненужное давление на всю систему. Если тело похоже на суперкомпьютер, постоянно обрабатывающий входящую информацию и выдающий результат, вливать в него растопленный жир и карамель – не лучшая идея.

Я говорю это, подшучивая, потому что работа системы вязнет, если вводить в нее то, что отравляет ее умственно и эмоционально. Каждое негативное убеждение ослабляет слаженную работу ума и тела. Мы слегка коснулись ключевой проблемы, известной как гомеостаз – способность организма сохранять стабильность посреди изменений. Эти абстрактные слова указывают на чудесные способности саморегуляции.

Жизнь устроена так, что организм настраивает свои функции вдали от ваших глаз, чтобы вы могли заниматься тем, чем хотите. Вы можете надеть спортивный костюм, думая: «Пора прогуляться по парку». Это кажется простым посланием – вы просите свое тело двигаться. Но на скрытом уровне ваши команды действуют на уровень сахара, холестерин, артериальное давление, температуру тела, жировую ткань, мышечную массу, плотность костных тканей, уровень гормонов, обмен веществ, иммунную систему и вес тела. Не существует мгновения, в которое какая-либо из этих функций осталась бы без регулирования.

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А главная цель здесь – гомеостаз, позволяющий делать что-то динамичное (пробежаться по парку), поддерживая тем временем стабильное состояние равновесия в организме.

Если гомеостаз нарушается, тело посылает вам сигнал. Например, вы, возможно, не занимались бегом три месяца, а тут вдруг внезапно решили совершить пробежку, вдохновившись прелестью весеннего дня. Неподготовленное к вашему внезапному решению, тело делает все, что может, для того чтобы позаботиться о вас. Но если вы слишком нагрузите его, тело пошлет вам сигналы о дискомфорте и напряжении: вы почувствуете себя усталым, мышцы ослабнут, суставы будут болеть, дыхание станет неровным, а сердце будет колотиться в груди.

Это – автоматические реакции состояния, в котором гомеостаз был нарушен до такой степени, что потребовалось ваше вмешательство. Что вы будете делать дальше, зависит только от вас.опубликовано econet

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