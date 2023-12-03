Диета и гормоны: как сбалансировать питание

Низкая активность и работоспособность, отсутствие энергии после пробуждения утром, ощущение усталость и сонливость – это один из признаков интоксикации организма. Речь идет о накоплении вредных веществ при переедании и нерациональном питании. Не обязательно проходить курс детокса: если сбалансировать питание, поддерживать легкую диету, уровень гормонов придет в норму.

При сбалансированном питании организм получает множество витаминов и микроэлементов, необходимых для поддержания метаболизма и других химических процессов. Основу полезного меню должны составлять овощи и фрукты, насыщающие ценными органическими кислотами. Они запускают очищение тканей от токсинов естественным путем.

Причины и способы устранения интоксикации

Основные условия детоксикации организма

Если не очищать ткани и органы от накопившихся токсинов, обостряются хронические заболевания, ухудшается состояние кожи и волос, а лишние килограммы откладываются на талии. Чтобы поддерживать активность и работу всех систем, важно постоянно проводить профилактику. Это гораздо полезнее, чем комплексная детоксикация 2 раза в год.

Существует 2 важных условия, при выполнении которых легко очистить организм от вредных веществ и соединений:

Постоянно восполнять запасы полезных витаминов и аминокислот. Доказано, что их недостаток провоцирует изменение гормонального фона, метаболизма. Это увеличивает скопление токсинов в кишечнике и крови.

Регулярно стимулировать естественное очищение, используя не медикаменты, а свежие овощи и зелень, свойства основных гормонов и биологического ритма.

Когда вы тратите много энергии, пытаясь справиться с сильным стрессом, перегрузкой на работе, ее запасы лучше восполнять аминокислотами и полезными веществами. Лучшая комбинация для поддержки организма и одновременного очищения от токсинов – сочетание янтарной кислоты, витаминов А, С, Е и селена.

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Правила питания при сбалансированной диете

Врачи постоянно разъясняют, что полноценное питание, основанное на полезных продуктах, избавит от необходимости очищать организм. Многие вещества мы получаем только из еды, а недостаток сказывается на общем самочувствии. При минимальном содержании некоторых соединений и минералов снижается выработка основных гормонов, регулирующих вес, процессы расщепления жиров и углеводов.

Чтобы получать максимум полезных веществ и поддерживать уровень гормонов в норме, включайте в меню определенные овощи, фрукты и ягоды. Они содержат ценные антиоксиданты, связывают и выводят вредные соединения из тканей, улучшают состав крови.

Листовые овощи

Отдельно выделяют группу полезных растений, которые лидируют по количеству фолиевой кислоты. Это важный компонент для поддержания женского здоровья, регулирующий половые гормоны. Он ускоряет восстановление энергии, усвоение жирорастворимых витаминов. Наиболее полезные листовые овощи:

руккола;

салат-латук;

листья горчицы;

шпинат;

петрушка;

листовая свекла.

Все зеленые листья содержат натуральный хлорофилл. Это соединение является антиоксидантом, устраняет воспаление в тканях и кишечнике, улучшает пищеварение и выводит вредные соединения. Оно поставляет клеткам кислород, защищает от воздействия канцерогенов. Чтобы запустить естественный детокс, ежедневно готовьте салат из листовых овощей, добавляйте в бутерброды для перекуса, используйте для приготовления смузи.

Овощи яркого цвета

Ко второй группе полезных продуктов для выведения токсинов и восстановления оптимального уровня гормонов относятся яркие овощи, фрукты и ягоды. Это лучший источник фитонутриентов, которые защищают от канцерогенов, вирусов, укрепляют иммунитет.

Для пользы и детоксикации ежедневно используйте овощи и фрукты минимум 3 цветов:

Зеленые авокадо, спаржу, оливки, огурцы, киви, лайм, горошек, цуккини.

Красные вишню и черешню, свеклу, гранаты, редис, малину, томаты.

Синие виноград, сливы или ежевику.

Фиолетовые финики, капусту.

Желтые лимоны, манго, ананасы, батат.

Оранжевые апельсины, папайю, тыкву.

Яркие овощи можно сочетать с зеленой листовой зеленью. Готовьте легкие салаты, витаминные десерты, но используйте в одном блюде разные по цвету компоненты.

Овощи, содержащие серу

Минеральное соединение важно для нашего организма: оно участвует в выработке многих белков, инсулина, гемоглобина и незаменимых аминокислот. Минерал содержится в следующих растительных продуктах:

лук любого сорта;

грибы;

капуста;

редис;

репа.

Для поддержания стройности и энергичности рекомендуется постепенно довести количество таких овощей до 200–250 г в сутки. Сера частично разрушается при термической обработке, поэтому старайтесь употреблять их в сыром или тушеном виде, добавляйте в салаты или смузи.

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Сбалансированное питание: составляем правильную диету

Ученые доказали, что тело живет по определенному биоритму. Все гормоны вырабатываются в разные часы, что помогает организму правильно распределять энергию, перерабатывать пищу и давать энергию клеткам. Если человек сбивает его с ритма частыми перекусами, перееданием, недосыпанием, гормональный фон нарушается, появляется лишний вес.

Разобравшись, сколько и каких овощей должно быть в ежедневном рационе здорового человека, поговорим об углеводах. Они содержатся даже в растительной пище в виде натурального сахара. После употребления овощей или зелени быстро поступают в кровь, но блокируются полезной клетчаткой, не наносят вреда поджелудочной железе и сосудам.

Сахар в овощах и фруктах также влияет на уровень инсулина. В наибольшем количестве этот гормон наш организм вырабатывает утром, постепенно снижая интенсивность в течение дня. Поэтому некоторые диетологи рекомендуют употреблять углеводы после 16.00: так будет сохраняться баланс сахара в крови без резких скачков. Вы можете вечером на ужин съесть небольшой десерт, но после хорошей порции овощного салата.

Чтобы не набирать вес, важно не допускать резких скачков инсулина в течение дня. Старайтесь поддерживать одинаковый уровень и ночью, добавляя в обед и ужин порцию листовых овощей, ароматную зелень.

При рациональном питании белки – основа любого приема пищи. На завтрак и обед обязательно выбирайте белковые продукты, которые заряжают энергией, не перерабатываются в подкожный жир. (Мясо птицы, рыба, яйца, перекусывайте орехами в течение дня)

Вместе с белками употребляйте продукты, обогащенные клетчаткой:

лук;

сладкий перец;

кабачки;

цуккини.

Такое сочетание гарантирует отсутствие запора, комфорт в кишечнике, не провоцирует выброс инсулина. Попробуйте полезные десерты из натурального йогурта или творога с добавлением ягод, зелени, фруктов.

При рациональном питании можно употреблять «правильные» жиры. Организм самостоятельно получает их из мяса, молочных продуктов, включая в процесс метаболизма и производства гормонов. Сочетайте их с белковой пищей в одном блюде, полностью исключите маргарина и рафинированные масла.

Преимущество сбалансированного питания – простота и польза рациона. При правильном сочетании продуктов не нужно соблюдать строгие диеты или считать калории. Организм самостоятельно отрегулирует баланс гормонов, ускорит метаболизм, предотвратит набор лишнего веса и проблемы со здоровьем.опубликовано econet

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