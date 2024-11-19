Детские болезни, опасные для взрослых: ТОП-4

Врачи выделяют несколько заболеваний, которыми человеку лучше переболеть в раннем детстве. К примеру, малыши легко переносят ветряную оспу, но для взрослых высыпания нередко заканчиваются серьезными осложнениями. Поэтому необходимо знать первые симптомы «детских» болезней, чтобы не пропустить опасные последствия.

Около 10−15% взрослых людей переносят инфекционные «детские» болезни после 18 лет. Отличительной особенностью является тяжесть и длительность течения, высокий процент осложнений, риск летального исхода от последствий. Существует несколько причин попадания человека в зону риска, о которых не следует забывать.

Почему взрослые болеют «детскими» болезнями

Врачи-инфекционисты предупреждают, что иммунная защита пациентов старше 18−20 лет работает менее эффективно, чем у детей. Она хуже справляется с вирусами и бактериями, поэтому чаще возникают воспаления, высокая температура и другие неприятные симптомы. Организм уже ослаблен хроническими проблемами, поэтому лечение отличается сложностью.

Основные причины, почему в зрелом возрасте возвращаются «детские» болезни:

Отказ от прививок, который без причин практикуют некоторые родители. Маленького ребенка может защищать иммунитет матери, но после 18 лет от полученной защиты не остается и следа.

В детском возрасте пациент не проходил адаптацию, не посещал детский сад и кружки. У взрослого защитные силы ослабляются при стрессе, недосыпании, неправильном питании.

Некоторые болезни не дают иммунитет на всю жизнь, поэтому с вирусом можно снова столкнуться в зрелом возрасте.

Ошибочно полагать, что дети слабее, поэтому чаще поражаются инфекциями. На деле у взрослых болезни протекают острее: дают о себе знать гипертония, диабет, нарушение обмена веществ.

Ветрянка

Вирусная болезнь считается наиболее распространенной среди детей дошкольного возраста. Она является очень заразной, легко передается воздушно-капельным путем при чихании, кашле или разговоре. Пик заболеваемости приходится на межсезонье и зиму. Характерные симптомы: мелкая сыпь красного цвета с наполненными прозрачной жидкостью папулами.

У малышей ветряная оспа протекает быстро. Но у пациентов среднего и старшего возраста могут возникать опасные осложнения:

межреберная невралгия;

артрит;

ревматизм;

сердечная недостаточность.

У взрослых болезнь часто протекает с внутренними поражениями органов, воспалением легких. После выздоровления с последствиями приходится бороться всю жизнь.

Корь

У детей заболевание протекает с высокой температурой, сыпью на лице и теле. Благодаря массовой вакцинации вспышки кори не носят глобального характера, а летальные исходы среди малышей – исключительный случай, связанный скорее с отказом родителей от прививок.

Для взрослых пациентов корь чрезвычайно опасно: при беременности на любом сроке она угрожает аномалиями развития эмбриона или выкидышем. Нередко вирус поражает головной мозг, легкие и нервную систему больного человека. Последствием может стать инвалидность, потеря слуха, тяжелый энцефалит.

Свинка

За безобидным названием скрывается инфекционный паротит. Поражение лимфатических узлов за ушами провоцирует сильный отек лица, делая человека схожим со «свинкой». Вирус нарушает работу желез, проникает в головной мозг, репродуктивные органы. Как следствие, может оставить после себя хроническое бесплодие, проблемы с пищеварением.

Краснуха

Врачи настаивают на необходимости вакцинировать детей от опасной болезни. При соблюдении правильного интервала у малыша вырабатывается стойкий иммунитет, который защищает от заражения многие годы.

Краснуха наиболее опасна для женщин в положении: на раннем сроке она приводит к необратимым патологиям в развитии плода, патологиям нервной системы, слепоте. У взрослых воспаление лимфатических узлов тяжело поддается лечению, провоцирует артрит, болезни сердца.

Можно поспорить, что процент заражения взрослых «детскими» болезнями ничтожно мал в масштабах медицинской статистики. Но каждый заболевший может навсегда остаться с неизлечимыми осложнениями и патологиями.опубликовано econet

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