Детокс-план на 3 дня: Очищаем тело и ум

Многие из нас пробовали так много версий «волшебных» детокс-диет и разочаровывались. Здесь главное понять как это работает. Концепция действительно базовая - если вы не страдаете хроническим заболеванием, детокс должен быть на самом деле дополнением к пище, простым и интуитивно понятным, адаптированным к сезону и вашему собственному образу жизни.
Для многих было бы невозможно сохранить детокс-программу только из сока зимой, когда тело жаждет теплой пищи. «Давление» на ваше тело и чувство вины за все мелкие погрешности в питании, с которыми вы просто не можете справиться, не приведут вас к сбалансированному состоянию тела и ума. Кроме того, вы будете чувствовать стресс, ваше тело будет реагировать, и ваш детокс не будет иметь никаких результатов.
Ваше тело нейтрализует и выводит токсины каждый день, поэтому так называемая детоксикация происходит постоянно. Тем не менее, иногда мы едим продукты, которые не совсем полезны для нас (сахар, нездоровую пищу и рафинированные углеводы), печень устает.
В таком случае стоит пересмотреть диету, добавить богатые питательными веществами продукты, чтобы ваш организм получал все необходимое. Сбалансированное питание должно быть жизненной целью, а не 1, 3 или 7 днями «детоксикации». Поскольку у нас не всегда есть время или возможность есть исключительно здоровую пищу, несколько разгрузочных позволят организму отдохнуть. Ваше тело будет благодарно.
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При планировании чистки мы преследуем две основные цели - насыщать свое тело высококачественными питательными веществами и сохранять спокойствие и сосредоточенность ума. Это может звучать странно, но на самом деле это важно, и если вы рассматриваете детокс как обязанность, а не как удовольствие для вашего ума и тела, положительного эффекта ждать не стоит. Лучший период для короткой детоксикации - это выходные дни, потому что у вас есть больше времени, чтобы сосредоточиться на своих потребностях, тщательно подготовить еду и уделить больше внимания своим мыслям и эмоциям. Однако, если вы решите заняться детоксом в будние дни, начать с понедельника - тоже отличная идея, так как вы можете сделать покупки в выходные дни.
Ингредиенты (на 1 порцию):
* Удвойте порции и перелейте в стеклянную бутылку для обеда
Ингредиенты (на 1 порцию):
1 стебель сельдерея
Приготовление:
Взбейте все ингредиенты до однородного состояния и выпейте сразу. Наслаждайтесь!
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Ингредиенты (на 2 порции):
Заправка: 2 ч.л. оливкового масла, ½ лимона - только сок, маленький кусочек имбиря, очищенный и натёртый на терке, 1/2 ч.л. куркумы, свежемолотый черный перец - все поместить в одну емкость, хорошо перемешать, затем заправить салат.
Очищающий сок
Ингредиенты (на 1 порцию):
1 горсть смеси орехов и семян (миндаль, грецкие орехи, семена подсолнечника, фундук), замоченные на ночь
Ингредиенты:
Приготовление:
В кастрюле разогрейте кокосовое масло, добавьте лук, чеснок, морковь, пастернак, сельдерей и брокколи, и варите на медленном огне в течение пяти минут, часто помешивая. Добавьте фильтрованную воду или овощной бульон, доведите до кипения, затем накройте кастрюлю крышкой и варите 5-7 минут, пока овощи не станут мягкими, но не разваренными. Дайте немного остыть. Перенесите в блендер, добавьте зелень, семена чиа и лимон, взбейте до однородной консистенции. При подаче украсьте поджаренными семенами и орехами, кокосовым молоком. Подавайте теплым. Наслаждайтесь! опубликовано econet.ru
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Источник: https://econet.by/
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