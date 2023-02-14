«Дерево здоровья» — принцип оздоровления организма по доктору Бубновскому

Знаменитый врач Сергей Михайлович Бубновский – автор уникальной методики оздоровления и омоложения организма. Он предлагает выращивать свое тело как дерево здоровья, поддерживать силу и долголетие с помощью комплекса упражнений. Это продлевает активность и молодость, помогает избежать тяжелых заболеваний.

«Дерево здоровья» по Бубновскому – метод, сочетающий философский подход к здоровью и физические нагрузки. Это не просто упражнения, а целая система развития внутренней силы и гармонии. Ее эффективность доказана собственным примером выздоровления после тяжелой аварии.

Об авторе метода

Известный врач и доктор медицинских наук Сергей Михайлович Бубновский родился в 1955 году, окончил институт физической культуры, мечтая стать спортивным врачом. Но судьбу перевернула автомобильная авария, после которой он смог двигаться только на костылях. Травма позвоночника провоцировала сильнейшие боли, ограничивала возможность вести активный образ жизни.

Не желая мириться с ситуацией, Сергей Бубновский начал активно изучать работу собственного тела, его физические возможности. Более 20 лет активного труда и врачебной практики стали основой для кинезитерапии – метода лечения и восстановления организма с помощью специальных упражнений.

Сергей Бубновский не только избавился от последствий травмы, но и поставил на ноги многих спортсменов, атлетов, которые перенесли компрессионные переломы, травмы. Его методика эффективна при остеохондрозе, воспалениях суставов, плоскостопии, помогает избавиться от боли во время обострения болезни.

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Доктор медицинских наук Бубновский разработал и внедрил методику «Дерева здоровья», стал автором многочисленных научных статей и книг. Под его руководством работает более 100 медицинских и реабилитационных центров в России и за ее пределами.

Методика «Дерева здоровья»

О необычном способе оздоровления организма доктор Бубновский рассказывает в книгах «Оздоровление позвоночника и суставов», «Природа разумного тела». Он предупреждает, что в определенное время каждый человек сталкивается с развитием заболеваний, которые мешают активно двигаться, работать. Позвоночник и суставы требуют поддержки и оздоровления.

Согласно методике Бубновского организм человека – это мощное дерево, о котором необходимо заботиться. Оно состоит из нескольких частей:

Основой является «корневая система» – ноги и ступни, получающие энергию от земли. При отсутствии должного ухода нарушается питание суставов, голеностопа, ухудшается кровоснабжение. Это становится причиной плоскостопия, артроза, подагры, приводит к воспалению и варикозному расширению вен.

Второй этаж – «ствол», включающий мышцы живота и спины. Они создают корсет, защищающий внутренние органы, поддерживающий позвоночник. Неумение правильно дышать и управлять диафрагмой приводит к заболеваниям легких, астме, хроническим бронхитам.

«Кора дерева» – мышечная группа спины, состоящая из трех слоев. Она отвечает за доставку питательных веществ к позвоночнику, нервной системе и спинному мозгу. Сюда включены поясничный, грудной и шейный отделы.

Третий этаж – «крона дерева», состоит из пояса верхних конечностей и головного мозга человека. При выполнении упражнений на растяжку устраняется застой крови, улучшается питание и обменные процессы.

Большинство людей среднего возраста уделяет много внимания внешней красоте, молодости кожи, не забывая посещать косметолога и парикмахера, вместо того, чтобы обратить внимание на корень большинства проблем. Ноги и ступни активно работают и часто страдают от чрезмерной нагрузки, неправильно подобранной обуви. Поэтому плоскостопие или варикоз в 40–50 лет – последствие неразумного отношения к собственному здоровью.

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Бубновский рекомендует обратить внимание на проблемы с ногами на ранней стадии, начать выращивать внутри себя дерево собственного здоровья. Подпиткой становятся простые упражнения, несущие максимум пользы:

восстанавливается режим сна, снижается нервозность;

ткани насыщаются кислородом;

нормализуется артериальное давление;

улучшается кровоток, исчезает застой и боль в конечностях.

Особое внимание врач уделяет корню «дерева здоровья» – стопам человека, считая, что именно эта часть организма имеет множество скрытых ресурсов. Она постоянно испытывает нагрузку, поэтому ожирение, ношение каблуков или выполнение работы стоя провоцирует уплощение свода. Ступня становится плоской, одновременно меняется положение коленного и тазобедренного суставов. Проблема становится причиной развития:

остеохондроза;

тромбофлебита;

артрита;

межпозвоночных грыж;

смещения дисков.

Застой крови в нижних конечностях приводит к появлению тромбов, повышается артериальное давление. Это приводит к инсультам, ишемической болезни сердца, патологиям легких, ранним инфарктам в возрасте 45–50 лет.

Упражнения для устранения ригидности стоп по Бубновскому

В центрах кинезитерапии есть специальное оборудование для гимнастики стоп. Но упражнения можно выполнять с обычными тренажерами, соорудив манжету для стопы. Одни из самых популярных и эффективных упражнений по доктору Бубновскому:

«Дерево». Встаньте и прислонитесь к стене, стараясь прикоснуться спиной, ягодицами и пятками. Выдохните, напрягите мышцы живота и медленно поднимите руки вверх. Постарайтесь почувствовать, как расправляются все отделы позвоночника, останьтесь в позе 30 секунд.

«Дракон». При болях в голеностопе станьте на четвереньки на пол, приподнимите одну ногу. Согните конечность и неторопливым движением подтяните ее к груди. Постепенно выпрямите ее, чтобы освободить суставы, убрать защемление нервных окончаний. Упражнение повторяйте по 20 раз на каждую сторону.

«Ахилл». Удобно расположитесь на спине, возьмитесь руками на нижнюю планку шведской стенки. Прямую ногу отрывайте от пола, переводите под прямым углом к туловищу, осторожно возвращайте в исходное положение. Неспешные махи растягивают мышцы голеностопа, убирают застой крови при варикозе.

Прорабатывая физические упражнения, представляйте, что ухаживайте за деревом внутри себя. Важно не только посадить росток, но и тщательно подпитывать его с помощью физкультуры, правильного питания, отказа от курения и алкоголя. Учитесь чувствовать мышцы и суставы, управляйте ими для восстановления здоровья и долголетия.опубликовано econet

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