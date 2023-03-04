Дефицит йода: признаки, симптомы и способы устранения

Йод является ключом к здоровью щитовидной железы и эффективному метаболизму, и даже составляет значительную часть ее молекулы.

Гипотиреоз гораздо более распространен, чем считалось ранее. Гормоны щитовидной железы используются каждой клеткой вашего организма для регулирования метаболизма и веса тела, контролируя сжигание жира для получения энергии и тепла. Гормоны щитовидной железы также необходимы для роста и развития ребенка.

Йод - ключ к здоровью щитовидной железы

Даже названия различных форм гормона щитовидной железы отражают количество присоединенных молекул йода - Т4 имеет четыре, а Т3 (биологически активная форма гормона) - три, что показывает, какую важную роль играет йод в биохимии щитовидной железы.

Дефицит йода - один из трех наиболее распространенных недостатков питательных веществ, наряду с магнием и витамином D.

Поскольку йод так важен для работы щитовидной железы, разве не ожидаемо распространение гипотиреоза при недостаточном уровне йода?

Да, и именно это мы и наблюдаем.

Это означает, что ваша проблема с щитовидной железой на самом деле может быть проблемой дефицита йода.

Если вы чувствуете вялость и усталость, вам сложно похудеть, у вас сухая кожа, выпадение волос, запор или чувствительность к холоду, все это может быть связано с гипотиреозом.

Более 100 лет назад было показано, что йод устраняет и предотвращает зоб (отек щитовидной железы) и помогает при гипотиреозе. Но теперь мы понимаем, что влияние йода намного обширнее.

Йод выполняет в организме четыре важные функции:

1. Стабилизация обмена веществ и массы тела

2. Развитие мозга у детей

3. Фертильность

4. Оптимизация работы иммунной системы (йод является мощным антибактериальным, антипаразитарным, противовирусным и противораковым средством)

Несмотря на то, что уровень йода упал, одновременно увеличилась частота заболеваний щитовидной железы, рака груди, фиброзно-кистозной болезни груди, рака простаты и ожирения у взрослых, а также увеличилась умственная отсталость и задержка развития у детей.

Почему падает уровень йода?

Дефицит йода растет. Простые добавки не обязательно помогут, поскольку также необходимо решить следующие проблемы.

Последние данные национального опроса показывают, что чуть более 11 процентов всего населения США, более 7 процентов беременных женщин и почти 17 процентов всех женщин репродуктивного возраста испытывают дефицит йода.

В Полноценном исследовании рациона, проведенном Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, сообщается, что в период с 1974 по 1982 год потребление йода у детей в возрасте 2 лет составляло 621 мкг по сравнению с 373 мкг в период с 1982 по 1991 год. В этот же период времени хлебо-булочное производство заменило вещества, препятствующие слипанию, на основе йода, на вещества на основе брома.

Помимо исчезновения йода из продуктов питания, резко увеличилось воздействие токсичных конкурирующих галогенов (брома, фтора, хлора и перхлората).

Вы поглощаете эти галогены через пищу, воду, лекарства и окружающую среду, и они избирательно захватывают рецепторы йода, усугубляя дефицит.

Фторирование воды является одним из основных факторов дефицита йода, помимо того, что наносит серьезный вред вашему здоровью во многих других отношениях.

Дополнительные факторы, способствующие снижению уровня йода:

Рацион питания с малым количеством рыбы, ракообразных и водорослей

Веганские и вегетарианские диеты

Снижение потребления йодированной соли

Меньшее использование йодида в пищевой и сельскохозяйственной промышленности

Использование радиоактивного йода во многих медицинских процедурах, который конкурирует с натуральным йодом

Токсичные галогениды - самые беспощадные конкуренты йода

Йод является членом класса связанных элементов, называемых «галогенами», который включает бром, фтор и хлор. Когда они химически восстановлены, они становятся «галогенидами»: йодидом, бромидом, фтором и хлоридом. Это формы, с которыми вы обычно сталкиваетесь в продуктах питания, лекарствах и окружающей среде.

Йодид и хлорид полезны в небольших количествах, но бромид и фторид токсичны. Они захватывают рецепторы йода, блокируя действие йодида и гормонов щитовидной железы, что приводит или, по крайней мере, способствует возникновению многих серьезных заболеваний.

Одна из основных проблем заключается в том, что токсичные галогениды застревают в вашем теле.

Нет никаких известных способов детоксикации брома и фтора - организм просто не может их расщепить. Таким образом, они накапливаются в ваших тканях и наносят ущерб вашему здоровью.

Бромиды

Бромиды опасны для вашей эндокринной системы, и они повсюду вокруг вас.

Несмотря на запрет Всемирной организацией здравоохранения на использование бромата калия в муке, бромиды все еще можно найти в некоторых безрецептурных лекарствах, продуктах питания и товарах личной гигиены.

Использование бромата калия в качестве добавки к магазинному хлебу и выпечке внесло огромный вклад в переизбыток бромида в западных культурах.

Бромат натрия содержится в таких продуктах, как перманентные завивки, краски для волос и красители для текстиля.

Бензилконий используется в качестве консерванта в некоторых косметических средствах. Даже следовые количества брома могут вызвать серьезное акне у чувствительных людей. А кому нужны средства по уходу за кожей, вызывающие акне?

Бром также содержится в огнезащитных материалах, используемых в коврах, матрасах, обивке, мебели и некотором медицинском оборудовании.

Исследования на животных показали, что бромиды связывают с изменениями поведения и нарушениями развития нервной системы, включая синдром дефицита внимания у детей.

Соединенные Штаты сильно отстают в том, чтобы положить конец вопиющей практике использования брома в пище и продуктах, тогда как другие страны взяли быка за рога:

В 1990 году Великобритания запретила употребление бромата в хлебе

В 1994 году Канада сделала то же самое

Бразилия недавно запретила использование бромида в мучных изделиях

Европейский Союз запретил некоторые соединения ПБДЭ (полибромированные дифениловые эфиры)

Что нас задерживает?

Опять же, когда речь идет о том, чтобы делать то, что лучше для общества, прибыль компаний превосходит заботу о здоровье.

Отличный ресурс для получения дополнительной информации

Автор и защитник интересов пациентов Мэри Шомон - один из ведущих преподавателей в области здоровья щитовидной железы в США и модератор самого популярного форума потребителей - справочника по щитовидной железе About.com. Мэри предостерегает пациентов с проблемами щитовидной железы, что не стоит бежать в магазин здорового питания и закупаться йодом или богатыми йодом добавками, такими как ламинария и бурая водоросль.

По словам Мэри, у человека, который не страдает дефицитом йода, чрезмерное употребление йода может фактически ухудшить уже существующее заболевание щитовидной железы или вызвать дальнейшее нарушение ее работы. Главное - получить нужное количество йода - не слишком много и не слишком мало.

Способ оценить потребление йода - это анализ, который измеряет, сколько йода выделяется с мочой.

Общий протокол требует, чтобы вы приняли дозу йода, собрали мочу в течение 24 часов, а затем отправили образец в лабораторию, где будет рассчитываться уровень йода на основе его количества в моче. Если вы хотите сдать анализ на дефицит, этот анализ йода в моче - самый точный способ оценить ваш статус.

Повышение уровня йода

Если у вас дефицит йода, я рекомендую добавить в свой рацион морские овощи.

Лучший источник органически связанного йода, из известных мне, - это некоммерчески собранные морские водоросли. Доза составляет около 5 граммов в день или около одной унции в неделю, поэтому фунта хватит примерно на два месяца.

По возможности лучше получать питательные вещества из натуральной пищи, чем из добавок, поэтому используйте их только в крайнем случае.

Некоторые пациенты также сообщают, что они лучше реагируют на пищевые формы йода, такие как морские водоросли, чем на добавки. Однако, если вы собираетесь использовать добавку, я настоятельно рекомендую использовать супернасыщенный йод (SSKI), который доступен по недорогому рецепту. Обычно достаточно 1-3 капель в день.

Избегайте использования раствора Люголя или йода, так как это может ухудшить состояние щитовидной железы.

Тот факт, что ваша щитовидная железа переносит йод только в ионизированной форме (то есть йодид), прямо не упоминается в учебниках. Она превращает йодид (I-) в йод (I2), который используется для образования тиреоглобулина. Ваше тело не использует йод напрямую. Оно должно расщепить I2 на два иона I-, что является окислительной реакцией, вызывающей окислительный стресс.

Переносчики йода расположены не только в щитовидной железе, но и в других частях вашего тела, в том числе в груди и толстой кишке. Одно семейство переносчиков йодида называется симпортером йодида натрия, а другое - пендреном.

Доктор Дэвид Браунштейн обсуждает симпортер йодида натрия, но не упоминает пендрен. Однако, как и всем переносчикам ионов, им тоже требуется заряд, чтобы перемещать молекулу через мембрану, а это означает, что йод должен находиться в ионизированной форме.

Возможно, некоторые увидят положительные результаты при использовании раствора Люголя при некоторых недугах, но, по словам эксперта по аутизму Кэтрин Тамары, из ее опыта ясно, что дети с аутизмом и их матери хорошо переносят йодид, но не обязательно йод.

Поддержание оптимального уровня йода особенно важно, если вы планируете забеременеть или уже беременны. Обязательно принимаете морские водоросли или витамины для беременных с правильным количеством и формой йода, а не сам йод, чтобы защитить вашего ребенка.

Советы по оптимизации работы щитовидной железы

Дэвид Браунштейн, доктор медицины, написал несколько книг о щитовидной железе и йоде, которые являются ценным источником для тех из вас, кто хочет получить дополнительную информацию.

Кроме того, доктор Хайман дал несколько хороших рекомендаций, если у вас вялость щитовидной железы:

Выявление и лечение хронических заболеваний (например, дефицита йода, гормонального дисбаланса, экологической токсичности, воспаления)

(например, дефицита йода, гормонального дисбаланса, экологической токсичности, воспаления) Улучшите свой рацион и поймите роль питательных веществ (йод, а также тирозин, селен, витамины A и D, цинк, витамины B и омега-3 жиры), пищевых аллергий, непереносимости глютена и продуктов, содержащих струмогенные факторы, такие как соя, которая мешает усвоению йода

(йод, а также тирозин, селен, витамины A и D, цинк, витамины B и омега-3 жиры), пищевых аллергий, непереносимости глютена и продуктов, содержащих струмогенные факторы, такие как соя, которая мешает усвоению йода Делайте много упражнений

Снизьте уровень стресса

Посещайте сауну и горячие отмокания для детоксикации

При необходимости используйте пищевые добавки

При приеме гормонов щитовидной железы менее пяти лет, большинство людей гораздо лучше реагируют на добавки с натуральными гормонами, которые содержат T1, T2, T3 и T4, а не только T4, как Synthroid. Armor Thyroid и Nature-Thyroid являются наиболее известными, но фармацевты также могут выписывать рецепты на натуральные гормоны щитовидной железы

Чем эффективней вы сможете избавить свой организм от токсичных галогенидов, тем больше йода сможет удержать ваше тело и тем лучше будет функционировать ваша щитовидная железа.

Лаура Пауэр, магистр наук, доктор философии, сертифицированный диетолог, предлагает следующие варианты по усилению секреции фтора и брома:

Йод в высоких дозах

Витамин С в высоких дозах

Нерафинированная морская соль

Ванны с Эпсомской солью

Посещение инфракрасной сауны

Будущее натуральных препаратов для щитовидной железы

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов прекратило производство и распространение натуральных сухих препаратов для щитовидной железы тремя крупными фирмами и теперь называет естественное средство с вековой историей «неутвержденным лекарством».

Один из способов отличить натуропата от обычного врача - это тип заместительной гормональной терапии щитовидной железы, которую они назначают. Натуропаты почти всегда используют продукты с высушенными гормонами щитовидной железы, такие как Armor Thyroid.

Я выписал его тысячам пациентов, и, как показывает мой постоянный опыт, большинство из них переносили его намного лучше, чем синтетические версии. Единственным исключением были люди, которые принимали синтетику более 10 лет. Похоже, их телу было трудно привыкнуть.

Изъятие высушенного гормона щитовидной железы из оборота нанесет вред, опасность и ущерб сотням тысяч и, возможно, даже большему количеству людей, если им не будет предоставлен доступ к этой безопасной и превосходной замене щитовидной железы.

Неуверенность в будущем естественных препаратов для лечения щитовидной железы беспокоит многих пациентов и практикующих врачей, и в ответ на это была создана Коалиция за сохранение натуральной щитовидной железы.

Если вам впервые поставили диагноз гипотиреоз или вы принимали синтетические гормоны короткое время, я настоятельно рекомендую Armor Thyroid - натуральный экстракт щитовидной железы свиньи, который обеспечивает не только T3 и T4, но также T1 и T2, которые помогут нормализовать ваш гормональный ответ.

Тот факт, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов теперь может серьезно ограничить или исключить этот вариант, огорчает, поскольку он явно является наилучшим для многих.опубликовано econet

Автор Джозеф Меркола

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