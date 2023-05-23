Чудо-кисель Изотова

Овсяный кисель доктора Изотова - это сочетание опыта поколений и современных исследований в области медицины. Чудо-кисель позитивно действует на работу пищеварительного тракта и все его органы. Регулярно употребляя его, можно оздоровить организм, обеспечить его энергией и омолодиться.
Овсяный кисель – это уникальный продукт. Он наиболее положительно воздействует на пищеварительный тракт. Кисель имеет обволакивающее действие, очищает слизистую ЖКТ, борется с воспалениями, активирует всасывание необходимых организму веществ. Овсяный кисель дарит здоровье таким органам как печень, желчный пузырь, почки, поджелудочная, оздоравливает микрофлору, провоцирует очищение толстого кишечника.
Такой кисель поможет восстановить нормальную среду организма и обеспечивает его самостоятельное оздоровление. При систематическом приеме овсяного киселя исцеляются и застарелые недуги.
Когда-то давно наши предки заквашивали кисель из овса коркой ржаного хлеба или заливали крупу чистой водой и держали в тепле, чтоб настой скис природным путем. Далее будущий кисель процеживали и готовили на огне. Употребляли его в горячем виде с маслом или остужали, а потом добавляли молоко.
Врач-вирусолог В. К. Изотов создал и запатентовал собственный уникальный рецепт овсяного киселя.
Ключевая идея этого способа приготовления — закваска овса на базе молочнокислых бактерий. В итоге вы имеете кисель с удивительным диапазоном лечебных свойств.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Целительные возможности киселя В.К. Изотов испытал на своем опыте. После того как доктор перенес клещевой энцефалит, у него сформировался неутешительный букет заболеваний: ишемия, сбои сердечного ритма, повышенное давление, мочекаменная болезнь. И не всегда медицина могла помочь вирусологу.
За восемь лет систематического употребления этого продукта Изотов стал буквально другим человеком: он исцелился от своих заболеваний, стал более энергичным и укрепил свою иммунную защиту. Положительный результат дает комплексное оздоровление организма, нормализации циркуляции крови.
Целительные возможности овсяного киселя В.К. Изотов приписывает процессу брожения, идущего с помощью микрофлоры.
Если вы стремитесь исцелиться, кисель употребляется теплым, каждый день, желательно в утренние часы.
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
Как видите, приготовить овсяный кисель не так сложно. Этот целительный продукт поможет вам решить проблемы пищеварительного тракта, которые часто служат первопричиной других дисфункций в организме. При регулярном употреблении кисель Изотова не только оздоравливает весь организм, чистит его от шлаков, укрепляет иммунную защиту, но и оказывает эффект омоложения. И все, что вам потребуется для его приготовления, - это овсяные хлопья, вода и кефир.опубликовано econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/
Добавить комментарий