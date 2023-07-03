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Чудо-белок от давления, язвы и для фигуры

Автор: Econet 03 июля 2023 6414
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Все знают о пользе белка. Он необходим нашему организму как строительный материал. Особенно полезен яичный белок. Предлагаем "белковые" рецепты, если вас беспокоит высокое артериальное давление, язва желудка или гастрит. Кроме того, белок поможет вам улучшить фигуру.

Чудо-белок от давления, язвы и для фигуры

Этот чудодейственный продукт вполне способен заменить вам таблетки (например, каптоприл). Речь пойдет о белке. Белок бывает нескольких видов: растительный (усваивается хуже), животный (усваивается лучше) и белок, который усваивается организмом практически на 90%. Это яичный белок.

Польза яичного белка

Диетологи свидетельствуют, что женщины, постоянно включающие в свой пищевой рацион яйца, имеют более стройную фигуру, чем те, кто яйца не ест.

В народной медицине известны методы лечения язвы желудка и гастрита при помощи яичного белка.

Рекомендуется каждое утро взбивать белок одного яйца, добавлять в него 0,5 чайной ложки куркумы, снова взбить и выпить.

50 мг пептидов яичного белка по своему действию в организме заменяют 10 мг таблеток каптоприла. Они положительно влияют на артериальное давление. Если есть проблема с кровяным давлением, можно по утрам можно взбивать и употреблять белок с куркумой (как в случае с язвой желудка). Допускается дозировка 2 белка на 1 чайную ложку куркумы. 

Чудо-белок от давления, язвы и для фигуры

Интересно, что свои свойства белок не теряет даже после термической обработки.

Как еще можно приготовить целительный белок? Его запекают в духовке или варят в молоке, добавляют куркуму (2 белка, 1 чайную ложку куркумы и 0,5 чайной ложки цейлонской корицы). Потреблять утром (если беспокоит давление) на голодный желудок (за час перед едой) и еще раз в течение дня. 

И еще пара советов.

  • Сахар в белок добавлять нежелательно. 
  • Белок лучше употреблять в сыром виде, если есть гарантия, что яйца без сальмонеллы и прочих инфекций. В противном случае белок должен пройти термическую обработку.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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