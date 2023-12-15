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Что важно знать про пищевое отравление

Автор: Econet 15 декабря 2023 6162
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Пищевое отравление - событие неприятное. Оно выводит человека из строя на несколько дней. Более того, пищевое отравление может быть опасным: диарея и рвота приводят к обезвоживанию организма, а некоторые бактерии вызывают опасные заболевания.

Что важно знать про пищевое отравление

Если хранение продуктов было неправильным или истек срок годности, их есть крайне нежелательно. В такой пище присутствуют патогенные микроорганизмы. Они выделяют токсины / вирусы, которые становятся причиной пищевого отравления.

Чем опасно пищевое отравление и как с ним справиться

Признаки пищевого отравления

Симптомы отравления могут проявляться с разной скоростью – это зависит от вида инфекции, защитных сил организма и иных факторов.

Как правило, первые проявления дают о себе знать через несколько часов после приема некачественной еды. Например, заражение стафилококком проявится в течение шести часов. Но некоторые опасные заболевания проявляются через несколько дней (сальмонеллёз, кишечная палочка).

Общая симптоматика пищевого отравления:

  • тошнота;
  • рвота;
  • диарея (возможно, с кровавыми вкраплениями);
  • боли в области живота;
  • высокая температура;
  • вялость;
  • головокружение;
  • судороги.

Опасность пищевого отравления

Сильная диарея и рвота приводят к обезвоживанию организма. И важно как можно быстрее восполнить водный баланс.

Эти микроорганизмы вызывают более серьезные осложнения:

  • Листерия. Наиболее опасна при вынашивании ребенка. На ранних сроках беременности может спровоцировать выкидыш, а на поздних – рождение мертвого младенца, преждевременные роды, инфекцию плода. Сама беременность может закончиться благополучно, у новорождённого возможны неврологические патологии.
  • Кишечная палочка. Определенные ее штаммы провоцируют гемолитико-уремический синдром (ГУС). При ГУС нарушается целостность сосудистой оболочки в почках, что ведет к развитию почечной недостаточности.  
  • Clostridium botulinum. Вызывает серьезный недуг - ботулизм, поражающий нервную систему и вызывающий паралич мышц. Это может стать причиной остановки дыхания.

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Что важно знать про пищевое отравление

Повод обратиться к доктору

  • Рвота продолжается больше 2-х дней.
  • Диарея продолжается больше 3-х дней.
  • Понос с кровью.
  • Каловые массы чёрного / дёгтеобразного цвета.
  • Температура 38 °С и выше.
  • Сильные приступы боли в животе, рези, спазмы.
  • Симптомы обезвоживания.
  • Неврологические сбои: нечёткое зрение, слабость в мышцах, покалывание в руках.

Терапия пищевого отравления

  • Восстановление водного баланса (солевые растворы, капельницы).
  • Антибактериальная терапия (при симптомах конкретной микробной инфекции).  
  • Антитоксин (терапия ботулизма на раннем этапе).
  • Пробиотики (для оздоровления кишечного микробиома).

Самопомощь при пищевом отравлении 

  • Восстановление водного баланса. Употребление жидкости с электролитами. Используется порошок для регидратации, растворимый в воде.
  • Пищевой рацион. В первые дни рекомендовано совершенно отказаться от пищи, а затем употреблять простую еду (овсянку, тосты, желе, рис). Важно исключить продукты, раздражающие слизистую ЖКТ (кофе, спиртное, молочное, жирная, острая пища).
  • Исключение курения.  

Профилактика пищевого отравления

  • Придерживаться правил гигиены (тщательно мыть руки, посуду, кухонные поверхности).
  • Если это необходимо, подвергать пищу достаточной термической обработке.
  • Охлаждать / замораживать скоропортящиеся продукты сразу после приобретения.
  • Не употреблять в пищу продукты, если есть сомнения в правильности их хранения.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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Комментарии (Всего: 1)
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      Лилия Фон

      Вообще самое главное это снизить рост патогенной микрофлоры, вывести все токсины из организма. Поэтому я пью марганец и вызываю рвоту. Бак-сет форте принимаю, мне помогает наладить работу ЖКТ. У них высокая концентрация полезных бактерий, которых в составе 14 видов. Продаются в капсулах, что очень удобно и хранить в холодильнике не нужно.

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