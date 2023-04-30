Что цвет вашей кожи может рассказать о здоровье

Человеческая кожа способна изменять свой цвет не только под воздействием солнечных лучей, покрываясь загаром. Ее оттенки зависят от множества самых разных причин: близости к поверхности кровеносных каналов, особенностей нервной системы, вследствие возраста, вредных привычек и многих других. На какие нарушения в организме могут указывать разные оттенки кожи?

Изменения в окраске кожного покрова могут предвещать различные заболевания. Поэтому, если вам кажется, что ваша кожа приобрела странный, несвойственный ей обычно оттенок, то следует обратиться к врачу и пройти полное обследование организма. Разные оттенки кожи могут свидетельствовать о развитии определенных нарушений. Присмотритесь к своей коже при ярком дневном свете, а если вы не уверены, то попросите близких подтвердить или развеять ваши опасения.

О чем говорит цвет кожи

Желтый оттенок

Желтоватый цвет кожи и/или пожелтение склер глаз (обычно белой соединительной оболочки), чаще называют желтухой. Она является серьезным сигналом бедствия, который подает печень, когда перестает справляться со своими функциями. Такое явление может возникнуть из-за множества причин:

вирусного гепатита;

опухолей в печени или в желчевыводящих путях;

алкогольной или наркотической интоксикации;

желчнокаменной болезни;

болезни Жильбера – наследственном заболевании, при котором кожа приобретает желтоватый оттенок

В любом случае, вам стоит немедленно обратиться к врачу, даже если отсутствуют какие-либо другие симптомы заболеваний.

Сероватый оттенок

Обычно кожа завзятых курильщиков становится неприятного сероватого цвета. Под влиянием постоянного отравления ядовитыми продуктами сигарет, кожа испытывает хронический дефицит кислорода, поэтому со временем приобретает оттенок сигаретного дыма. Кроме этого, в обедненных кислородом тканях происходит сужение мелких капилляров, что приводит к появлению ранних морщин, сухости кожи и быстрому наступлению других признаков старости.

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Кроме ускорения процессов старения, табачные изделия увеличивают риск злокачественных новообразований, сердечных и сосудистых патологий. Но также, посеревшая кожа может указывать и на другие заболевания, такие как болезнь Аддисона, при которой поражаются надпочечники.

Другие цвета кожи

Красный оттенок кожа принимает после солнечного или теплового удара, но также, он может возникнуть из-за целого ряда заболеваний. Покраснение кожи может вызывать, например, полиглубулия – состояние организма, при котором в крови резко возрастает уровень эритроцитов. Носит временный характер или является патологическим процессом, протекающим хронически. Является опасным признаком, так как увеличивает вероятность инсульта. Покраснение возможно от употребления алкоголя, приема сильнодействующих или токсических веществ.

Слишком бледный цвет лица бывает при анемии. Она чаще всего свидетельствует о недостатке в организме железа или витамина В12. Но бледность также может быть вызвана внутренним кровотечением или развитием новообразования.

Оранжевый оттенок кожи бывает, вследствие переизбытка в организме витамина А. Иногда такой цвет кожа приобретает из-за избытка билирубина, который не выводится из организма, а оседает в органах и тканях, поэтому кожа становится темно-желтой или оранжевой.

Слишком смуглый оттенок, не связанный с загаром, проявляется при недостатке гормонов надпочечников. Это состояние называют «бронзовой» болезнью, и ее лечением занимается эндокринолог. Явное потемнение кожи, когда ее оттенок становится практически черным, говорит о серьезных проблемах с почками или инфекции мочевого пузыря.

Синеватый цвет кожи и губ свидетельствует о нехватке кислорода в крови и патологиях сердечно-сосудистой или дыхательной системы. Следует немедленно обратиться к врачу, так как такое состояние характерно для очень тяжелых заболеваний: эмфиземы легких, порока сердца, тромбоэмболии.

Зеленоватый оттенок придают коже нарушения в печени, желчном пузыре или онкологические заболевания. Это свидетельствует об опасном состоянии организма, рекомендуется срочно пройти медицинское обследование, так как часто появляется при циррозе печени или злокачественной опухоли.опубликовано econet

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