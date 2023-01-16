Что такое интервальное голодание

Голодание придумали не вчера. Его практикуют уже многие сотни лет. В самых массовых религиях имеются периоды голодания, которые призваны очистить тело и душу человека. Отец медицины Гиппократ также положительно высказывался о лечебном голодании. Что происходит с нашим организмом, когда мы добровольно отказываемся от еды?

Голодание - это самое мощное целительное решение на все эпохи. Оно применяется всеми культурами по всему миру и практически забыто в наши дни. Речь идет о лечебном голодании. Вы спросите: «Морить людей голодом – это оздоровление?». Конечно, нет. Голод и лечебное голодание – абсолютно разные вещи, говорит доктор Джейсон Фанг. Давайте разберемся в этом вопросе.

Суть лечебного голодания

Голодание – это контролируемый добровольный отказ от еды. По разным причинам: духовным, по соображениям своего здоровья и даже в виде политического протеста. И все это называется заниматься голоданием, но не морить кого-то голодом.

Традиции голодания

Если оглянуться на всю историю человечества, люди всегда практиковали целительное голодание. Гиппократ считается отцом науки медицины. Одно из его высказываний гласит, что «наша еда должна стать нашим лекарством и нашим лекарством должна стать наша еда». Однако, есть в период болезни – это словно бы подкармливать ее. Гиппократ имеет ввиду то, что организм обладает инстинктом голодания. Это особое интуитивное поведение.

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Как вы болеете? Ну, когда у вас простуда, грипп, ангина? Последнее, о чем вы подумаете, это наесться до отвала. Правда? Это нечто естественное, природное. Наше тело устроено так, что может голодать. Оно запасается едой, когда она доступна, и высвобождает ее во время дефицита сил и энергии. Это происходит непринужденно. И не только у людей – у всех животных тоже имеется такая особенность. Поэтому голодание – не противоестественно, это не то, что мы заставляем свой организм сделать через преодоление.

Были в истории и другие личности, положительно воспринимающие голодание. Среди них знаменитый Бенджамин Франклин. Он утверждал: «Лучшее лечение – это покой и голодание». Действительно, отдых является общим расслаблением для организма и освобождением от стресса. И голодание создано для очистки организма. Это два самых эффективных лекарства. Не хирургия, не медикаменты.

Махатма Ганди сказал: «Истинное воздержание от еды очищает тело, разум и дух».

Иисус Христос сказал: «Сатану и его бедствия можно прогнать только молитвами и постом». Если обратиться к основам христианской веры, то можно обнаружить, что в ней присутствует целый ряд постов (строгих и менее суровых). Пост призван очищать людские помыслы и тело.

Буддийские монахи тоже имеют подобную практику. Они постятся ежедневно: с полудня до восхода следующего дня. В придачу к этому есть этапы, когда монахи не употребляют ничего кроме воды, чтобы очиститься за весь год.

Мусульмане в равной мере являются и основателями, и приверженцами голодания. Пророк Мухаммед сказал: «Пост ведет нас к вратам Аллаха». В священный месяц Рамадан приверженцы ислама постятся от восхода до заката ежедневно в течение целого месяца.

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Преимущества голодания

Во всех этих религиях голодание применяется отнюдь не для того, чтобы навредить людям. Это нечто действительно благотворное. И наука подтверждает целый перечень преимуществ голодания: потеря избыточного веса, повышение чувствительности к инсулину при сахарном диабете второго типа, нормализация состояния при онкологии, сердечно-сосудистых болезнях, болезнях печени. И даже просто улучшение ясности ума и общего самочувствия.

Не пугайтесь голодания

Голодание пугает многих людей, они сомневаются, получится ли у них пройти подобное испытание. Принимая во внимание последователей самых разных религий, мы видим, что все они практикуют голодание на регулярной основе. Почему же это не по плечу именно вам?

Найдутся и те, кто высказывается против голодания. Например, производители пищевых продуктов, которые зарабатывают деньги на нашей еде. Им необходимо, чтобы вы ели как можно больше.

Спросите себя: когда вопрос касается вашего бесценного здоровья, кому вы поверите? Иисусу Христу или продавцу гамбургеров? опубликовано econet

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