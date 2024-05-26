Что такое астаксантин и зачем он нужен

Розовый цвет, который приобретают креветки в процессе кулинарной обработки, обусловлен пигментированным каротиноидным веществом астаксантин. Астаксантин заключает большую пользу для здоровья. Он необходим для нормальной работы головного мозга, печени, иммунитета и сердца.

Астаксантин мощный антиоксидант, который борется со свободными радикалами. Его источники – такие морепродукты как лосось, форель, омар, краб, креветки. В чем отличие каротиноидов в астаксантине от, например, моркови? Антиоксидантный эффект астаксантина в 10 раз выше, чем у бета-каротина, и в 500 раз выше, чем у вит-на Е. В отличие от прочих каротиноидов, астаксантин может преодолевать гематоэнцефалический барьер, давая головному мозгу антиоксидантную и противовоспалительную защиту.

Астаксантин полезен для здоровья

Вот системы и условия, которые максимально выигрывают от поступления астаксантина.

Здоровье мозга

Так как астаксантин способен преодолевать гематоэнцефалический барьер, он противодействует окислению и воспалению в мозге. Это поможет отсрочить старение мозга. Астаксантин уменьшает повреждения вследствие инсульта, и повышает когнитивные возможности.

Астаксантин оберегает от болезни Альцгеймера и деменции. Добавление астаксантина оптимизирует антиоксидантный статус эритроцитов, которые доставляют кислород в ткани (например, мозга).

Здоровье сердца

Введение астаксантина улучшает показатель холестерина: снижает содержание ЛПНП (плохого холестерина) и повышает антиоксидантные возможности у лиц с ожирением. Астаксантин подавляет окисление ЛПНП (окисленный холестерин ЛПНП провоцирует атеросклероз).

Астаксантин

поддерживает нормальное давление, уменьшая оксидативный стресс и расслабляя стенки артерий,

улучшает кровообращение.

Профилактика диабета

Астаксантин улучшает контроль сахара в крови и позволяет снизить содержание висцерального жира у больных диабетом 2 типа. Это происходит через повышение чувствительности к инсулину и снижение оксидативного стресса.

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Укрепление иммунной системы

Астаксантин способствует более сильному иммунному ответу. Употребление этого вещества показывает меньше симптомов повреждения ДНК.

Астаксантин увеличивает производство сигнальных клеточных белков (цитокинов), которые направляют иммунные клетки в область воспаления / инфекции. Вещество предотвращает перегрузку иммунитета, чреватую аутоиммунной дисфункцией.

Здоровье печени

Астаксантин уменьшает ущерб от свободных радикалов и воспаление, улучшает показатель холестерина, что защищает печень от ее ожирения.

Вещество помогает предотвратить алкогольную жировую болезнь печени (АЖБП), регулируя микрофлору кишечника.

Состояние кожи

Оксидативный стресс от воздействия солнца – ключевой фактор в старении кожи. Астаксантин оберегает от солнечного излучения, нейтрализует свободные радикалы. Вещество предотвращает снижение концентрации коллагена, защищает дерму от дряблости и морщин. В результате улучшается ее эластичность, текстура и способность удерживать влагу.опубликовано econet

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