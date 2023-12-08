Что такое антиоксиданты

Содержание антиоксидантов наиболее высокое в овощах и фруктах. Антиоксиданты в овощах в большинстве своем - это каротиноиды. Они обеспечивают защиту клеток от воздействия свободных радикалов,
замедляют старение и противостоят многим серьезным заболеваниям.
Антиоксидант представляет собой молекулу, которая сдерживает пагубные для организма биохимические реакции по вине свободных радикалов. Есть несколько групп антиоксидантов. Их источниками являются растительные и животные продукты питания.
Пищевой протокол должен каждый день содержать антиоксиданты
Главная задача антиоксидантов – оберегать организм от «токсичного» действия свободных радикалов (СР).
Наши клетки производят СР в необходимом объеме. Но число СР возрастает из-за экологической ситуации, табакокурения, солнечного излучения. Этот процесс нежелателен для организма. Если свободные радикалы продуцируются в избытке, они вызывают повреждение клеток, ДНК, белков. Это служит толчком для возникновения ряда серьезных недугов и ускоряет общее старение тела.
Действие разных антиоксидантов
Все антиоксиданты можно отнести к следующим типам.
Каротиноиды (к ним относятся бета-каротин, ликопин, зеаксантин, ета-криптоксантин) - природные пигменты, благодаря которым фрукты и овощи имеют яркий и насыщенный цвет.
Полифенолы (к ним относятся флавоноиды, кумарины, антоцианы, лигнаны).
Вит-н A, вит-н E, вит-н C.
Селен (Se), медь (Cu), цинк (Zn), марганец (Mn).
Эти антиоксиданты позволяют:
тормозить старение;
снизить показатель холестерина и вероятность кардио-сосудистых патологий;
исключить возникновение определенных форм онкологии;
уберечь зрение;
бороться с пагубным воздействием загрязнения внешней среды, что сказывается на состоянии кожных покровов, волос, легких.
Пищевые продукты – «чемпионы» по содержанию антиоксидантов
Антиоксиданты могут быть растительного происхождения.
Животные источники антиоксидантов (мясо, рыба, молокопродукты) содержат микроэлементы.
Максимум антиоксидантов присутствует в ягодах.
Отличными «поставщиками» антиоксидантов считаются чай, красное вино, черный шоколад.
Овощи, которые содержат антиоксиданты:
Продукты с высоким процентом бета-каротина
морковь,
одуванчик,
петрушка,
курага,
шпинат,
батат,
красный болгарский перец,
манго,
кресс-салат,
щавель,
дыня,
абрикосы,
печень.
Овощи с высоким процентом ликопина
томат,
красный болгарский перец
Овощи с высоким процентом лютеина и зеаксантина
шпинат
турнепс,
зеленый горошек,
брюссельская капуста,
латук,
брокколи.
Овощи с высоким процентом бета-криптоксантина
красный болгарский перец,
тыква.
Нехватка антиоксидантов
Дефицитный статус антиоксидантов повышает вероятность клеточного повреждения под действием СР, запускает быстрое старение и возникновение серьезных патологий.
Группы риска:
женщины в период климакса,
люди преклонного возраста,
люди, страдающие ожирением,
курильщики.
Диетологи и врачи рекомендуют пересмотреть свой пищевой рацион в сторону акцента на продукты с содержанием всех групп антиоксидантов. Так вы сможете уберечь организм от развития целого ряда патологий и преждевременного старения.опубликовано econet
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