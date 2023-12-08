Что такое антиоксиданты

Содержание антиоксидантов наиболее высокое в овощах и фруктах. Антиоксиданты в овощах в большинстве своем - это каротиноиды. Они обеспечивают защиту клеток от воздействия свободных радикалов, замедляют старение и противостоят многим серьезным заболеваниям.

Антиоксидант представляет собой молекулу, которая сдерживает пагубные для организма биохимические реакции по вине свободных радикалов. Есть несколько групп антиоксидантов. Их источниками являются растительные и животные продукты питания.

Пищевой протокол должен каждый день содержать антиоксиданты

Главная задача антиоксидантов – оберегать организм от «токсичного» действия свободных радикалов (СР).

Наши клетки производят СР в необходимом объеме. Но число СР возрастает из-за экологической ситуации, табакокурения, солнечного излучения. Этот процесс нежелателен для организма. Если свободные радикалы продуцируются в избытке, они вызывают повреждение клеток, ДНК, белков. Это служит толчком для возникновения ряда серьезных недугов и ускоряет общее старение тела.

Действие разных антиоксидантов

Все антиоксиданты можно отнести к следующим типам.

Каротиноиды (к ним относятся бета-каротин, ликопин, зеаксантин, ета-криптоксантин) - природные пигменты, благодаря которым фрукты и овощи имеют яркий и насыщенный цвет.

Полифенолы (к ним относятся флавоноиды, кумарины, антоцианы, лигнаны).

Вит-н A, вит-н E, вит-н C.

Селен (Se), медь (Cu), цинк (Zn), марганец (Mn).

Эти антиоксиданты позволяют:

тормозить старение;

снизить показатель холестерина и вероятность кардио-сосудистых патологий;

исключить возникновение определенных форм онкологии;

уберечь зрение;

бороться с пагубным воздействием загрязнения внешней среды, что сказывается на состоянии кожных покровов, волос, легких.

Пищевые продукты – «чемпионы» по содержанию антиоксидантов

Антиоксиданты могут быть растительного происхождения.

Животные источники антиоксидантов (мясо, рыба, молокопродукты) содержат микроэлементы.

Максимум антиоксидантов присутствует в ягодах.

Отличными «поставщиками» антиоксидантов считаются чай, красное вино, черный шоколад.

Овощи, которые содержат антиоксиданты:

Продукты с высоким процентом бета-каротина

морковь,

одуванчик,

петрушка,

курага,

шпинат,

батат,

красный болгарский перец,

манго,

кресс-салат,

щавель,

дыня,

абрикосы,

печень.

Овощи с высоким процентом ликопина

томат,

красный болгарский перец

Овощи с высоким процентом лютеина и зеаксантина

шпинат

турнепс,

зеленый горошек,

брюссельская капуста,

латук,

брокколи.

Овощи с высоким процентом бета-криптоксантина

красный болгарский перец,

тыква.

Нехватка антиоксидантов

Дефицитный статус антиоксидантов повышает вероятность клеточного повреждения под действием СР, запускает быстрое старение и возникновение серьезных патологий.

Группы риска:

женщины в период климакса,

люди преклонного возраста,

люди, страдающие ожирением,

курильщики.

Диетологи и врачи рекомендуют пересмотреть свой пищевой рацион в сторону акцента на продукты с содержанием всех групп антиоксидантов. Так вы сможете уберечь организм от развития целого ряда патологий и преждевременного старения.опубликовано econet

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