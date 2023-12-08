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Что такое антиоксиданты

Автор: Econet 08 декабря 2023 6154
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Содержание антиоксидантов наиболее высокое в овощах и фруктах. Антиоксиданты в овощах в большинстве своем - это каротиноиды. Они обеспечивают защиту клеток от воздействия свободных радикалов, замедляют старение и противостоят многим серьезным заболеваниям.

Что такое антиоксиданты

Антиоксидант представляет собой молекулу, которая сдерживает пагубные для организма биохимические реакции по вине свободных радикалов. Есть несколько групп антиоксидантов. Их источниками являются растительные и животные продукты питания. 

Пищевой протокол должен каждый день содержать антиоксиданты 

Главная задача антиоксидантов – оберегать организм от «токсичного» действия свободных радикалов (СР).

Наши клетки производят СР в необходимом объеме. Но число СР возрастает из-за экологической ситуации, табакокурения, солнечного излучения. Этот процесс нежелателен для организма. Если свободные радикалы продуцируются в избытке, они вызывают повреждение клеток, ДНК, белков. Это служит толчком для возникновения ряда серьезных недугов и ускоряет общее старение тела. 

Действие разных антиоксидантов  

Все антиоксиданты можно отнести к следующим типам.

  • Каротиноиды (к ним относятся бета-каротин, ликопин, зеаксантин, ета-криптоксантин) - природные пигменты, благодаря которым фрукты и овощи имеют яркий и насыщенный цвет.
  • Полифенолы (к ним относятся флавоноиды, кумарины, антоцианы, лигнаны).  
  • Вит-н A, вит-н E, вит-н C.
  • Селен (Se), медь (Cu), цинк (Zn), марганец (Mn).

Эти антиоксиданты позволяют:

  • тормозить старение;
  • снизить показатель холестерина и вероятность кардио-сосудистых патологий;
  • исключить возникновение определенных форм онкологии;
  • уберечь зрение;
  • бороться с пагубным воздействием загрязнения внешней среды, что сказывается на состоянии кожных покровов, волос, легких.

Пищевые продукты – «чемпионы» по содержанию антиоксидантов

  • Антиоксиданты могут быть растительного происхождения.
  • Животные источники антиоксидантов (мясо, рыба, молокопродукты) содержат микроэлементы.
  • Максимум антиоксидантов присутствует в ягодах. 
  • Отличными «поставщиками» антиоксидантов считаются чай, красное вино, черный шоколад.  

Что такое антиоксиданты

Овощи, которые содержат антиоксиданты:

Продукты с высоким процентом бета-каротина

  • морковь,    
  • одуванчик, 
  • петрушка,    
  • курага,
  • шпинат, 
  • батат,    
  • красный болгарский перец, 
  • манго, 
  • кресс-салат, 
  • щавель,    
  • дыня, 
  • абрикосы, 
  • печень.    

Овощи с высоким процентом ликопина

  • томат,
  • красный болгарский перец 

Овощи с высоким процентом лютеина и зеаксантина

  • шпинат 
  • турнепс,
  • зеленый горошек,
  • брюссельская капуста,
  • латук,
  • брокколи.

Овощи с высоким процентом бета-криптоксантина

  • красный болгарский перец,
  • тыква.

Нехватка антиоксидантов

Дефицитный статус антиоксидантов повышает вероятность клеточного повреждения под действием СР, запускает быстрое старение и возникновение серьезных патологий.

Группы риска:

  • женщины в период климакса, 
  • люди преклонного возраста, 
  • люди, страдающие ожирением,
  • курильщики.

Диетологи и врачи рекомендуют пересмотреть свой пищевой рацион в сторону акцента на продукты с содержанием всех групп антиоксидантов.  Так вы сможете уберечь организм от развития целого ряда патологий и преждевременного старения.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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Комментарии (Всего: 1)
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      Елена

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