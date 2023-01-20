Что произойдет с вашим организмом, если каждый день есть чеснок?

Мы все помним, как мама и бабушка давали нам к обеду зубчик чеснока. Это считалось первым и самым надежным средством от всех инфекций и простуд. До сих пор вспоминается аромат корочки черного хлеба, натертой чесночком! Чем же так полезен обычный чеснок? На самом деле это просто кладезь здоровья для человека.

Чеснок – это уникальный продукт, в состав которого входят белки, углеводы и до 400 разных биоактивных элементов (сюда входят перечень витаминов, минералов и органических кислот). Поэтому, съедая даже немного чеснока, вы обеспечиваете гармоничную и надежную деятельность своего организма.

Чем полезен чеснок?

Чеснок необходим сердцу и сосудам

Чеснок и сахарный диабет (преимущественно 2 типа)

Чеснок для укрепления иммунитета

Чеснок от рака

Чеснок борется с паразитами человека

Чеснок и пищеварение

Чеснок и суставы

Чеснок и кожа.

Чеснок и похудение

Что поможет удалить запах чеснока?

Разрешено ли есть чеснок ежедневно? Сколько сразу можно съедать? И каковы будут результаты? Прочитав эту статью, можно получить ответы на выше заданные вопросы.

Чеснок является естественным антибиотиком.

В состав чеснока входит аллицин. Он высвобождается при надавливании (например, нарезании) и быстро разрушается при высоких температурах (чеснок, бесспорно, полезнее в сыром, свежем виде).

Аллицин убивает разные виды бактерий, имеет антисептическое воздействие, препятствует размножению микроорганизмов.

Большим плюсом чеснока по сравнению с аптечными антибиотиками является то, что он уничтожает только вредоносные бактерии.

Искусственные же антибиотики убивают, помимо вредных, и полезные, необходимые нам микроорганизмы, уничтожая микрофлору, что приводит к дисбактериозу кишечника.

Если вы станете систематически употреблять чеснок, вы создадите защиту организма от таких опасных возбудителей болезней, как хеликобактер пилори, сальмонелла, стрептококк, стафилококк, а также возбудителей туберкулёза, дизентерии, кандидоза.

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Чеснок необходим сердцу и сосудам

Упомянутый аллицин оберегает сердечно-сосудистую систему человека. Каждодневное употребление всего лишь одного зубчика этого продукта способствует укреплению сосудов, стимулированию кровообращения, снижению концентрации холестерина на целых 10%. И, как следствие, снижение риска тромбообразования, инсульта и инфаркта.

Чеснок способствует понижению кровяного давления. Стойкий результат можно наблюдать уже через 12 недель после введения чеснока в каждодневный рацион.

Чеснок и сахарный диабет (преимущественно 2 типа)

Этот продукт снижает показатель сахара в крови приблизительно на 25%.

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Чеснок благотворно влияет на состояние артерий и сосудов и оберегает сердце больного от таких заболеваний, как кардиомиопатия и атеросклероз.

Чеснок для укрепления иммунитета

Противовирусное воздействие этого продукта проявляется благодаря значительному содержанию серных соединений, которые укрепляют иммунитет и нейтрализуют свободные радикалы и токсины, повреждающие клетки органов.

Чеснок от рака

В чесноке имеются такие вещества, как сера, диаллил сульфид, саллил цистеин и селен. Они способствуют удалению свободных радикалов и способны губить раковые клетки.

Результаты исследований: постоянное (каждый день) употребление в пищу чеснока на 20% снижает риск возникновения онкозаболеваний (в частности, желудка, толстой кишки и некоторых других органов).

Чеснок борется с паразитами человека

С давних времен люди использовали этот овощ для выведения паразитов из организма. Почему чеснок эффективен против лямблий, глистов и иных паразитов? Фитонциды в составе овоща пагубно воздействуют на патогенную флору и глистов, в частности.

Чеснок и пищеварение

Чеснок способствует выработке желудочного сока (это стимулирует усвоение железа), регулирует функционирование поджелудочной железы, устраняет гнилостные явления в кишечнике, вызывает аппетит.

Но при гастрите, язве желудка и 12-перстной кишки, панкреатите и ряде других проблем с поджелудочной железой есть этот продукт не рекомендуется, чтобы не вызвать рецидива.

Чеснок и суставы

Овощ может замедлять процесс отложения солей, защищает от разрушения и восстанавливает хрящевую и суставную ткани, служит профилактикой остеоартрита.

Чеснок и кожа.

Продукт необычайно богат антиоксидантами, флавоноидами, витаминами группы В, кислотами, которые способны регенерировать кожу, придавать ей упругость, борется с образованием угрей и ранних морщин.

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И это все при съедании 1 – 2 зубчиков в день.

Чеснок и похудение

Диетологи и сторонники правильного питания считают, что введение в рацион чеснока провоцирует потерю веса.

Это связано с тем, что:

1 зубчик продукта содержит лишь 3-4 калории.

Гликемический индекс чеснока приравнивается к 30 (это диетический продукт).

Овощ имеет свойство расщеплять и сжигать подкожный жир.

Продукт активизирует метаболизм и стимулирует пищеварение.

Чеснок помогает выводить излишки жидкости из организма.

Дневная норма

Чтобы не нанести вред здоровью, рекомендуется съедать 2-5 гр. свежего чеснока (это примерно 1-3 зубчика).

Несоблюдение нормы может вызвать: газообразование, тошноту диарею, головную боль и ряд других симптомов.

Не рекомендуется есть продукт в следующих случаях:

На голодный желудок (происходит раздражение слизистых желудка и развитие язвы).

На ночь. Чеснок дает мочегонный эффект. Помимо этого, он возбуждает нервную систему, что может негативно повлиять на сон.

При заболеваниях печени, почек, кровотечениях, эпилепсии и ряде других заболеваний.

Что поможет удалить запах чеснока?

Поможет «перебить» запах чеснока петрушка, лавровый лист, базилик. Пожуйте веточку или листик – и запаха как не бывало!

Если недолго пожевать пару кофейных зерен, это «отобьет» аромат чеснока.

Такие напитки, как молоко, горячий зеленый чай, соки клюквы, грейпфрута и лимона также нейтрализуют специфический «аромат».опубликовано econet

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