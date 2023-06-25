Что происходит с глюкозой в крови, когда вы едите

Сахарный диабет относится к группе метаболических сбоев углеводного обмена. В основе нарушения лежит дефицит/ низкая биоактивность инсулина, что дает повышение показателя глюкозы в крови. Стабильно повышенная глюкоза в крови вызывает негативные последствия для здоровья.

Что происходит в организме после того как вы поели? В крови повышается показатель глюкозы, в идеале она вся доставляется в клетки для выработки энергии. Чтобы этот процесс осуществился, производится инсулин. Если мы едим часто, много (особенно рафинированной, сладкой пищи), в крови возникает избыток сахара, что он обволакивает клетки и инсулин не может доставить в них глюкозу. Клетки испытывают голод, они сигнализируют организму, что «хотят есть», в ответ начинает синтезироваться еще больше инсулина. Так возникает инсулинорезистентность.

Почему повышается сахар в крови

А вы знаете, что питание с перекусами грозит инсулинорезистентностью? А перекусом можно считать всё, что содержит калории, - и яблочко, и пара сухариков, и кофе или чай с сахаром.

Симптомы инсулинорезистентности

Тёмная сухая кожа на локтях, в области паха, лобка, шеи, папилломы.

Высокий показатель сахара в крови.

Жировые отложения в области живота.

Повышение кровяного давления.

Повышенный показатель триглицеридов в крови.

Ощущение голода и жажды.

Депрессивное расстройство, нарушение сна.

Бытует мнение, что резистентность к инсулину - удел тех, кто страдает избыточным весом. Но это состояние может развиваться и у худых людей.

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Что происходит с глюкозой во время приема пищи

Уровень глюкозы увеличивается с каждым приемом пищи.

Глюкозу утилизирует гормон инсулин.

Но если у человека и так инсулинорезистентность…

Это приводит к росту показателя глюкозы (угроза диабета 2 типа).

Рост глюкозы влечет за собой рост уровня инсулина.

Получается замкнутый круг, ведь с ростом инсулина растет и ощущение голода.

Какие меры можно принять, чтобы избежать роста инсулина

Уменьшить частоту приема пищи. Оптимальный вариант - три приема пищи (завтрак, обед, ужин) без перекусов.

Принимать препараты, повышающие чувствительность периферических рецепторов к инсулину (Глюкофаж, Метформин, Сиофор). Это поможет утилизировать накопленный инсулин и глюкозу.

Это важно помнить! Препараты назначает только ваш лечащий врач. Указанные препараты снижают содержание витамина В12. Это может быть опасно для пациентов с высоким показателем гомоцистеина.опубликовано econet

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