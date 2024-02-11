Что нужно знать о пищевых добавках при интервальном голодании

Суть интервального голодания заключается в длительном периоде воздержания от потребления калорий через равные промежутки времени. Пищевые добавки, содержащие калории или влияющие на показатель инсулина, могут ухудшить результаты голодания. Поэтому в этот период важно принимать специальные добавки.

Интервальное голодание - распространенный диетический подход, который вызывает изменения в энергообмене тела, что запускает кетоз (состояние сжигания жира). Какие добавки рекомендуется принимать в процессе голодания?

Интервальное голодание и диетические добавки

Интервальное голодание предполагает воздержание от калорийной пищи / напитков в ходе конкретного периода времени. Есть несколько типов режимов голодания, а интервальное голодание предполагает интервалы отказа от пищи от 16 до 24 часов.

Суть интервального голодания

Цель такого голодания - перевести организм в метаболическое состояние «кетоз», которое возникает, когда организм переключается с расхода глюкозы (сахара) на кетоны из жирных кислот.

В процессе голодания происходит метаболический сдвиг в направлении кетоза. То есть идет снижение глюкозы в крови и гормона инсулина (он облегчает доставку глюкозы в клетки). Калорийные пища, напитки и пищевые добавки нарушают голодание, и организм вернется к расходу глюкозы как источника энергии.

Добавки, которые могут нарушить голодание

протеиновые порошки,

аминокислоты,

жирные кислоты (омега-3, среднецепочечные триглицериды),

подсластители и другие компоненты (тростниковый сахар, крахмал).

Кетогенная диета

По сути она не является разновидностью голодания. Но диетический подход, называемый кетогенной диетой, имитирует результаты голодания, жестко ограничивая потребление углеводов. Кето-диета - диета с высокой концентрацией жиров и минимальным процентом углеводов. Люди, которые придерживаются кето-диеты, могут потреблять некоторые диетические добавки (омега-3 жирные кислоты и масло MCT).

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Рекомендации по приему диетических добавок в период голодания

Выясняем информацию о количестве калорий, которая указана на этикетке продукта.

Выбираем добавки, не содержащие подсластители и калории. Непитательные подсластители применяют как альтернативу калорийным в пищевых добавках (стевия).

Принимаем добавки в интервале «окна кормления» (время, когда употребляется пища). Некоторые добавки принимаются натощак).

Соблюдаем осторожность с добавками, которые значительно снижают глюкозу в крови (пиколинат хрома, берберин, псиллиум).

Диетические добавки для голодания

Прием некоторых добавок способствует переходу организма к кетозу, уменьшает воспаление, подавляет аппетит и увеличивает энергорасход.

Добавки, рекомендуемые при голодании: куркумин, экзогенные кетоны, среднецепочечные триглицериды, жирные кислоты омега-3 и растворимая клетчатка.

Эти добавки могут давать значительное улучшение метаболических маркеров, среди которых снижение триглицеридов и повышение холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП).

Таким образом, интервальное голодание, поддерживаемое пищевыми добавками и пищевыми коктейлями в разгрузочные дни, может поддерживать контроль веса и метаболическое здоровье. опубликовано econet

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