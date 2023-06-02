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Что ногти могут рассказать о вашем здоровье

Автор: Econet 02 июня 2023 5514
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Опытные специалисты могут заподозрить нарушение здоровья по состоянию ногтевых пластин. Такие отклонения, как изменение цвета, вогнутые, слишком выпуклые или абсолютно плоские ногти не являются здоровыми и свидетельствуют о проблемах в организме, иногда требующих серьезного лечения.

Что ногти могут рассказать о вашем здоровье

О чем говорят ногти

Ногтевые пластины молочно-белого цвета – свидетельствует о поражениях печени. Изменения цвета могут происходить при хронических заболеваниях, циррозе, когда происходят сбои в обмене кератина, которые связаны с прогрессирующим повреждением печени. Рекомендуется сделать УЗИ.

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Желтые ногти – могут возникать при поражениях печени, сопровождающихся желтухой. Кроме этого, пожелтевшие ногти могут указывать на онкологические процессы, хронические легочные заболевания.

Что ногти могут рассказать о вашем здоровье

Тусклые желтовато-серые ногтевые пластины с выраженными продольными бороздками – говорят об эндокринных нарушениях, ревматизме, атеросклерозе сосудов, хронических инфекциях и заражении паразитами.

Слишком выпуклые и круглые ногти, похожие на часовые циферблаты – особенно, с голубоватым цветом пластин, свидетельствуют о проблемах с кровообращением, часто возникающих при сердечных заболеваниях. Голубоватый оттенок при нормальной форме ногтей, сигнализирует о риске ишемической болезни сердца.

Ногти, похожие на часовые стекла слишком толстые и желтоватого цвета – говорят о том, что затруднения кровообращения происходят вследствие атеросклероза сосудов или пристрастия к курению.

Белые пятнышки на ногтях – часто бывают при железодефицитной анемии, поэтому рекомендуется сдать кровь на общий анализ.

Что ногти могут рассказать о вашем здоровье

Бороздки продольные – обычно появляются при нарушении пищеварения, дисбактериозе и заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Бороздки волнистые – могут сигнализировать о недостатке в организме витаминов А и группы В.

Что ногти могут рассказать о вашем здоровье

Ногти ломкие, плохо растут – лучше сделать анализ на гормоны щитовидной железы. Изменившиеся ногтевые пластины бывают при нарушениях работы эндокринной системы, гипотиреозе. опубликовано econet.ru

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Источник: https://econet.by/

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