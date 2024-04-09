Что лечит гриб чага

Березовый гриб (чага) – одно из самых действенных природных лекарственных и тонизирующих средств, доступных людям. Содержащиеся в этом растении фитохимические вещества эффективны в борьбе с раком, в регуляции уровня сахара в крови, улучшении работы надпочечников и гармонизации всей эндокринной системы.

Чага, или, как еще называют это растение, березовый гриб, – замечательное средство для укрепления иммунитета. В нем содержатся питательные вещества, усиливающие защитные функции иммунной системы. Они увеличивают уровень лейкоцитов в крови, стимулируя выработку лимфоцитов, моноцитов, нейтрофилов, базофилов и эозинофилов. Благодаря этому ваше тело обретает способность защищаться от токсинов, вирусов, бактерий и грибков.

Энтони Уильямс: О пользе березового гриба (чаги)

Это удивительное творение природы также увеличивает количество красных кровяных телец и костного мозга, приводит в состояние баланса тромбоциты и успокаивает цитокиновые бури. Последние возникают в результате попытки иммунной системы справиться с попавшим в организм патогенным микроорганизмом или токсином. Когда это происходит регулярно, результатом становится расширение кровеносных сосудов (что может привести к кровоизлиянию), аллергическая сыпь и жар. Справиться с этой проблемой поможет чага.

Березовый гриб – одно из самых действенных природных лекарственных и тонизирующих средств, доступных людям. Содержащиеся в этом растении фитохимические вещества эффективны в борьбе с раком, в регуляции уровня сахара в крови, улучшении работы надпочечников и гармонизации всей эндокринной системы. Они обладают способностью разрушать и растворять биопленку (желеобразное вещество, которое является побочным продуктом жизнедеятельности некоторых вирусов и грибков, – больше информации о нем можно найти в разделе «Шиповник»). Эти полезные вещества также напрочь уничтожают непродуктивные грибки в пищеварительной системе вопреки распространенному, но абсолютно ошибочному мнению, что чага способствует росту грибков в организме человека.

Заболевания

Обязательно включите в свой рацион чагу, если вы страдаете чем-либо из нижеперечисленного.

Рак мочевого пузыря, рак костей, рак молочной железы, рак печени, лейкемия, рак яичников, рак простаты, аутоиммунные болезни и расстройства, болезнь Лайма, волчанка, рассеянный склероз (РС), боковой амиотрофический склероз, синдром канала запястья, тендинит, бурсит, пояснично-крестцовый радикулит, фибромиалгия, ангина, адреналиновая усталость, синдром хронической усталости (СХУ), избыточный рост бактерий тонкой кишки, гипертония, ожирение печени, пневмония, псориаз, экзема, болезнь Грейвса, дефицит иммунной системы, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), тиреоидит Хашимото, гипотиреоз, гиперфункция щитовидной железы, вирус Эпштейна – Барр/мононуклеоз, плечелопаточный периартрит, опоясывающий лишай, мигрень, неврит лицевого нерва, анемия, целиакия, инфекции десен, купероз, грибок тела, молочница, вагинальный стрептококк.

Симптомы

Обязательно включите в свой рацион чагу, если для вас характерен любой из следующих симптомов.

Воспалительные процессы, боль в плечах, боль в области шеи, боль в спине, головные боли, состояние, предшествующее ожирению печени, контакт с плесенью, дефицит железа, боль в суставах, усталость мышц, вялая работа печени, застойная печень, лихорадка, сыпь, крапивница, грибок на ногтях рук и ног, множественная химическая чувствительность, электромагнитная гиперчувствительность, все неврологические признаки (включая покалывание, онемение, спазмы, подергивание, невралгию и стеснение в груди), боль в челюсти, одеревенение тела, склонность к образованию синяков, темные круги под глазами, плавающие «мушки» в глазах, боль в ногах, воспаление суставов, жар печени, отеки, задержка жидкости в организме, плохое кровообращение.

Эмоциональная поддержка

Чага окажет поддержку всем, кто испытывает трудности с принятием решения или чувствует себя в ловушке жизненных обстоятельств. Включите это чудесное растение в свой рацион, если вы хотите определиться, чего вы ждете от будущего и как именно этого достичь. Чага живет в гармонии с деревом-хозяином. Она растет очень медленно и деликатно, а в морозы и непогоду защищает дерево, поскольку вибрирует на частоте верности и преданности. Березовый гриб обладает терпением и пониманием, осознавая, что если погибнет хозяин, на котором он растет, то не выживет и он сам. У этого растения мы можем научиться преданности, а также настойчивости – чтобы твердо следовать своим целям, если мы действительно в них верим.

Советы

Найдите в продаже чагу в форме порошка – в таком виде содержащиеся в ней питательные вещества наиболее легкоусвояемы. Порошок из чаги можно добавлять в смузи или делать с ним чай.

Чтобы приготовить чай из березового гриба, растворите порошок в горячей воде. Для того чтобы усилить лекарственный эффект чаги, добавьте в чай немного натурального меда.

Не забывайте проявлять уважение к этому удивительному растению, его преданности и стойкости. Это настроит ваше тело на принятие и усвоение иммуностимулирующих фитохимических веществ, которыми богата чага.

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Чай латте из чаги

Количество ингредиентов рассчитано на 2 чашки

Эта необычная разновидность чая из чаги с кремовой консистенцией вдохнет в вас свежие силы и подарит удовольствие. Помедитируйте за чашечкой чая, размышляя о том, как березовый гриб поможет вашему организму оздоровиться и полностью раскрыть свой богатый потенциал.

2 ч. л. порошка из чаги

1/2 ч. л. корицы

1 ч. л. сырого меда

1/8–1/4 стакана кокосового молока

Закипятите два стакана воды. Равномерно распределите на две чашки порошок из чаги и корицу; в каждую чашку налейте горячую воду. Добавьте мед и кокосовое молоко (или же с помощью пенообразователя создайте на поверхности чая кокосовую пену).опубликовано econet

Энтони Уильям "Еда, меняющая жизнь. Откройте тайную силу овощей, фруктов, трав и специй"

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