Что лечит димексид?

Димексид обладает рядом возможностей, которые помогут считать это средство одним из ключевых продуктов в терапии онкологических заболеваний. Данное соединение - настоящий борец против свободных радикалов и продукт для детоксикации. Димексид умеет проникать сквозь ткани клетки, доставляя нужные вещества в препаратах, имеет противораковое действие и в сочетании с прочими противораковыми медикаментами приобретает больше силы.

Димексид (Диметилсульфоксид, ДМСО, (CH₃)₂SO) обладает рядом возможностей, которые помогут считать это средство одним из ключевых продуктов в терапии онкологических заболеваний. Данное соединение - настоящий борец против свободных радикалов и продукт для детоксикации. Димексид умеет проникать сквозь ткани клетки, доставляя нужные вещества в препаратах. Димексид имеет противораковое действие и в сочетании с прочими противораковыми медикаментами приобретает больше силы.

Димексид – удивительные свойства недорого средства

Димексид - безопасный продукт.Его применяло большое количество пациентов в Соединенных Штатах и не только, и не было зафиксировано ни единого случая смертности или каких-либо серьёзных повреждений.

Побочные эффекты

если 60-90% димексид нанести на ладонь, кожа может быть сморщенной в продолжение нескольких дней.

аналогичный чесночному запах тела и привкус во рту – все это специфический метаболит димексида: диметил сульфид, составляющая лука и чесночного вкуса. Рассеять нежелательный аромат поможет употребление значительного объема питьевой воды.

расстройство желудка, головные боли, тошнота – представляют собой реакции детоксикации. Если димексид разбавить водой, выделяется тепло. Эта реакция не представляет никакой опасности.

Будьте внимательны! Раствор промышленного диметилсульфоксида содержит примеси кислоты и ацетона. Подобный ДМСО применять категорически не рекомендуется. Ацетон необычайно вреден для организма. Длительный контакт с ацетоном ведет к нарушению работы печени и летальному исходу в ряде случаев. Следует приобретать диметилсульфоксид для медицинских манипуляций исключительно у проверенных производителей.

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Неразведенный раствор диметилсульфоксида имеет твердое агрегатное состояние, если находится в холодильнике (не в морозильной камере) в продолжение двух часов. Нежелательные примеси за этот период замерзнуть не имеют возможности. Перевернув флакон, можно заметить, как через лед будут просачиваться ручейки ядовитой жидкости. Использовать необходимо исключительно лед в бутылочке.

С целью возвращения димексида в жидкое состояние необходимо аккуратно разогревать пузырек с содержимым на водяной бане (t воды – примерно 60 °С). Когда примерно половина содержимого будет неразмёрзшимся, флакон следует убрать с бани. Это диметилсуль¬фоксид, почти не имеющий запаха. Средство в концентрации 26% угнетает развитие различных микроорганизмов в крови раковых больных. В онкопрактике эксплуатируется возможность ДМСО доставлять к опухоли и аккумулировать в ней медикаменты с противоопухолевым эффектом.

Сера (S)

Когда насыщенная солями океаническая вода переходит в газообразное состояние, она окисляется в диметилсульфоксид. Далее, подчиняясь круговороту воды в природе, она переходит в состав атмосферной влаги и позже из нее формируются облака и из них вода выпадает на поверхность Земли в виде атмосферных осадков. Диметилсульфоксид имеется в каждой клетке.

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Сера (S) как химический элемент участвует в широком спектре химических реакций, предполагающих детоксикацию медикаментозных препаратов и прочих токсичных соединений. Димексид насчитывает до сорока фармакологических возможностей, потенциально полезных в терапии ряда заболеваний. Чеснок - активный агент именно по причине наличия в этом растении серы. Поэтому результативен и диметилсульфоксид.

Организм задействует серу, беспрестанно порождая клетки вместо старых.

Сера (S) нужна для поддержки проницаемости мембран клеток.

Сера (S) работает при формировании соединительной ткани, победе над воспалительными процессами, поддержке иммунной защиты.

Нехватка серы (S) представляет проблему по той причине, что указанный элемент утрачивается в процессе кулинарной обработки пищи.

Симптомы дефицита серы - это длительное заживление ран, хрупкие ногти и волосы, дисфункции пищеварения, воспаления, проблемы с легкими, ослабленный иммунитет, артрит, акне, депрессивные состояния, утрата памяти.

Терапевтические возможности диметилсульфоксида

Димексид самые разноплановое терапевтическое действие.

Свойства аиметилсульфоксида: против болей, против воспалений, против вирусов, против грибков, для расширения сосудов, эффективен в борьбе со свободными радикалами, оптимизация иммунной защиты, мочегонное средство. Средство транспортирует медикаменты через клеточные мембраны, против тромбов, работает как транквилизатор, активирует заживление ран, принимает участие в синтезе интерферона (белки, борющиеся с вирусами), усиливает действие противобактериальных веществ.

Свободные радикалы и диметилсульфоксид

ДМСО, как уже упоминалось, выступает одним из эффективных средств борьбы против свободных радикалов. Определенные молекулы в теле человека нестабильны, и это заставляет их разрушать клетки. Димексид креп¬ится к указанным молекулам и удаляет их из организма. ДМСО замещает клеточную воду и так исцеляет больные клетки, убивая свободные радикалы. Все это помогает применять димексид в терапии онкологических недугов и ряда других болезней.

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Транспортировка и усиление

Диметилсульфоксид действует в качестве транспорта для прочих химических соединений, медикаментов, усиливает их эффект. Некоторые препараты, если их развести с ДМСО, могут применяться в меньших дозировках без ослабления их терапев¬тического эффект.

Иммунитет и диметилсульфоксид

ДМСО укрепляет иммунную защиту, активируя продуцирование белых кровяных телец и макрофагов. Средство стимулирует макрофаги таким образом, что они превращаются в максимально губительных для вредоносных микроорганизмов и зловачественных клеток. ДМСО ослабляет аллергические проявления посредством раскрытия клеточных мембран и действует так, чтобы к рецепторам клеток крепились антигены, стимулирующие выработку антител. Указанный механизм формирует иммунитет к инфекциям и развитию новообразований.

Противозамерзающие возможности

Диметилсульфоксид проявляет морозозащитные качества. Он оберегает от повреждений, спровоцированных низкими температурами воздуха. До открытия димексида не было способа сохранять органы без формирования ледяных кристаллов, которые уничтожали ткани. Таким образом, хранение органов в целях трансплантации – вид применения димексида.

Детоксикация

Тяжелые металлы, попавшие в организм, невероятно сложно вывести оттуда, и они представляют угрозу для здоровья. Димексид выступает в данном случае как средство детоксикации. Сера – микроэлемент, о котором уже упоминалось, ключевая составляющая некоторых аминокислот, который связывается с тяжелыми металлами и выводит их с уриной, дефе¬кацией и потом. Диметилсульфоксид (внутривенный) выводит амилоидные белки, выступающие триггером болезни Альцгеймера.

Методы использования Диметилсульфоксида

Рекомендуется применять димексид (ДМСО) исключительно под контролем опытных специалистов. Следует старательно промывать область на коже, куда будет нанесено средство. Концентрация средства и дозировки варьируются. Белокожие, светловолосые люди наиболее чувствительны к ДМСО. Для указанных лиц любая концентрация должна составлять 50% и менее, тем более в области около лица и шеи. Средство, нанесенное на кожу, окончательно поглощается через 4-8 час. Принятый орально, ДМСО имеет пиковый показатель в крови через 4 часа.

Поверхностное нанесение: Жидкая форма – самая распространенная форма применения димексида. Имеет смысл начинать поверхностные манипуляции ДМСО со слабых концентраций. Кожа должна быть подготовленной: чистой, сухой и без повреж¬дений. К области лица и шеи применяются концентрации около 50%. В зонах со сниженной циркуляцией концентрации средства - ниже 70%.

Оральный прием: Оральная дозировка средства- 1-2 ч. ложки в день. Диме¬к¬сид можно смешать с томатным/виноградным соком. Начинать прием нужно с 1/2 ч. ложки димексида и плавно наращивать.

Также возможны внутримышечное введение растворов димексида, внутривенные инъекции, внутривенные капельницы.

Это полезно знать! У ДМСО отмечаются свойства, делающие его незаменимым агентом в терапии лиц, пострадавших от аварий, внезапных сердечных приступов. Средство снижает отеки, активирует поступление кислорода в ткани.

Димексид виде 30-50%-х растворов применяют при широком спектре проблем опорно-двигательного аппарата (сюда можно отнести ревматоидный артрит, артрозы, радикулит, растяжения, миозиты) и при дерматологических воспалениях (фурункулез, гнойные раны, ожоги, тромбофлебит).опубликовано econet

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