Что лечит ашвагандха

Ашвагандха - уникальное растение, которое очень давно применяется в индийской народной медицине. Спектр его полезного действия необычайно широк. Во-первых, это мощный адаптоген, дающий организсу силы бороться со стрессом и его последствиями. Кроме того, ашвагандха в перспективе станет применяться в терапии многих заболеваний.
Ашвагандха (Ashwagandha) – адаптоген растительного происхождения, который имеет свойство эффективно бороться со стрессом. По этой причине его активно используют в национальных медицинах. Сейчас возможности растения исследуются в сфере его позитивного влияния на память и иммунную защиту организма. Вот как применяется ашвагандха.
Сегодня ашвагандха применяется при лечении артрита, чувства тревожности, биполярного расстройства, СДВГ, обсессивно-компульсивного расстройства, проблем со сном, злокачественных новообразований, туберкулеза, астмы, дерматологических болезней, бронхита, фибромиалгии, менструального дисбаланса, икоты, болезни Паркинсона, гипотиреоза и хронической патологии печени.
Также возможно применение для ослабления нежелательных эффектов медикаментозных препаратов, используемых при лечении онкологии и шизофрении. Ашвагандха помогает для снижения показателя холестерина и глюкозы в крови.
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Но наиболее известна ашвагандха в роли адаптогена, поддерживающего организм в борьбе со стрессом, и комплексного тонизирующего средства.
В Аюрведе (индийской классической медицине) ашвагандха применяется в качестве средства широкого диапазона. Она считается омолаживающим средством.
Традиционные виды применения:
В состав ашвагандха входит большой перечень активных компонентов, как, например, витанолиды, алкалоиды, сапонины, терпеноиды, флавоноиды, дубильные вещества, фенолы, смолы.
Наиболее изученным из витанолидов считается витаферин А. Указанный компонент привлек к себе внимание из-за своей возможности тормозит развитие злокачественных новообразований.
Витанолиды – это природные стероиды, имеющие способность снимать воспаление, губить раковые клетки и тормозить развитие опухоли.
Витаферин А – мощный антиоксидант и противовоспалительный витанолид. Специалисты в данное время исследуют, может ли он применяться в борьбе с глиобластомой (рак головного мозга). Витаферин А «работает», как митотический яд, угнетая процесс деления злокачественных клеток.
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Это отдельная группа антиоксидантных сапонинов. Они имеют свойство снимать психологическое напряжение и предотвращать когнитивные дисфункции мозга.
На сегодняшний день ашвагандха демонстрирует самый достоверный список аргументов относительно успешной борьбы со стрессом. Ашвагандха применяется в качестве тонизирующего средства для успокоения.
Экстракт корня указанного растения улучшал память в ходе эксперимента у добровольцев со слабыми когнитивными отклонениями.
Экстракт корня растения снижал стремление к пище, объем необходимой еды и массу тела в ходе специального эксперимента.
В клинических исследованиях экстракт ашвагандха продемонстрировала:
В исследовании с участием 49 здоровых добровольцев, ашвагандха усилила кардиореспираторную выносливость и физическое здоровье после трех месяцев употребления.
В специальном исследовании ашвагандха снижала показатель глюкозы в крови аналогично классической терапии диабета, без особых побочных эффектов. Также имело место снижение показателя холестерина в сыворотке крови, триглицеридов, ЛПНП и холестерина ЛОНП.
В исследованиях, проведенных на животных, ашвагандха ослабила осложнения, вызванные диабетом. Имеются ввиду дисфункция яичек, катаракта.
Ашвагандха имеет свойство понижать кровяное давление и показатель холестерина, что снижает вероятность развития атеросклероза.
В специальных исследованиях на животных растение продемонстрировало способность снижать вероятность инсульта. Ашвагандха может уменьшать показатель триглицеридов и предохраняет от повреждения окислением клеток в результате проведения химиотерапии.
Бактерии
В специальном исследовании со 133 больными туберкулезом, ашвагандха в комбинации с антибиотиками облегчала кашель и лихорадку эффективнее, чем одни лишь антибиотики. Растение также ослабляло проявления недуга.
В исследовании, проведенном на лабораторных мышах и клетках, ашвагандха подавляла или уничтожало сальмонеллу и золотистый стафилококк.
Вирусы
Растение ускоряет выздоровление при вирусном гепатите. Кроме того, ашвагандха показало противовирусный эффект против ВИЧ, герпеса.
Грибки
Ашваганда может подавлять развитие следующих видов грибов: Aspergillus flavus, Fusarium oxysporum и Fusarium verticillioides.
Паразиты
Ашваганда показала противопаразитарный эффект против малярии и лейшмании в ходе исследований на животных.
ОКР
В эксперименте с 30 пациентами с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР) экстракт растения в комбинации с традиционной терапией, ослаблял проявления эффективнее, чем исключительно прием медикамента.
Ашвагандха продемонстрировала свойство ослаблять симптомы ОКР у лабораторных мышей.
СДВГ
Терапия синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) предусматривает применение психостимуляторов (риталин). Но их продолжительная безопасность находится под сомнением. Следовательно, необходима безопасная альтернатива.
Растительный комплекс из ашвагандха, пиона, готу кола, спирулины, бакопы и мелиссы в специальном эксперименте улучшил время реакции, импульсивность и сосредоточенность без побочных эффектов.
Но пока не было исследований относительно воздействия исключительно ашвагандха на СДВГ.
В специальном эксперименте ашвагандха снизила проявление сенсорных проблем (осознавания окружающего мира), характерных для страдающих шизофренией.
Но применение ашвагандха не оказало эффекта в борьбе с ощущением изоляции или депрессией в ходе другого исследования с участием страдающих шизофренией.
Ашваганда ослабила болевые ощущения, ограниченность в динамике в эксперименте с добровольцами, страдающими болями в коленном суставе. Терапия страдающих ревматоидным артритом с включением ашвагандха, способствовала ослаблению болевых проявлений, болезненности суставов и отеков.
Смесь трав с включением ашвагандха, индийского ладана, куркумы и цинка, ослабляет болевые проявления остеоартрита.
Слабый пол
Адаптоген минимизирует осложнения в процессе менопаузы. Употребление указанного растения уменьшает так называемые приливы, перепады настроения, нарушения сна, тревожность.
В ходе специального эксперимента ашвагандха улучшило сексуальную функцию женщин.
Сильный пол
В ходе специального эксперимента ашвагандха продемонстрировало снижение окислительного стресса, тестостерона, показателя фолликулостимулирующего гормона. Указанная гормональная динамика способствует продуцированию сперматозоидов. Наблюдалось улучшение количества сперматозоидов и подвижность.
В другом исследовании растение способствовало восстановлению качественных показателей спермы у бесплодных мужчин.
Экстракт корня и всего адаптогена традиционно применяется в Аюрведе как средство для здорового, крепкого сна.
Ашвагандха имеет свойство улучшать так называемый иммунный ответ посредством стимуляции лимфоцитов. А травяная смесь с ашвагандха в составе повышает активность естественных киллерных клеток и лейкоцитов, борющихся с новообразованиями и вирусами.
В комплексном эксперименте с мышами и клетками компонент растения – витаферин А – подавлял деятельность миелоидных производных клеток. Указанные иммунные клетки имеют свойство активировать развитие новообразования и препятствовать иммунной системе ингибировать раковые клетки.
Лекарство аюрведы, содержащее указанное растение, способствует терапии запоров, болей в области живота и рвоты. Клизма с экстрактом адаптогена нормализовала микроклимат слизистой оболочки кишечника у лабораторных крыс с воспалением кишечника.
Витанолиды представляют собой активные компоненты (антиоксиданты) в составе ашвагандха. В экспериментах, проведенных на клетках человека, растение улучшило маркеры возрастного окислительного стресса, что дает надежду на способность растения предотвращать раннее старение.
Антиоксидантные возможности данного адаптогена предположительно могут увеличить продолжильность жизни.
В ходе экспериментов, проводимых на клетках, растение благоприятно влияло на рост клеток головного мозга и активировало регенерацию нейронов.
Указанная разновидность деменции спровоцирована аккумуляцией бета-амилоидных белков и утратой мозговых клеток. Растение способствовало улучшению когнитивных функций мозга и минимизировало отложения бета-амилоида у лабораторных мышей с указанным заболеванием.
Это нейродегенеративный недуг, вызванный утратой дофаминовых нейронов. В ходе специальных исследований ашвагандха стабилизировало показатель дофамина и ослабляло повреждение мозговых клеток свободными радикалами.
Растение стабилизировало общее состояние пациентов, страдающих раковыми заболеваниями и проходивших химиотерапию.
Опыты на животных и клетках продемонстрироваали, что отдельные составляющие адаптогена (витаферин А), подавляют и уничтожают нездоровые клетки.
Здоровье костей требует особого внимания на возрастном этапе после менопаузы, при снижении показателя эстрогена (это влечет за собой нарушение структуры костной ткани). У лабораторных мышей с нехваткой эстрогенов растение предотвращало утрату костной массы и активировало формирование новых костей.
Адаптоген улучшил структуру костной ткани у подопытных животных с дефицитом кальция, увеличил показатель коллагена в костной ткани.
В опытах, проводимых на лабораторных крысах, ашвагандха продемонстрировала защиту почек от токсичного влияния следующих соединений: бромбензол, карбендазим, гентамицин, свинец, стрептозотоцин.
Ашвагандха оберегает печень от влияния радиоактивного облучения и тяжелых металлов.
Адаптоген увеличивал количество желчи у лабораторных животных с повышенным показателем холестерина и снижал ряд печеночных ферментов, свидетельствующих о повреждении печеночных тканей.
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Полисахариды в составе растения имеют свойство угнетать кашель.
У лабораторных животных витаферин А, имеющийся в составе растения, оберегает легкие от воспалительного процесса и окислительного стресса, спровоцированного токсичными липосахаридами.
Волчанка – недуг, который проявляет себя высоким показателем воспаления. В специальном эксперименте с мышами растение снижало маркеры воспаления, которые, высоки именно при волчанке и прочих аутоиммунных недугах.
Указанный адаптоген способствует предотвращению зависимости от морфия на ранней стадии.
В ходе специальных экспериментов, проводимых на крысах, выдержка ашвагандха ослабляла проявления отмены и зависимость от морфина.
Легкий гипотиреоз (иначе - пониженный показатель гормонов щитовидной железы) часто отмечается у представительниц слабого пола старше 55 лет. В процессе специального эксперимента экстракт данного адаптогена нормализовал показатель ТТГ и тиреоидных гормонов (Т3 и Т4).
Экстракт корня: имеется позитивный практический опыт применения 120-1000 мг экстракта (прием каждый день), наиболее часто применяемой дозой было 300 мг два раза в день. Сухой корень: при ежедневном приеме практический опыт дозировки варьирует в пределах 2-10 г порошка корня (средняя норма - 5 г в день).
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Источник: https://econet.by/
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