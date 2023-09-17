Что алкоголь делает с вашим телом

При употреблении спиртных напитков негативное воздействие алкоголя сказывается не только на самочувствии, но и на общем состоянии организма. Влияние крепкой выпивки проявляется в мутном сознании, головных болях и в том, что со временем изменяется работа основных органов, таких как сердце или печень. Ученые говорят, что высокие объемы алкоголя часто становятся причиной развития разных видов рака, а, как следствие, и смерти.

При употреблении спиртных напитков негативное воздействие алкоголя сказывается не только на самочувствии, но и на общем состоянии организма. Влияние крепкой выпивки проявляется в мутном сознании, головных болях и в том, что со временем изменяется работа основных органов, таких как сердце или печень. Ученые говорят, что высокие объемы алкоголя часто становятся причиной развития разных видов рака, а, как следствие, и смерти. Рак может поразить пищевод, печень или молочные железы человека. При этом, безусловно, частое употребление спиртных напитков приносит вред всем органам.Вывод один: влияние алкоголя на организм не бывает положительным и всегда приносит только неприятности. Какие органы страдают от алкоголя: головной мозг; сердце; печень; поджелудочная железа; почки.

Как алкоголь влияет на организм человека

Влияние алкоголя на печень

Самым беззащитным органом перед алкоголем является печень. Что делает алкоголь с печенью? Люди часто недооценивают важность этого органа. Но, тем не менее, люди с алкогольной зависимостью могут подсказать, какие функции выполняет печень. Речь идет о регулировании пищеварения, поглощении питательных веществ, борьбе с инфекциями и выводе токсичных веществ из организма. Более 2 млн. жителей США в настоящее время страдает от заболеваний печени, вызванных злоупотреблением алкоголя. Достаточно отметить, что в 2009 г. в списке наиболее распространенных причин смерти цирроз печени занял 12-ое место. Приведём еще один показатель: в Соединенных Штатах один из 3 ждущих трансплантации органа, оказался в таком крайнем положении вследствие злоупотребления спиртными напитками.

Удар для печени будет негативным при употреблении любой дозы, поскольку со временем она разрушается. Под воздействием алкоголя погибают печеночные клетки, и в место них появляется рубцовая ткань, которая не может выполнять основные функции органа. При наличии спирта в организме клетки печени отмирают, а их место занимает жир и ткань. При этом алкоголь становится причиной жирового перерождения печени, что приводит к возникновению заболеваний, таких как гепатоз или цирроз, которые часто приводят к смерти. Цирроз проявляется в уменьшении печени в размерах, вследствие чего начинается застой крови в сосудах и повышение давления в них. Нередко сосуды разрываются, и начинается кровотечение, результатом которого становится смерть. Со временем может возникнуть и рак.

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Влияние алкоголя на сердце

Что страдает от алкоголя, как не сердце. Спиртные напитки при длительном злоупотреблении делают сердечные мышцы слабыми, что становится причиной нарушения кровообращения. Такие изменения приводят к возникновению одышки, утомленности и кашля. Регулярное употребление может стать причиной возникновения инфаркта или инсульта.

Проведенное недавно исследование показало, что один стакан красного вина, за счет содержащихся в нем антиоксидантов, может снизить риск сердечнососудистых заболеваний. Но что может произойти, если один стакан превратится в одну бутылку? Со временем оно (вино) ослабит сердечные мышцы и приведет к нарушению кровообращения. Многим из алкоголиков и тех, кто злоупотребляет спиртными напитками, знакомо состояние под названием кардиомиопатия, когда сердце начинает расширяться и сжиматься. Это состояние сопровождается одышкой, аритмией сердца (нерегулярная работа), утомленностью, увеличением печени и непрекращающимся кашлем. Злоупотребление алкоголем может также привести к инфаркту, инсульту и гипертензии.

Влияние алкоголя на головной мозг

Большое воздействие спиртное оказывает на мозг и психическое состояние человека. При употреблении алкоголя замедляется передача информации в коре головного мозга, что часто становится причиной изменения поведения и настроения человека. Потеря памяти, мутное сознание, нарушения координации — это главные последствия воздействия на этот орган.

Под действием алкоголя происходит разрушение коры головного мозга и постепенное отмирание его участков. В местах омертвевших участков возникают кисты. Нервная система страдает под действием спиртного не меньше чем все органы. Отрицательное влияние алкоголя на человека и его психическое состояние уже давно доказано медициной. В результате злоупотребления алкоголем у больного начинаются проблемы с памятью, теряется концентрация внимания, падает умственное развитие и происходит деградация личности. Алкоголь, принятый в большой дозе, может привести к смерти.

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Содержащийся в спиртных напитках этанол (этиловый спирт), благодаря свойству замедления передачи информации между нервными передатчиками, представляет серьезную угрозу для многих частей этого органа. Периодические повреждения нервных передатчиков могут привести к изменениям в поведении и настроении человека – депрессии, потери памяти. А вот алкоголизм в сочетании с недоеданием может вызвать синдром Вернике-Корсакова, «отек мозга», который характеризуется депрессией, потерей памяти, спутанностью сознания, галлюцинациями, потерей мышечной координации и неспособностью формировать новые воспоминания.

Влияние алкоголя на поджелудочную железу

Большое количество алкоголя может привести к нарушению работы поджелудочной железы. В частности, энзимы, выделяемые для тонкой кишки, не выводятся из органа и, накапливаясь, вызывают воспаление. Это заболевание, имеющее название панкреатит, может возникнуть внезапно (острый панкреатит), в этом случае боли в области живота и тошнота сочетаются с учащенным сердцебиением, поносом и повышенной температурой. А хронический панкреатит, во время которого поджелудочная железа постепенно разлагается, может привести к сахарному диабету и даже летальному исходу.

Влияние алкоголя на почки

Под воздействием алкоголя организм начинает вырабатывать мочу в большом объёме, что может спровоцировать нарушения работы почек. Эта пара органов уже затрудняется в регулировании потока жидкости и, следовательно, распределении натрия, калия и хлоридных ионов, в результате чего может возникнуть электролитный дисбаланс. Кроме этого, чрезмерное употребление алкоголя может привести к высокому кровяному давлению – вторая по значимости причина почечной недостаточности.

Негативное воздействие алкоголя отражается и на работе пищевода. От постоянного наличия спирта в крови вены становятся слабыми, что может привести к возникновению внутреннего кровотечения. Обычно такая ситуация требует срочного реанимационного вмешательства, чтобы спасти человека, поэтому медики применяют медикаментозное лечение больного.

Клетки крови также изменяются под воздействием наличия спирта в организме. За короткое время появляются комочки в крови, которые распространяются по всему организму, что приводит к обезвоживанию. Вследствие этого ускоряется старение тела и организма в целом.

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Спиртные напитки отравляют нам жизнь и калечат наше будущее потомство. В особенности это касается женщин.

Что делает алкоголь с организмом женщины

В отличие от мужчин женские половые клетки даются женщине сразу все и на всю жизнь. С каждым выпитым бокалом вина или бутылкой происходит поражение половых клеток. Чем больше употребляется спиртного, тем больше клеток страдает. Эти клетки остаются в организме на протяжении всего времени жизни, и в момент оплодотворения никто не гарантирует, что будет задействована именно здоровая яйцеклетка. Таким образом, на свет может появиться олигофрен, дебил или физически неполноценный ребенок.

Теперь вы имеете небольшое представление о том, что с человеком делает алкоголь. Если бы каждый перед употреблением спиртных напитков, задумывался об их влиянии на организм, то больных было бы намного меньше.опубликовано econet

Осадчая Н.

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