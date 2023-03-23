Четыре упражнения, которые нормализуют кровообращение

Гимнастические упражнения в утренние часы помогают активизировать кровообращение, обеспечить приток энергии и получить заряд бодрости на весь день. Благодаря ускорению кровообращения, улучшаются обменные процессы, укрепляется нервная и сердечно-сосудистая системы. Мышцы подтягиваются, осанка становится ровной, нормализуется работа всех органов и систем.

Упражнения для улучшения кровотока

1. «Море волнуется»

И.П. – лежа на спине, ноги согнуты в коленях, расставлены так, чтобы удобнее было бы захватить ладонями лодыжки. Следите, чтобы стопы оставались плотно прижатыми к полу, а подошвы не отрывались от поверхности.

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а) Выполняя вдох, приподнимите бедра на максимальную высоту над полом, а делая выдох, опускайтесь в исходную позицию. Повторите это упражнение в течение минуты.

б) В последний раз приподнимите бедра насколько возможно выше и задержитесь в этом положении на несколько секунд, при этом максимально напрягите мышцы живота и ягодиц.

в) Возвратитесь в исходную позицию, выпрямите ноги и полностью расслабьте все мышцы. Дайте себе отдых в течение нескольких минут.

2. «Улитка»

И. П. – сидя на полу, согните ноги и разведите колени в стороны, соединяя подошвы ступней. Обхватите стопы ладонями так, чтобы лодыжки лежали на пальцах рук. Сделайте глубокий вдох. Делая выдох, медленно наклоняйтесь к стопам. На вдохе примите исходную позицию и задержитесь в ней на некоторое время, прикрывая глаза в полной неподвижности.

3. Поза змеи

И. П. – сидя на пятках. Опустите лоб на пол, ладони сложите в замок – голова и шея змеи. Сделайте глубокий вдох и поднимите соединенные руки вверх за спиной, ощутите, как напряглись все мышцы плечевого пояса и лопаток. Зафиксируйте это положение в течение 30 секунд, дыхание глубокое через нос. Поднимите руки еще выше, создавая максимальное напряжение, и на выдохе возвращайтесь в исходную позицию.

4. Плывем по воздуху

И. П. – лежа на животе, ноги прямые, руки вдоль тела. Сделайте глубокий вдох. Поднимите ноги. Постарайтесь остаться в этой позе не менее полминуты, выполняя глубокие вдохи и выдохи. На выдохе медленно опустите ноги и полностью расслабьтесь. Полежите на животе неподвижно в течение минуты, представляя, как ваше тело поднимается в воздух. опубликовано econet

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