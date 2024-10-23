Чем заменить сахар: ТОП-6 натуральных подсластителей

Банальный и такой привычный сахар – это одно из наиболее вредных соединений для здоровья. В сахаре кроется большое число калорий и нет ничего полезного. Кроме того, злоупотребление сладким пагубно сказывается на фигуре и состоянии организма. Внезапные «прыжки» сахара в крови могут спровоцировать возникновение и развитие диабета и злокачественных новообразований.
Банальный и такой привычный сахар – это одно из наиболее вредных соединений для здоровья. В сахаре кроется большое число калорий и нет ничего полезного. Кроме того, злоупотребление сладким пагубно сказывается на фигуре и состоянии организма. Внезапные «прыжки» сахара в крови могут спровоцировать возникновение и развитие диабета и злокачественных новообразований.
Сироп (нектар) этого растения производят из сахаристого сока тёмно-зелёной агавы. Специалисты советуют его употреблять лицам с сахарным диабетом как естественный заменитель сахара. Сироп агавы имеет в составе ценные микроэлементы кальций и железо. Внешний вид сиропа агавы напоминает мёд, а на вкус он еще более сладкий. Не в пример мёду указанный сироп подходит для горячих десертов и напитков, потому что не утрачивает полезные свойства при термической обработке. Нектар агавы имеет приятный сладковатый вкус. Он хорошо растворяется в горячих напитках.
Экстракт из указанного растения, считается популярным промышленным заменителем сахара. Эта трава на вкус слаще сахара почти в 10 раз, а сам экстракт показывает 200-кратную сладость. По этой причине вводить его в напитки и десерты необходимо в чрезвычайно малом объеме. Иначе блюда будут излишне приторными и даже станут горчить. Экстракт стевии демонстрирует стойкость к повышенной температуре, поэтому его также удобно использовать горячих блюдах (например, выпечке).
Сироп топинамбура добывается из корней этого растения. Топинамбур широко известен тем, что не аккумулирует вредные соединения (нитраты) не в пример иным корнеплодам. Сироп топинамбура показывает крайне низкий гликемический индекс, по этой причине он показан для диабетиков.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Кленовый сироп - прекрасный естественный подсластитель. Львиная доля сиропа в мире производится в Канаде. Настоящий кленовый сироп отличается слабым древесным привкусом. Сироп применяют как ингредиент для выпечки и десертов, в качестве подсластителя в коктейлях и смузи, соуса к сладким блюдам (например, блинам и оладьям). Кленовый сироп содержит высокую концентрацию естественных антиоксидантов, марганца и цинка.
Меласса (патока) представляет собой побочный продукт («отходы») переработки сахоросодержащего сырья (сахарной свеклы, сахарного тростника) в рафинированный сахар. В Канаде и Соединенных Штатах указанный продукт используется в выпечке, соусах, коктейлях и подслащенных напитках.
Меласса демонстрирует низкий гликемический индекс, иначе говоря, глюкоза в ее составе медленно усваивается, не провоцируя колебаний сахара в крови. Меласса содержит железо, кальций, магний, калий, витамин В6, селен.
При множестве рекомендаций по заменителям сахара про эритрит в эндокринологии говорят мало.
Эритритол - сахарный спирт. В России реализуется в «кристаллической форме» как классический сахар, в форме сиропов, как ингредиент безуглеводных сластей.
Ни у лиц, страдающих диабетом, ни у здоровых людей продукт не вызывает побочных реакций и не влияет на гликемический индекс, говоря по –другому, не повышает содержание сахара в крови. На вкус он довольно сладкий без явных привкусов.
Эритрит позиционируют как безопасный сахар для страдающих диабетом и как некалорийный сахар. Во втором случае это подходит всем, кто контролирует вес и фигуру.
В стоматологии эритритол находят эффективным для гигиены ротовой полости.*опубликовано econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий