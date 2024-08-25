Чем полезен витамин B12?

В организме витамин B12 не вырабатывается. Но он крайне необходим для образования ДНК и производства клеточной энергии. Кроме того, В12 важен для сердечно-сосудистой функции. Витамин В12 может поступать в организм с пищевыми продуктами или при приеме диетических добавок.
Водорастворимый витамин B12 принимает участие в целом ряде ключевых функций организма, и его нехватка чревата нешуточными последствия для здоровья. Есть несколько вариантов получения B12, например, употребление диетических добавок. Каковы симптомы и последствия дефицита витамина B12, а также его источники?
Витамин B12 важен для синтеза ДНК и выработки энергии в клетках (если синтез ДНК нарушается, клетки повреждаются). Кроме того, вит-н B12 нужен для неврологической и сердечно-сосудистой функции, образования клеток крови.
Взаимосвязь между вит-ном B12 и сердечной функцией реализуется через гомоцистеин (это аминокислота, которая расщепляется витаминами комплекса B для дальнейших реакций в организме. Повышенный показатель гомоцистеина вызывает риск кардио-сосудистых недугов. А нехватка вит-на B12 как раз связана с увеличением концентрации гомоцистеина.
Даже легкая нехватка вит-на B12 грозит нейрокогнитивными проблемами не только.
Факторы нехватки вит-на B12:
Нехватка вит-на B12 отражается на системах организма, что проявляется как:
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В организме витамин B12 не синтезируется. Поэтому важно, чтобы он поступал с пищей или диетическими добавками.
Продукты с высокой концентрацией витамина B12:
Растительные источники вит-на B12:
Подведем итог. Низкое содержание витамина B12 может негативно отразиться на состоянии вашего здоровья. Устранить дефицит витамина В12 помогут правильно составленный рацион питания и / или пищевые добавки.опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/
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