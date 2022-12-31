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Чем опасно закисление организма и как его нейтрализовать

Автор: Econet 31 декабря 2022 6400
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Употребление рафинированных и генетически модифицированных продуктов провоцирует повышение кислотности организма. А такая среда идеальна для лишнего веса, рака и других болезней. Чтобы быть здоровым организму нужна щелочная среда.

Чем опасно закисление организма и как его нейтрализовать

Закисление организма вредит здоровью

Как известно, организм получает энергию за счет продуктов питания, и они могут закислять или защелачивать его. Хроническое закисление приводит к серьезным проблемам со здоровьем.

Для соблюдения баланса важно употреблять в пищу полезные продукты, в составе которых отсутствуют компоненты, образующие кислоту. Ежедневное употребление в пищу кислых продуктов может спровоцировать ацитоз – хроническое закисление внутренней среды организма, в связи с чем:

  • вымывается кальций из костей;
  • разрушаются зубы;
  • слабеют мышцы;
  • повреждаются суставы;
  • образуются камни в почках;
  • снижается артериальное давление;
  • происходит задержка жидкостей в организме;
  • возникает гипофункция щитовидной железы;
  • нарушается сон;
  • возрастает риск развития онкологии.

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Что нужно для повышения щелочного уровня

Для этого достаточно придерживаться следующих рекомендаций:

1. Выпивать утром натощак стакан воды с лимонным соком либо стакан воды с парой столовых ложек яблочного уксуса.

2. Есть больше зелени, свежих фруктов и овощей (особенно брюссельской капусты, перцев, кабачков, спаржи).

3. Перекусывать соленым сырым миндалем, в его состав входит множество щелочных микроэлементов.

4. Пить миндальное молоко и ягодные смузи.

5. Регулярно заниматься спортом.

6. Выполнять дыхательные упражнения и пить больше воды.

7. Не употреблять ежедневно мясо.

8. Минимизировать потребление сладких продуктов и глазированных напитков.

Кислыми продуктами, потребление которых следует ограничить, являются:

  • мясо;
  • сыр;
  • яйца;
  • молоко.

К нейтральным продуктам относятся бобовые и орехи.
Щелочными являются следующие продукты:

  • овощи (особенно из группы плодовые);
  • фрукты;
  • листовая зелень.

Чем опасно закисление организма и как его нейтрализовать

Как проверить баланс pH?

Определить уровень pH в организме можно самостоятельно с помощью специальных тест-полосок. Достаточно смочить полоску слюной либо мочой, а затем сравнить цвет теста с цветовым эталоном, входящим в комплектацию. Тестировать мочу следует несколько раз в день – натощак, затем за пару часов до и через пару часов после приема пищи, нормой считается показатель от 6,0 до 7,0. Тестировать слюну необходимо в период с 10 до 12 часов дня, нормой считается показатель от 6,5 до 7,5. Если по результатам теста преобладает кислотная среда, следует употреблять больше щелочных продуктов и вести здоровый образ жизни.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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pH баланс кислотно-щелочной баланс закисление щелочная диета

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