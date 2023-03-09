Чем болеют женщины из-за стрессов

Стрессовые ситуации негативно сказываются на нашем физическом и эмоциональном состоянии. И это грозит возникновением различных проблем со здоровьем – начиная от нарушений работы ЖКТ и заканчивая инфарктом. Многие обращаются к врачам с проблемами, спровоцированными именно стрессом. И особенно остро реагируют на различные неприятные ситуации женщины.
Мужчины всегда легче переносят любые неприятности, а женщины, напротив, переживают стресс долго. Женские половые гормоны и происходящие в организме нейрохимические процессы должны защищать от стресса, но на самом деле это происходит не в достаточной мере. Для поддержки нормального эмоционального здоровья женщинам нужен гормон окситоцин. Вырабатывается он во время оргазма, родов и кормления грудью. И женщины, в отличие от мужчин, нуждаются в большем количестве антисрессового гормона.
Поль Роше – доктор и специалист по вопросам управления стрессом утверждает, что воздержание влияет на представительниц прекрасного пола гораздо хуже. Кроме того, в отношениях женщины испытывают намного больше стресса. По словам американских специалистов стресс – это выражение инстинкта самосохранения, но продолжительные стрессовые ситуации ставят под удар здоровье и психологическое состояние человека. Главная проблема современного мира – это наличие множества раздражающих факторов, в результате которых человеческий организм попросту не выдерживает нагрузку.
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Последствия стрессовых ситуаций, особенно продолжительных, могут быть непредсказуемыми. К примеру, если женщина одновременно переживает за детей, из-за отношений с мужем и работы, то у нее могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем, вплоть до нарушения менструального цикла и резкого выпадения волос. Человеческий организм может реагировать на стресс по-разному, преимущественно возникает следующее:
По утверждению психологов, 25% счастья зависит от того, насколько человек умеет справляться с негативными эмоциями. Наиболее эффективным способом избежать тяжелого стресса является планирование ситуации, то есть заведомо предугадать, что может вас расстроить и минимизировать эмоциональное напряжение. Также необходимо:
1. Правильно питаться – обогатите рациона сбалансированной пищей, что позволит улучшить физическое и эмоциональное состояние. Читайте больше литературы о правильном питании, об улучшающих настроение продуктах и укреплении иммунной системы с помощью питания.
2. Заниматься спортом – физические нагрузки считаются одним из лучших способов борьбы со стрессом, поскольку во время тренировок вырабатываются эндорфины – вещества, стабилизирующие эмоциональное состояние.
3. Уметь расслабляться – людям, подверженным стрессам, необходимо чаще встречаться с друзьями и больше отдыхать. Отличный вариант для женщин стабилизировать эмоциональный фон – это вспомнить о своих увлечениях, к примеру, заняться рукоделием.
Если вы живете в постоянном стрессе – учитесь им управлять. Изучайте методы борьбы со стрессом, а при необходимости обращайтесь к специалисту, чтобы негативные эмоции не оказали слишком серьезного воздействия на ваш организм. опубликовано econet
Иллюстрации ©Brooke DiDonato
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Источник: https://econet.by/
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Не зря же говорят, что все болезни от нервов. Да, важно питание, образ жизни, сон. Я курсами стала больше чем поливитамины ледис формула принимать – там как раз поддержка иммунитета идет и высокого жизненного тонуса благодаря хорошему содержанию железа, йода, витаминов гр В. С ним сразу такой прилив энергии замечаешь, что и настроение улучшается и стресса уже меньше ощущаешьОтветить
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