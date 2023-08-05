Чего не хватает организму, когда хочется острого

Организм может сигнализировать о том, что ему не хватает определенных веществ. О чем говорит тяга к острому? Один из вариантов - дефицит аскорбиновой кислоты. "Жгучие" продукты в разумной дозировке могут принести пользу здоровью. Их употребление позитивно отражается на сердечно-сосудистой системе и не только.
Если организм испытывает дефицит каких-то веществ, он сигнализирует тягой к конкретным продуктам. Хочется остренького? Это признак сбоя, который восстановят необходимые соединения.
Когда хочется острого
В составе жгучих пищевых продуктов есть алкалоид капсаицин, благодаря которому мы ощущаем «пламя» во рту. Капсаицин действует на слизистую желудка и верхние дыхательные пути, позволяя нормализовать функции организма (в умеренных дозах).
В каких продуктах содержатся вещества для запуска метаболизма и улучшения пищеварения
Черный перец - пеперин,
Чеснок – гликозид аллицин,
Горчица, хрен – аллиловое горчичное масло.
Жгучие вещества усиливают аппетит, активируют работу желудка.
Организм требует острого, если имеется дефицит аскорбиновой к-ты, (она присутствует в стручковом перце). Аскорбинка помогает защититься от инфекций, простуд, усиливает иммунный ответ.
Соединения в составе острой пищи позитивно действуют на кардио-сосудистую систему. Чтобы расширить кровеносные сосуды, организм «хочет» остренького. Это позволяет снизить давление, нормализовать сердечную функцию. Жгучие соединения уменьшают вязкость крови, поэтому кровообращение улучшается и снижается содержание плохого холестерина. При этом укрепляются капиллярные стенки.
При дефиците позитивных эмоций организм стремится восполнить нехватку за счет острого. Жгучие вещества помогают синтезировать гормон счастья – эндорфин, который позволяет обрести душевное равновесие, снизить уровень стресса.
Острый перец и прочие «жгучие» продукты повышают температуру тела. Это помогает при перегреве, чтобы охладить организм изнутри.
При бессоннице острые продукты расслабляют: снимается мышечный спазм, напряжение, и человек засыпает.
Противопоказания к употреблению острого
Злоупотребляя острым, вы рискуете нарушить вкусовые ощущения.
Жгучие продукты могут спровоцировать изжогу, так как при их употреблении в избытке выделяется желудочный сок.
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