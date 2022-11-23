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Буккальный массаж лица: Плюсы и минусы

Источник: brjunetka.ru 23 ноября 2022 6266
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Известно, что массаж – эффективная методика, применяемая не только в медицине, но и в косметологии. Есть масса техник, и одна из них – БУККАЛЬНЫЙ МАССАЖ. Узнайте, как его правильно делать, а также каких результатов помогут добиться процедуры.

Буккальный массаж лица: Плюсы и минусы

Буккальный массаж представляет собой одну из разновидностей так называемого скульптурного массажа. Основное отличие от прочих методик – необычная проработка тканей, которая осуществляется не только снаружи, но и изнутри, а именно через ротовую полость.

Буккальный массаж: что это за массаж, особенности проведения, плюсы и минусы

Разработчик направления – Жоэль Сиокко, которая имеет большой опыт в косметологии и известна своими весьма экстравагантными и непривычными подходами к омоложению.

Эта француженка уверяет, что ради красоты можно, а иногда нужно терпеть боль, и во время процедур буккального массажа неизбежно возникают болевые ощущения, пусть и незначительные.

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Кому полезен?

Буккальный массаж имеет разные показания:

  • изменение контуров лица, нечёткость его овала;
  • снижение тургора, дряблость кожных покровов;
  • птоз отдельных частей лица (в особенности скул);
  • снижение тонуса мышечной мускулатуры зоны лица;
  • морщины (как мимические, так и возрастные, достаточно глубокие);
  • лишние объёмы на проблемных участках: подбородке, щеках;
  • отёчность тканей.

В каких случаях стоит отказаться от процедур?

Есть противопоказания, к которым относятся:

  • дерматологические заболевания, находящиеся в стадии обострения;
  • повреждение кожных покровов в области воздействия (ожоги, ссадины, раны, царапины);
  • наличие гематом, синяков, кровоподтёков на лице;
  • кожные инфекции, включая герпетическую;
  • злокачественные опухоли или новообразования неустановленной природы;
  • аллергические проявления в зоне лица;
  • сосудистые «звёздочки», купероз;
  • гнойные поражения кожных покровов лица;
  • инфекции, лихорадочные состояния, сопровождающиеся повышением температуры тела;
  • период беременности.

Буккальный массаж лица: Плюсы и минусы

Особенности проведения

Как делать буккальный массаж лица? Лучше довериться профессионалу и отправиться в косметологическую клинику. Сначала косметолог наденет стерильные резиновые перчатки (они должны быть новыми и одноразовыми), удалит косметику с вашего лица, продезинфицирует его поверхность антисептиком.

Далее мастер начинает проработку с внешней стороны лица, разогревая его, воздействуя на проблемные зоны и подготавливая к основной части процедуры. Затем начинается внутренний массаж через ротовую полость, при которой ткани прорабатываются пальцами. Первый сеанс должен длиться не более 10-15 минут, чтобы пациент смог привыкнуть к ощущениям и оценить их.

Техника выполнения буккального массажа включает две основных фазы:

  • Скульптурная предполагает внешнюю, но эффективную проработку по основным массажным линиям области лица.
  • Глубокотканная фаза – это воздействие изнутри, то есть через рот, при которой прорабатываются не только кожные покровы и подкожная клетчатка, но и внутренние мягкие ткани, мышцы.

Сделать массаж самостоятельно непросто, но всё же возможно. Процедура будет состоять из таких этапов:

  • Удалите с поверхности лица всю косметику, используя стандартное средство.
  • Наденьте одноразовые перчатки.
  • Массируйте лицо снаружи, начиная с аккуратных разогревающих движений, а потом переходя к популярным массажным приёмным: захватам, щипкам, растираниям, нажатиям. Степень воздействия увеличивайте постепенно, усиливая нажим. Продвигайтесь по массажным линиям: от подбородка к скулам, от центра лба к вискам, от рта к ушным мочкам, от подбородка к ушным козелкам, от внутренних уголков глаз к наружным (по верхним и нижним векам), от крыльев носа к ушным раковинам.
  • В ротовую полость поместите средние и указательные пальцы двух рук, массируйте внутренние части щёк, двигаясь от скул к губам. Затрагивайте жевательные мышцы и мимические, с силой надавливая на них изнутри.
  • Последний этап – лёгкие похлопывания подушечкам пальцев по внешней стороне лица, мягкие поглаживания.
  • В завершение процедуры можно применить омолаживающую маску.

Во время сеанса ощущается боль, но она несильная и сразу проходит. Несколько минут после процедуры сохраняется лёгкая отёчность, которая быстро спадает. Возможно лёгкое покраснение, но никаких синяков, гематом, кровоподтёков и прочих симптомов быть не должно. После первых процедур у многих наблюдаются усталость, напряжение мышц лица (при последующих сеансах состояние нормализуется). Первые изменения заметны практически сразу.

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Буккальный массаж лица: Плюсы и минусы

Результаты

Эффект заметен после первых сеансов, если буккальный массаж проводится правильно. Воздействие оказывается на разных уровнях, включая кожные покровы, мышцы, подкожную клетчатку и мягкие ткани. Мышечный тонус повышается, кровообращение нормализуется, ткани получают больше кислорода и питательных веществ, запускаются процессы регенерации клеток, структура тканей восстанавливается и укрепляется, стимулируется синтез отвечающих за молодость эластина и коллагена, ускоряется межклеточный метаболизм, расщепляются жировые отложения.

Результаты процедур:

  • подтяжка контуров лица, придание чёткости овалу;
  • устранение отёков;
  • уменьшение объёмов подбородка, щёк;
  • избавление от мимических и возрастных морщин, «гусиных лапок»;
  • улучшение оттенка лица;
  • укрепление мышц;
  • улучшение состояния кожных покровов: приобретение гладкости, бархатистости;
  • повышение упругости, устранение птоза, складок.

Для достижения явных положительных результатов следует пройти курс из нескольких процедур, точное количество которых определяется косметологом с учётом состояния и особенностей кожи пациента. Кроме того, чтобы сохранить эффект, следует делать массаж несколько раз в год и использовать косметические средства, подходящие по возрасту.

Преимущества и недостатки

Плюсы методики:

  • Решение множества проблем.
  • Высокая эффективность. На ранних этапах старения тканей буккальный массаж может стать хорошей альтернативой пластической хирургии.
  • Глубокая проработка зоны лица на всех уровнях.
  • Процедуры могут проводиться во время реабилитации после перенесённого инсульта для восстановления пострадавших мышц, их укрепления и возвращения утерянной чувствительности.
  • Целостность кожи не нарушается, техника не инвазивная.

Минусы:

  • Болевые ощущения, возникающие во время процедур.
  • Относительная сложность техники. Массаж непросто проводить в домашних условиях самостоятельно.
  • Ограниченное локальное воздействие: области шеи и декольте при буккальном массаже не прорабатываются.
  • Некоторым не очень приятно присутствие пальцев в ротовой полости.

Опробуйте буккальный массаж на себе и оцените его эффективность!опубликовано econet.ru.

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Источник: https://econet.by/

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