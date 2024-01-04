Бронхит: домашние средства для лечения

Заболевание бронхит характеризуется мучительным кашлем (сухим или с отделением мокроты). Если бронхит не лечить, он переходит в хроническую форму. При этой проблеме важно уделить внимание пищевому рациону. Какие витамины, минералы и другие добавки помогут избавиться от недуга?
Бронхит - это воспаление слизистой оболочки бронхов. Это вызвано различными бактериями и вирусами, длительным стрессом, загрязненной атмосферой.
Что полезно знать о бронхите
Симптомы бронхита
Непрекращающийся кашель;
избыток бронхиальной слизи;
в первое время - сухой раздражающий кашель, который переходит в приступы кашля с выделением прозрачной белой, желтоватой, зеленой слизи;
прочие признаки бронхита: боль в горле, утомляемость, одышка, стесненное чувство в груди, хрипы при дыхании;
при остром бронхите возможны высокая температура, озноб, головная боль, боль в мышцах;
у маленьких детей возможна рвота при кашле.
Хронический бронхит: причины
Курение,
загрязненная атмосфера,
климат (холодный и влажный воздух),
частые ОРВИ,
стресс.
Хронический бронхит развивается, если человек систематически страдает острым бронхитом.
Средства для сопутствующей терапии бронхита
Витамины
Вит-н А – оберегает легочную ткань.
Вит-ны комплекса В - укрепляют нервную систему.
Вит-н С - нейтрализует свободные радикалы, пагубно влияющие на клетки, ДНК и иммунитет.
Вит-н Е – способствует поступлению кислорода в легкие.
Микроэлементы
Магний (Mg) – важен для функции легких. Mg снимает напряжение мышц, следовательно, снимается напряжение в легких.
Иссоп. Чай при кашле: 1 ч. ложка иссопа на чашку кипятка, завариваем 15 мин. и пьем.
Зверобой. Чай при кашле: 1 ч. ложка травы на чашку кипятка, завариваем 15 мин. и пьем. Облегчает состояние при бронхите, пневмонии. Если болит горло - полоскать экстрактом зверобоя: 1 ст. ложка растения на чашку кипятка, завариваем 30 минут и полощем горло.
Мать-и-мачеха – способствует разжижению мокроты. При мучительном кашле поможет напиток: 1 крупный лист на чашку кипятка, завариваем 10 мин. Пьем теплым. Если болит горло, прикладываем к горлу на ночь лист растения и завязываем шарфом.
Исландский мох - препараты с этим компонентом оказывают противовоспалительный, антимикробный, билиарный эффект. Настой помогает при туберкулезе, воспалении легких, коклюше, хроническом бронхите. Принимаем 1 - 1,5 мл настойки трижды в сутки.опубликовано econet
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