Борьба с варикозом: Полезные и вредные упражнения

Все причины расширения вен можно свести к двум: проблемы оттока крови из сосудов ног и слабая соединительная ткань в стенках кровеносных сосудов. Первая группа причин может быть устранена довольно просто, а вторая обусловлена генетическими особенностями и с ней можно только смириться.

Когда ваши вены расширяются и начинают проявляться под кожей, а в ногах появляются боли, ваш образ жизни меняется не в лучшую сторону. Упражнения при варикозе ног позволят улучшить тонус сосудов, тем самым облегчить состояние.

Варикозное расширение вен: причины заболевания и упражнения, которые можно делать при варикозе

Что такое варикоз

Причины заболевания

Борьба с варикозом при помощи упражнений

Чего нельзя делать

Что можно и нужно делать

Комплекс упражнений для всего тела

Ключевые рекомендации

Что такое варикоз

Варикоз – патологическое (ненормальное) явление расширения вен, в результате чего на поверхности кожи появляются сине-красные паутинки и сеточки, а то и бугристые узлы.

Если у вас из родственников у кого-то есть варикозное расширение вен, вы слышали от них такое выражение, как «тянут вены». Как известно, по венам ног кровь должна подниматься вверх, преодолевая силу гравитации. Толкает ее туда сердце при каждом сокращении, а препятствуют оттоку вниз специальные клапаны внутри сосуда. Они смыкаются после каждого сердечного толчка и не дают крови под действием собственного веса течь вниз.

При варикозе стенки вен расширяются и истончаются, клапаны уже не могут смыкаться, правильное движение крови по пораженному сосуду нарушается. Кровь застаивается, сосуды поднимаются на поверхность кожи и становятся сильно заметными. И чем сильнее варикоз, тем тяжелее и обширнее будет эта картина.

В определенный момент наступает «точка невозврата», когда без операции уже не обойтись. Но до этого, можно помочь себе гимнастикой и медикаментозным лечением.

Самое важное – обезопасить себя от дальнейшего развития варикоза. Для начала нужно разобраться, откуда он взялся.

Причины заболевания

Все причины расширения вен можно свести к двум: проблемы оттока крови из сосудов ног и слабая соединительная ткань в стенках кровеносных сосудов.

Первая группа причин может быть устранена довольно просто, а вторая обусловлена генетическими особенностями и с ней можно только смириться.

К первой группе относятся следующие причины:

Поза «нога на ногу» во время сидения.

Долгое неблагоприятное положение тела, как, например, сидение на корточках при работе в саду.

Длительная работа, стоя на ногах.

Травмы, системные заболевания сосудов.

Ожирение.

Как видите, большую часть этих причин можно ликвидировать. Иными словами, упражнения будут малоэффективны, если вы не избавитесь от привычки сидеть, поджав ноги, или не снизите вес. Если же варикоз обусловлен генетической слабостью сосудов, не отчаивайтесь. Просто вашим ногам потребуется больше внимания.

Итак, давайте узнаем, какую нагрузку можно давать мышцам при данном заболевании, можно ли делать приседания при варикозе и какие еще существуют упражнения.

Борьба с варикозом при помощи упражнений

Физическая активность призвана улучшить кровоток в больных венах. Это бесполезно делать, если стадия варикоза уже требует оперативного вмешательства. Но если болезнь только началась, упражнения будут весьма полезны.

Чего нельзя делать

Вам нельзя работать с тяжестями. Забудьте пока про силовые упражнения, они будут усугублять ваше состояние. От чрезмерного напряжения слабые сосуды могут начать лопаться.

Приведем некоторые вопросы от людей, страдающих варикозом, и ответы на них:

Можно ли приседать при варикозе? Приседать с собственным весом можно. Но, если упражнения вам дается тяжело, лучше этого не делать, даже без штанги. Приседать со штангой при варикозе нельзя.

Приседать с собственным весом можно. Но, если упражнения вам дается тяжело, лучше этого не делать, даже без штанги. Приседать со штангой при варикозе нельзя. Можно ли делать жим лежа? Можно, но с осторожностью, лучше надеть специальные компрессионные чулки. Осторожно нужно относиться к упражнениям, которые задействуют непосредственно мышцы ног, такие как становая тяга, приседания, разгибания и сгибания ног. Вот здесь придется себя ограничивать. Работать с весом стоя на ногах нельзя. Полезен будет жим ногами с небольшим весом, так как вы выполняете его в перевернутом положении.

Можно, но с осторожностью, лучше надеть специальные компрессионные чулки. Осторожно нужно относиться к упражнениям, которые задействуют непосредственно мышцы ног, такие как становая тяга, приседания, разгибания и сгибания ног. Вот здесь придется себя ограничивать. Работать с весом стоя на ногах нельзя. Полезен будет жим ногами с небольшим весом, так как вы выполняете его в перевернутом положении. После тренировки набухли вены, это варикоз? После посещения тренажерного зала вены становятся более явными, их видно на поверхности. Но следует отличать варикоз от трудовой венозности. В последнем случае вены выталкиваются на поверхность мышцами, они ровные, без узлов и сеточек. Обычно они крупные и одиночные, синеватые. Такие вены появляются на тела атлета в области сгибателей ног, рук, на груди, шее. Это нормально. Если вена красная или фиолетовая, тонкая, узловатая и окаймлена сеточкой – это варикоз.

После посещения тренажерного зала вены становятся более явными, их видно на поверхности. Но следует отличать варикоз от трудовой венозности. В последнем случае вены выталкиваются на поверхность мышцами, они ровные, без узлов и сеточек. Обычно они крупные и одиночные, синеватые. Такие вены появляются на тела атлета в области сгибателей ног, рук, на груди, шее. Это нормально. Если вена красная или фиолетовая, тонкая, узловатая и окаймлена сеточкой – это варикоз. Аэробика – легкая нагрузка. Можно ли ею заниматься при варикозе? К сожалению, во время аэробики человек совершает резкие движения, прыжки. А этого лучше не делать. Хоть на начальных стадиях варикоза это и не принципиально. Главное, убрать тяжелую нагрузку. А вот на поздних стадиях, особенно при тромбофлебите, резкое движение опасно отрывом тромба и катастрофическими последствиями.

С осторожностью следует относиться ко всему, что требует от вас серьезного физического усилия: это силовые упражнения, бег на скорость, интервальные тренировки.

Что можно и нужно делать

Упражнения для ног при варикозе отличаются дозированной нагрузкой. Это фактически гимнастика для суставов. С одной стороны, она заставляет мышцы сокращаться, а с другой, не вызывает сильного напряжения. Все упражнения от варикоза направлены на усиление кровообращения в ногах.

Самое простое из упражнений для ног при варикозном расширении вен – это работа со ступнями.

Делается это упражнение так:

1. Сядьте или лягте таким образом, чтобы ваши ноги ступни оказались выше коленей.

2. Можете положить под колени мягкий, но упругий валик.

3. Представьте, что кончики ваших пальцев ног – это кисть. Нарисуйте ею ровный круг. Рисование осуществляется за счет движения ноги в голеностопном суставе.

4. Потяните носок на себя, продолжайте тянуть его, когда достигните предела. Вы почувствуете легкое приятное тепло в икроножной мышце и ее растяжение.

5. После этого вытяните носки, тяните пятки вниз за счет икроножной мышцы.

6. Разверните ступни наружу, затем друг к другу.

7. Попробуйте выполнять это упражнение несколько раз.

Иными словами, активно вращаем стопами, сокращаем и расслабляем икры. Делаем это с поднятыми вверх ногами. Данный прием позволяет размять мышцы, расположенные ниже колена, сидя на диване, лежа в кровати.

Комплекс упражнений для всего тела

Следующая активность сочетает в себе разминку для мышц и суставов всего тела и растяжку. Это простой и безопасный комплекс, улучшающий кровообращение во всем теле.

Голова и шея

Опишите головой круг 10 раз по часовой стрелке и столько же раз в обратном направлении.

На каждом круге старайтесь тянуться. Быстро делать не нужно, растягивайте удовольствие. Чувствуйте работу мышц шеи, наслаждайтесь этим.

Затем тянитесь подбородком к груди раза 3–4, столько же раз затылком к спине.

Переходим к верхнему плечевому поясу.

Руки, плечи

Опишите плечами круги вперед и назад. Рисуем круг качественно и медленно, тянем мышцы!

Далее, начинаем описывать в той же плоскости круги прямыми руками. Сильно разгоняться не нужно, достаточная скорость 1,5–2 оборота в секунду. Равномерно вдыхаем и выдыхаем, не задерживаем дыхание.

Затем прижимаем локти к корпусу и рисуем круг кистями. То есть рука проворачивается в локте.

И последний шаг – сжимаем руки в кулаки и проворачиваем их в запястье. Далее, разминаем поясницу.

Поясница

Примите позу «руки в боки». Начинайте за счет поясницы поворачиваться до максимума вправо и влево по 10 раз. Можете поворачиваться подряд, а можете сразу 10 раз сделать в одну сторону, затем 10 в другую.

После этого, делайте наклоны вперед и назад. Затем поворачивайте корпус по часовой стрелке и против, ноги остаются на одном месте.

Опустите руки на бедра, опишите несколько кругов только бедрами.

Не забываем, что работать нужно медленно с постоянной скоростью.

Ноги

Вот тут можете присесть 10 раз медленно и без дополнительного веса. Это один из двух возможных вариантов давать нагрузку на ноги для вас, ибо приседать со штангой, делать выпады вам нельзя.

Второй вариант – жим ногами в тренажере с небольшими весами. Он будет полезнее для вас, так как работа идет вверх ногами, что в случае варикоза очень хорошо.

Остальные упражнения на ноги – это различные махи, не нагружающие икроножную область.

На пресс

Для тренировки пресса вам пригодятся упражнения, которые выполняются, лежа на полу, на фитболе. Не рекомендуется делать поднятие ног в висе, на турнике, так как в этот момент кровь может застаиваться в больных венах.

Лежа на спине делайте поднятие ног (двух или по отдельности) на пресс, упражнение велосипед.

Скручивания в различных техниках тоже безопасны в положении лежа.

Плавание

Плавание – отличный вид физической активности при варикозе. Полезно это и для мышц ног, и для нервной системы, и для сердца, и для иммунитета. Поистине великолепное занятие!

Ключевые рекомендации

Если обобщить все сказанное выше в виде кратких рекомендаций, они будут выглядеть так:

Выполняйте упражнения при варикозе, практикуйте длительную ходьбу в удобной обуви.

практикуйте длительную ходьбу в удобной обуви. Не находитесь долго в одной позе , избавьтесь от привычки сидеть «нога на ногу»

, избавьтесь от привычки сидеть «нога на ногу» Контролируйте свой вес.

Ведите активный образ жизни для улучшения кровообращения/

для улучшения кровообращения/ Если у вас предрасположенность к варикозу, всю тяжелую физическую нагрузку нужно выполнять в специальных тугих противоварикозных чулках!

После физической нагрузки дайте крови свободно оттечь из ног. Особенно это касается девушек. Лягте на кровать или диван, пятками упритесь в стену. Нужно лечь так, чтобы ступни были выше головы. Если вы решили вздремнуть часок-другой, положите под пятки и колени валики. Обеспечьте такое положение ног, чтоб они были выше тела. Это поможет оттоку крови из нижних конечностей.

Особенно это касается девушек. Лягте на кровать или диван, пятками упритесь в стену. Нужно лечь так, чтобы ступни были выше головы. Если вы решили вздремнуть часок-другой, положите под пятки и колени валики. Обеспечьте такое положение ног, чтоб они были выше тела. Это поможет оттоку крови из нижних конечностей. Используйте в тренировках кардиоупражнения. Это улучшит самочувствие и укрепит сердечно-сосудистую систему.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet