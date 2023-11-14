Борьба с варикозным расширением вен: эффективная гимнастика

Варикозным расширением вен страдают многие. Зачастую причиной такого недуга служит слабая венозная сетка, но иногда развитие заболевания обусловлено наследственностью. Когда пораженная вена расширяется, ее стенки становятся тоньше, ноги начинают болеть и отекать, ходить и даже сидеть становится тяжело. Улучшить венозный отток можно с помощью простой гимнастики.

Из этой статьи вы узнаете, как распознать варикозное расширение вен на начальной стадии и что можно предпринять для предотвращения осложнений.

Первые признаки варикоза

О том, что венам на ногах требуется помощь, свидетельствуют следующие признаки:

на бедрах и голенях появляются выраженные сосудистые сетки, крупные вены приобретают синюшный оттенок;

в области лодыжек периодически чувствуется боль, особенно после нагрузок;

к вечеру голени отекают, чувствуется усталость в ногах;

подолгу находиться в сидячем либо стоячем положении становится тяжело;

ночью часто бывают судороги.

Как предотвратить развитие варикозной болезни

Отличной профилактикой варикозного расширения вен является:

сокращение времени пребывания в сауне, на открытом солнце, в горячей ванне. Все это приводит к снижению венозного тонуса и последующему застою крови в ногах;

ношение одежды, не сковывающей движения (не слишком обтягивающей и без тугих резинок);

ношение обуви без высокого каблука, чтобы снизить нагрузку на вены ног;

нормализация массы тела (лишние жировые отложения увеличивают венозное давление);

занятия любым видом спорта – бегом, плаванием, велопрогулками.

Эффективная гимнастика, улучшающая венозный отток

Регулярное выполнение этого комплекса упражнений позволит предотвратить развитие варикоза либо замедлить процесс расширения вен. Гимнастика включает следующие упражнения:

1. Необходимо сесть на стул, выпрямить спину, сомкнуть ноги и выполнить от 15 до 20 перекатов ступнями (с носков на пятки).

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2. В положении стоя необходимо опереться двумя руками на любую жесткую поверхность (стоя спиной к опоре), затем не спеша подняться на носочки и опуститься на пятки. Всего нужно сделать от 15 до 20 таких движений.

3. Стоя необходимо опереться руками на стену (руки при этом находиться на уровне плеч) и так же, как и в предыдущем упражнении, выполнить несколько движений с носочков на пятки.

4. Стоя с ровной спиной необходимо глубоко вдохнуть, а на выдохе высоко поднять руки, при этом опираясь на носочки и подтягиваясь вверх. Опускаясь на пятки, следует максимально расслабить все мышцы.

5. Следует сесть на стул, расположить ноги под прямым углом и поочередно поднимать их, выполняя при этом вращательные движения вправо и влево. Каждой ногой необходимо сделать до 20 вращений.

6. Следует сесть на стул, сомкнуть ноги и плавно подняться на пальцы, затем опуститься на стопы. Всего следует сделать 20 подъемов.

Это очень простая, но эффективная для вен гимнастика. Выполняйте упражнения регулярно и вскоре вы заметите положительный результат. опубликовано econet

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