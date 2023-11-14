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Борьба с варикозным расширением вен: эффективная гимнастика

Автор: Econet 14 ноября 2023 6770
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Варикозным расширением вен страдают многие. Зачастую причиной такого недуга служит слабая венозная сетка, но иногда развитие заболевания обусловлено наследственностью. Когда пораженная вена расширяется, ее стенки становятся тоньше, ноги начинают болеть и отекать, ходить и даже сидеть становится тяжело. Улучшить венозный отток можно с помощью простой гимнастики.

Борьба с варикозным расширением вен: эффективная гимнастика

Из этой статьи вы узнаете, как распознать варикозное расширение вен на начальной стадии и что можно предпринять для предотвращения осложнений.

Первые признаки варикоза

О том, что венам на ногах требуется помощь, свидетельствуют следующие признаки:

  • на бедрах и голенях появляются выраженные сосудистые сетки, крупные вены приобретают синюшный оттенок;
  • в области лодыжек периодически чувствуется боль, особенно после нагрузок;
  • к вечеру голени отекают, чувствуется усталость в ногах;
  • подолгу находиться в сидячем либо стоячем положении становится тяжело;
  • ночью часто бывают судороги.

Как предотвратить развитие варикозной болезни

Отличной профилактикой варикозного расширения вен является:

  • сокращение времени пребывания в сауне, на открытом солнце, в горячей ванне. Все это приводит к снижению венозного тонуса и последующему застою крови в ногах;
  • ношение одежды, не сковывающей движения (не слишком обтягивающей и без тугих резинок);
  • ношение обуви без высокого каблука, чтобы снизить нагрузку на вены ног;
  • нормализация массы тела (лишние жировые отложения увеличивают венозное давление);
  • занятия любым видом спорта – бегом, плаванием, велопрогулками.

Эффективная гимнастика, улучшающая венозный отток

Регулярное выполнение этого комплекса упражнений позволит предотвратить развитие варикоза либо замедлить процесс расширения вен. Гимнастика включает следующие упражнения:

1. Необходимо сесть на стул, выпрямить спину, сомкнуть ноги и выполнить от 15 до 20 перекатов ступнями (с носков на пятки).

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Борьба с варикозным расширением вен: эффективная гимнастика

2. В положении стоя необходимо опереться двумя руками на любую жесткую поверхность (стоя спиной к опоре), затем не спеша подняться на носочки и опуститься на пятки. Всего нужно сделать от 15 до 20 таких движений.

3. Стоя необходимо опереться руками на стену (руки при этом находиться на уровне плеч) и так же, как и в предыдущем упражнении, выполнить несколько движений с носочков на пятки.

4. Стоя с ровной спиной необходимо глубоко вдохнуть, а на выдохе высоко поднять руки, при этом опираясь на носочки и подтягиваясь вверх. Опускаясь на пятки, следует максимально расслабить все мышцы.

Борьба с варикозным расширением вен: эффективная гимнастика

5. Следует сесть на стул, расположить ноги под прямым углом и поочередно поднимать их, выполняя при этом вращательные движения вправо и влево. Каждой ногой необходимо сделать до 20 вращений.

6. Следует сесть на стул, сомкнуть ноги и плавно подняться на пальцы, затем опуститься на стопы. Всего следует сделать 20 подъемов.

Это очень простая, но эффективная для вен гимнастика. Выполняйте упражнения регулярно и вскоре вы заметите положительный результат. опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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