Большинство проблем со здоровьем начинается в кишечнике

Широкий спектр проблем со здоровьем, включая ожирение, резистентность к инсулину, диабет типа 2, пародонтоз, инсульт и сердечные заболевания, начинаются с воспаления. Большинство воспалительных заболеваний начинаются в кишечнике. Хроническое воспаление в кишечнике может нарушить нормальное функционирование многих систем организма.

Также существует связь между определенными типами бактерий и жировыми отложениями, которые вызывают усиленный воспалительный ответ и приводят к воспалительному процессу. Например, недавние исследования показывают, что суперантигены - токсичные молекулы, продуцируемые патогенными бактериями, такими как стафилококки, могут играть определенную роль в развитии диабета типа 2 за счет их влияния на жировые клетки.

Проблемы со здоровьем, такие как ожирение, резистентность к инсулину, диабет типа 2, пародонтоз, инсульт и сердечные заболевания, уходят корнями в воспаления, которые должны быть надлежащим образом устранены, если вы хотите вылечиться

Исследования показывают, что существует связь между определенными типами бактерий и жировых отложений, которые вызывают повышенный воспалительный ответ и приводят к воспалительному процессу

"Идеальный шторм" воспаления способствует диабету

Предыдущие исследования показали, что у людей с ожирением не такие кишечные бактерии, как у худых людей. Стройные люди, как правило, имеют большее количество различных здоровых или полезных бактерий по сравнению с теми, у кого много лишнего веса, которые, как правило, имеют большую колонизацию патогенных бактерий.

Например, аденовирус человека-36 (Ad-36) - причина респираторных инфекций и конъюнктивита - может сыграть определенную роль в стимулировании ожирения путем трансформации взрослых стволовых клеток в жировые клетки, которые способны хранить дополнительный жир.

Исследователи также обнаружили, что некоторые кишечные бактерии, включая Staphylococcus aureus (стафилококк) и E. coli (кишечная палочка), заставляют жировые клетки продуцировать воспалительные цитокины. Исследователи предположили, что это взаимодействие может спровоцировать развитие диабета, что является известным «побочным эффектом» ожирения.

Бактерии стафилококка, в частности, играют важную роль в развитии диабета, и для этого есть две основные причины:

Люди с ожирением имеют тенденцию к усиленной колонизации бактерий стафилококка

Бактерии стафилококка являются наиболее распространенными бактериями, обнаруженными при язвах диабетической стопы

Приведенное исследование показало, что, когда присутствуют и стафилококк, и кишечная палочка (оба из которых производят суперантигены), реакция воспалительного цитокина в жировых клетках дополнительно усиливается, тем самым повышая риск развития диабета.

Предыдущие исследования привели к аналогичным выводам. Например, одно исследование показало, что дети с большим количеством бифидобактерий (полезные бактерии) и малым количеством Staphylococcus aureus (золотистого стафилококка), по-видимому, были защищены от избыточного веса. Это также может быть одной из причин того, что грудные дети имеют более низкий риск ожирения, поскольку бифидобактерии разрастаются в кишечнике грудных детей.

Воспаление десен и здоровье сердца

Связанный новостной материал еще сильнее подчеркивает роль воспаления в развитии хронических заболеваний. Это не первый раз, когда исследователи обнаружили, что здоровье полости рта может оказать значительное влияние на сердечно-сосудистые и сердечные заболевания.

Например, в исследовании, проведенном в 2010 году, было установлено, что лица с худшей гигиеной полости рта повышают риск развития сердечных заболеваний на 70 процентов по сравнению с теми, кто чистит зубы два раза в день.

В этом перспективном исследовании было показано, что улучшенное здоровье десен значительно замедляет прогрессирование атеросклероза - накопления налета в артериях, что увеличивает риск сердечных заболеваний, инсульта и смерти.

Здесь бактерии снова играют важную роль, поскольку пародонтоз является результатом колонизации определенных бактерий во рту. Этот бактериальный профиль, кстати, снова связан с дисбалансом полезных и патогенных бактерий в кишечнике.

Через несколько месяцев после того, как я добавил ферментированные овощи в свой ежедневный рацион, мне удалось сократить частоту профессиональной чистки зубов с раза в месяц до раза в квартал.

У меня была давняя проблема стойкого образования налета, и добавление в рацион ферментированных продуктов оказалось важным недостающим компонентом для решения проблемы. Важно понимать, что пародонтоз поражает как кость, так и ткань, которая находится в контакте с этой костью.

Из-за этого контакта бактерии и токсичные воспалительные соединения могут легко проникать в ваш кровоток. Как только они попали в кровоток, эти токсичные соединения могут повредить стенки кровеносных сосудов, что может привести как к инсультам, так и к сердечным приступам.

Таким образом, уменьшение воспаления имеет первостепенное значение для вашего общего состояния здоровья и регулярная чистка зубов - это один из способов борьбы с хроническим воспалением в организме.

Выводы, подобные этим, свидетельствуют о том, что болезнь сердца можно предотвратить в большинстве случаев путем ведения здорового образа жизни, который включает регулярную чистку зубов, чтобы предотвратить пародонтоз и улучшение здоровья кишечника путем употребления в пищу продуктов, которые позволяют здоровым бактериям размножаться и держать патогенные бактерии под контролем.

Как диета и факторы окружающей среды влияют на вашу кишечную флору

Я уже давно говорил, что «высадить» в ваше тело хорошие бактерии это разумное решение. В идеале это нужно делать регулярно, употребляя непастеризованные, традиционно ферментированные продукты, такие как:

Ферментированные овощи

Ласси (индийский питьевой йогурт)

Ферментированное молоко, такое как кефир

Натто (ферментированная соя)

Одна из причин, по которой ферментированные продукты настолько полезны, заключается в том, что они содержат бактерии, продуцирующие молочную кислоту, которая, как было показано, особенно полезна для снижения веса, а также широкий спектр других полезных бактерий.

В идеале вам нужно есть разнообразную ферментированную пищу, чтобы максимально увеличить количество бактерий, которые вы получаете. Если по какой-либо причине вы решите не есть ферментированные продукты, рекомендуется использовать высококачественную пробиотическую добавку.

Имейте в виду, что потребления ферментированных продуктов может быть недостаточно, если остальная часть вашего рациона содержит мало питательных веществ. Кишечные бактерии являются активной и интегрированной частью вашего тела, и поэтому они зависят от вашего образа жизни.

Если вы едите много обработанных продуктов, например, ваши кишечные бактерии будут скомпрометированы, потому что обработанные пищевые продукты в целом уничтожают здоровую микрофлору и кормят плохие бактерии и дрожжи.

Ваши кишечные бактерии также очень чувствительны к следующим факторам, которых в идеале следует избегать, чтобы оптимизировать флору кишечника:

Антибиотики, в том числе следы антибиотиков, обнаруженные в продуктах фабричного животноводства

Сельскохозяйственные химикаты, особенно глифосат

Хлорированная вода

Антибактериальное мыло

Загрязнение

Правильное питание – ключ к уменьшению хронического воспаления

Как вы можете видеть, красная нить, связывающая широкий спектр общих проблем со здоровьем - от ожирения и диабета до сердечных заболеваний и инсульта - это хроническое воспаление. Очевидно, что важный шаг – контроль за здоровьем полости рта, но реальное решение проблемы хронического воспаления в вашем организме начинается с вашего рациона.

В диете содержится около 80 процентов преимуществ от здорового образа жизни, и контроль воспаления является важной частью этих преимуществ. Важно понимать, что продукты питания могут либо вызвать, либо предотвратить воспаление в вашем теле.

Например, в то время как транс-жиры и сахар, особенно фруктоза, увеличивают воспаление, употребление в пищу здоровых жиров, таких как животные омега-3 жиры, содержащиеся в крилевом масле, или незаменимой гамма-линоленовой жирной кислоты (GLA) поможет уменьшить его.

Исследования, опубликованные в Скандинавском журнале гастроэнтерологии два года назад, снова подтвердили, что добавки масла криля эффективно уменьшают воспаление и окислительный стресс.

Чтобы уменьшить или предотвратить воспаление в организме, вам следует ИЗБЕГАТЬ следующих пищевых виновников:

Сахар / фруктоза и зерно (если ваш уровень инсулина натощак не ниже трех, подумайте об отказе от зерна и сахара до тех пор, пока вы не оптимизируете уровень инсулина, поскольку инсулинорезистентность является основным фактором хронического воспаления)

Окисленный холестерин (прогорклый холестерин, например, из переваренных яиц)

Продукты, приготовленные при высоких температурах

Трансжиры

Замена обработанных продуктов цельными, в идеале органическими продуктами, автоматически устранит большинство этих факторов, особенно если вы едите большую часть пищи сырой. Не менее важно убедиться, что вы регулярно насыщаете кишечник полезными бактериями, как обсуждалось выше.

В идеале, опять же, в ваш ежедневный рацион нужно добавить разнообразные непастеризованные традиционно ферментированные продукты. Оптимизация уровня витамина D является еще одним важным аспектом здоровья кишечника и иммунной функции.

Согласно недавним исследованиям, витамин D оказывается почти таким же эффективным, как животные омега-3 жиры в противодействии воспалительным заболеваниям кишечника, таким, например как болезнь Крона и язвенный колит. Одной из причин этого может быть то, что он помогает вашему организму вырабатывать более 200 антимикробных пептидов, способных бороться со всеми видами инфекций.

Проще говоря, если у вас дефицит витамина D, ваша иммунная система не активируется, чтобы выполнять свою работу. А так как витамин D также модулирует (балансирует) ваш иммунный ответ, он помогает предотвратить чрезмерную реакцию в виде воспаления.

Заземление - недооцененная стратегия противовоспалительного образа жизни

Еще одна простая стратегия, которая может помочь предотвратить хроническое воспаление, - это заземление. Проще говоря, заземление это просто хождение босиком.

Ваша кожа - очень хороший проводник, поэтому вы можете соединить любую часть своей кожи с Землей, но если сравнить различные части, особенно сильна точка прямо посередине подъема свода стопы вашей ноги; точка, известная акупунктуристам как Почка 1 (K1).

Это хорошо известная точка, которая проводящим образом соединяется со всеми меридианами акупунктуры и таким образом соединяется с каждым укромным уголком вашего тела.

Если рассматривать, что происходит во время заземления, становится очевидным ответ на вопрос почему хроническое воспаление настолько распространено и что необходимо для его предотвращения. Когда вы заземлены, происходит передача свободных электронов из Земли в ваше тело. И эти свободные электроны, вероятно, являются наиболее мощными антиоксидантами, известными человеку.

Эти антиоксиданты ответственны за клинические результаты наблюдения за заземлением, такие как благоприятные изменения сердечного ритма и артериального давления, снижение резистентности кожи и снижение уровня воспаления. Кроме того, исследователи также обнаружили, что заземление фактически разжижает вашу кровь, делая ее менее вязкой.

Это открытие может оказать глубокое влияние на сердечно-сосудистую болезнь, которая сейчас является убийцей номер один в мире. Практически каждый аспект сердечно-сосудистых заболеваний коррелирует с повышенной вязкостью крови.

Оказывается, когда вы заземляетесь, ваш дзета-потенциал быстро растет, что означает, что ваши эритроциты имеют больше заряда на их поверхности, что заставляет их отделяться друг от друга. Это действие заставляет вашу кровь разжижаться и течь легче. Это также заставляет ваше кровяное давление падать.

Отталкивая друг друга, ваши эритроциты также менее склонны слипаться и образовывать сгусток. Кроме того, если ваш дзета-потенциал высок, что может обеспечиваться заземлением, вы не только уменьшаете риск сердечных заболеваний, но и риск развития многоинфарктных деменций, при которых вы начинаете терять мозговые ткани из-за микро-свертывания мозга.

Избегайте хронического воспаления

Помните, что микроорганизмы, живущие в вашем пищеварительном тракте, образуют очень важную «внутреннюю экосистему», которая влияет на бесчисленные аспекты здоровья.

Более конкретно, тип и количество организмов в вашем кишечнике взаимодействуют с вашим организмом способами, которые могут либо предотвратить, либо стимулировать развитие хронического воспаления, которое лежит в основе многих заболеваний, включая сердечные заболевания и диабет.

Состав вашей микрофлоры может даже помочь вам с легкостью избавиться от лишних килограммов.

Поскольку практически все мы подвержены факторам, которые разрушают полезные бактерии в кишечнике, таким как антибиотики (независимо от того, принимаете ли вы их при болезни или получаете их от зараженных продуктов животного происхождения), хлорированная вода, антибактериальное мыло, сельскохозяйственные химикаты и загрязнение, обеспечение баланса бактерий в вашем кишечнике следует считать непрерывным процессом.

Культивированные продукты, такие как йогурт из сырого молока и кефир, некоторые сыры и ферментированные овощи, являются хорошими источниками естественных здоровых бактерий. Поэтому моя рекомендация заключается в том, чтобы сделать культивированные или ферментированные продукты регулярной частью вашего рациона; это может быть вашей основной стратегией для оптимизации количества полезных бактерий в вашем организме.

Если вы не едите ферментированные продукты на регулярной основе, использование высококачественной пробиотической добавки было бы разумным решением для большинства людей. Кроме того, замена обработанных пищевых продуктов, сахара / фруктозы и зерна цельными продуктами питания является важным шагом для решения проблемы хронического воспаления.

Оптимизация уровня витамина D и обеспечение большого количества жиров омега-3 животного происхождения в вашем рационе также важны, наряду с заземлением для предотвращения воспаления.опубликовано econet

д-р Джозеф Меркола

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