Болит спина? Лечите зубы!

При возникновении боли в спине не следует сразу же бежать на массажные процедуры. Человеческий организм – это стройная система, в которой все взаимосвязано. Стоматологи уверяют, что причина болевых ощущений может заключаться даже в зубах.

Как связаны зубы и спина

Медицинские специалисты считают, что состояние полости рта и прикуса влияет на осанку. У человека череп располагается на первом шейном позвонке, а дуги зубов в сомкнутом положении поддерживают тяжесть черепа. Довольно тяжелый вес головы равномерно распределяется по зубам. Самые прочные и крупные – это коренные зубы, на них ложится самая большая нагрузка, а передние зубы самые тонкие, так как они служат только для разрезания продуктов.

Зубы, на которые ложится самая большая нагрузка – это моляры, так называют первые большие коренные зубы, а затем они поочередно уменьшаются. В таком порядке убывания, на них распределяется тяжесть черепной коробки. Если зубы оказываются недостаточной высоты, вследствие неправильного прикуса, плохо поставленных пломб или отсутствия какого-либо зуба, то центр тяжести смещается. Давление идет на другие зубы, разрушая их, а неравномерно придерживаемый череп вызывает искривление осанки.

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Если разрушено или отсутствует сразу несколько зубов, то череп больше не может полностью опираться на зубные дуги, и ложится всей тяжестью на позвоночник, вызывая компрессию. Позвоночный столб, испытывая постоянную нагрузку, начинает сжиматься, и это проявляется различными патологиями – искривлениями, защемлениями мышц, нервных окончаний, он оказывает давление на внутренние органы, артерии, хрящевые ткани. Вследствие этих компрессий возникают болевые синдромы и хронические заболевания.

Как уберечь спину?

Детей с раннего возраста следует учить держать спину ровно. Когда то в женских гимназиях, девочки младших классов прогуливались на переменах только с большой линейкой за спиной, которая придерживалась согнутыми локтями. Она заставляла держать спину прямой и на всю жизнь создавала привычку к великолепной осанке.

А сейчас у многих детей диагностируют сколиоз — искривление позвоночного столба в правую или левую стороны, который с возрастом прогрессирует и провоцирует множество заболеваний и нарушений организма. Чтобы уберечь ребенка от заболеваний позвоночника, ему следует давать возможность каждый день заниматься активным отдыхом на свежем воздухе, не менее часа гулять, бегать, прыгать.

Питание должно быть полноценным, с большим количеством витаминов, особенно группы В. В случаях нарушения осанки, необходимо выполнять специальные гимнастические упражнения, которые способствуют симметричной нагрузке на мышцы спины. Для развития правильного баланса, хорошо помогут упражнения на расслабление, растяжки и дыхательные комплексы, которые снимают блоки и зажатости и дают необходимую равномерную нагрузку на все мышечные группы.

Как исправить нарушения осанки?

В детском возрасте, чаще диагностируют сколиоз, а у молодежи и взрослых людей, обнаруживают искривления вперед (лордоз) или назад (кифоз). Малоподвижный образ жизни, офисная работа, отсутствие регулярной физической активности, приводит к тому, что плохая осанка усугубляется слабостью большинства мышц, особенно брюшных.

А слабые брюшные мышцы приводят к тому, что другие группы испытывают повышенное напряжение, постоянно находятся в тонусе – это ткани затылка, шеи, поясницы. Центр тяжести смещается еще сильнее, и основная нагрузка идет на межпозвонковые диски, чем и объясняется их выпячивание – грыжи, разрушение и выпадение. Если у человека выпяченный живот, то обязательно будет округлая спина, и наоборот.

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Итак, к исправлению осанки и устранению болей в спине нужно подходить комплексно:

укрепляйте мышц брюшины и спины для мышечного корсета, который будет поддерживать все органы и сам позвоночник в физиологически правильном положении;

пролечите все зубы, если есть некачественные пломбы или некоторые зубы отсутствуют, ставьте имплант;

чтобы прикус был правильным, нужно дышать носом — из-за ротового дыхания верхние зубные дуги не получают поддержку от нижних.

Обязательно занимайтесь укрепляющей гимнастикой. Начните с того, чтобы вставать из положения «лежа», в положение «сидя». Для начала – придерживаться одной рукой, а затем, когда мышцы немного окрепнут, обходиться без помощи рук. Можно лечь на твердую поверхность, и положить себе на живот увесистую книгу, а затем, приподнимать ее с помощью дыхания и мышц живота. Следует делать разные наклоны и повороты, хорошо на укрепление мышечного корсета работает сведение лопаток и упражнение «лодочка».

Но если есть грыжи или серьезные нарушения, то следует проконсультироваться с врачом, по поводу упражнений и нагрузок, так как некоторые из них имеют противопоказания.опубликовано econet

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