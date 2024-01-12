Болит спина: 6 простых упражнений, которые помогут

Регулярное выполнение этих простых упражнений поможет вам избавиться от боли в спине на долгое время. Это гораздо дешевле и эффективнее, чем медикаментозное лечение. И когда боль уйдет, не спешите отказываться от дальнейших занятий. Держите позвоночник в постоянном тонусе, чтобы боль никогда больше не вернулась!

Малоподвижный образ жизни, и дугообразное положение спины перед экранами гаджетов — это первопричины возникновения боли в спине. Мы часто закрываем глаза на существующую проблему. А в какой-то момент решаем уменьшить боль лекарственными средствами, и понимаем, что они не помогают. Поэтому лучше позаботиться о своем здоровье заранее! Как это сделать правильно, мы расскажем в нашей статье.

Болит спина: 6 упражнений, которые помогут

Упражнение 1 - Придайте телу форму звезды

Упражнение 3 - Придайте телу форму лежачего камня

Упражнение 3 - Придайте телу форму гибкой змеи

Упражнение 4 - Придайте телу форму эмбриона

Упражнение 5 - Придайте телу форму угла

Упражнение 6 - Заплетите ноги

Чтобы держать позвоночник в форме, достаточно регулярно делать специальные упражнения. У вас нет свободного времени? У нас есть хорошая новость! Существует множество упражнений, на выполнение которых вам не потребуется много времени.

Отгоните от себя лень и займитесь полезным делом. От этого зависит не только ваше здоровье, но и внешний вид. Ведь здоровая осанка делает человека более привлекательным, придает стройности фигуре. Ну что, теперь вы готовы отказаться от любимого диванчика? Мы подготовили 6 простых упражнений, которые избавят вас от постоянной боли в спине.

1. Придайте телу форму звезды

Что лучше всего делать после тяжелого трудодня? Конечно же — полежать на диване. А почему бы не прилечь на пол, раскинув при этом конечности в разные стороны? Несколько минут в таком положении не только снимут боль, но и станут началом легкого упражнения.

Теперь сделайте одновременное скручивание тела. Для этого плечи с руками нужно повернуть в одну сторону, а бедра развернуть в другую. Возвращайтесь в начальное положение, и выполняйте упражнение еще раз, но в иную сторону. Не стоит слишком спешить, выполняя скручивания. Делайте все медленно, в расслабленном состоянии – так вы сможете буквально насладиться уходом боли.

2. Придайте телу форму лежачего камня

Это упражнение идеально подойдет для особо ленивых людей. Для его выполнения понадобится стул и коврик, или одеяло. Итак, поставьте ноги на стул, и прилягте на пол.

Благодаря этому простому упражнению кровообращение в теле улучшится, а спина в положении лежа отдохнет от дневного напряжения.

3. Придайте телу форму гибкой змеи

Это упражнение скопировано с движения тела змеи – одной из самых гибких рептилий. Но не стоит пугаться – вы сможете его выполнить. Для этого вам понадобится лечь на живот.

Упритесь пальцами ног в пол, и что есть силы, поднимите корпус тела с помощью рук. Во время упражнения вы должны почувствовать свои мышцы, только постарайтесь не переусердствовать.

4. Придайте телу форму эмбриона

Вы замечали за собой, что ваше тело непроизвольно сворачивается в калачик, и в таком положении засыпает. Все потому, что ваш разум помнит эту позу — так 9 месяцев вы пробыли в лоне матери. Но если его немного изменить, то получится отличное упражнение для спины.

Для этого понадобится лечь на спину, а согнутые ноги направить в сторону живота, придерживая их руками. Оставайтесь в таком положении около минуты. Это упражнение можно выполнять во время просмотра любимого сериала или телешоу. Но не забывайте, что делать его нужно только на полу.

5. Придайте телу форму угла

Это упражнение идеально подходит для расслабления мышц. Чтобы принять форму горки, можно использовать спинку дивана или кресло.

Но если вам так неудобно, можно прикупить фитбол – специальный мяч для фитнеса.

6. Заплетите ноги

По сравнению с предыдущими упражнениями, это вам покажется более сложным. Не переживайте, вы с ним легко справитесь.

Лягте на спину и поднимите одну из ног под углом в 90 градусов. Вторую подложите под колено первой и с помощью руки подтягивайте ее на себя, тем самым поднимая верхнюю ногу. Зафиксируйтесь в таком положении на 30 секунд. Количество подходов на каждую ногу должно составлять 8 раз.

Регулярное выполнение этих простых упражнений поможет вам избавиться от боли в спине на долгое время. Это гораздо дешевле и эффективнее, чем медикаментозное лечение. И когда боль уйдет, не спешите отказываться от дальнейших занятий. Держите позвоночник в постоянном тонусе, чтобы боль никогда больше не вернулась!опубликовано econet

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