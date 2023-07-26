БОЛИ в ШЕЕ: Почему возникают и что делать

Неприятные ощущения в области шеи можно предотвратить, если заниматься регулярной профилактикой и вести здоровый и здравый образ жизни. На что нужно обратить внимание?

Шея — это одна из самых подвижных частей нашего тела. Ее строение достаточно сложное. Мышцы шеи позволяют удерживать голову в равновесии, участвовать в движении шеи и головы, а также в процессах дыхания, произнесения звуков и глотания. При всех разнообразных функциях, наша шея без должного ухода подвержена заболеваниям, травмам которые вызывают страдание не только на физическом, но и на тонком уровне. Основой, обеспечивающей подвижность, является шейный отдел позвоночника, состоящий из 7 шейных позвонков. Между дисками этих позвонков и рядом проходят нервы шеи. Шея состоит из мышц, артерий, вен, лимфатических желез, щитовидной железы, паращитовидной железы, пищевода, гортани, трахеи.

Проблемы, возникающие в области шеи: Что делать

Распространенные следствия болей и перенапряжения мышц в шее происходят в результате образа жизни, который мы выбираем. Резкие действия на уровне тела, речи и ума, вредные эмоции, не здоровое питание, незнание вселенских законов жизни являются основными причинами. И приводят к множеству неприятных ощущений.

Часто боль в задней части шеи настолько сильная, что ни голову повернуть, ни руку поднять невозможно. Многим, не понаслышке, знакомы неприятные ощущения хруста в шеи, или внезапно шея отказывается поворачиваться без боли. Очень часто бывает при резком повороте головы или после сна в неудобном положении болит шея сзади.

Голова наливается тяжестью, и появляется боль. Происходит ухудшение кровоснабжения в шейном отделе позвоночника. Большинство головных болей и мигреней развиваются вследствие воспаления кровеносных сосудов в голове, которые растягивают нервы и посылают болевые импульсы.

Кроме боли, часто беспокоит уменьшение подвижности шеи (скованность), при поражении нервов может ощущаться изменение чувствительности, ослабление мышц, чувство покалывания и другие симптомы.

Распространено мнение о том, что хруст в суставах, в том числе и хруст в позвоночнике и шее, вызывается отложением солей. Причины хруста в шее кроются не только в солевых отложениях, а в…газах. Именно азот, растворение которого происходит в суставной жидкости, издает соответствующие звуки, которые мы и называем хрустом. Если ничего опасного в хрусте нет, то можно ли хрустеть шеей? Специалисты не советуют этим заниматься по одной очень важной причине: шейные суставы по своей природе достаточно хрупкие, а потому безобидная, казалось бы, привычка может привести к травмам.

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Профилактика

Неприятные ощущения в области шеи можно предотвратить, если заниматься регулярной профилактикой и вести здоровый и здравый образ жизни. На что нужно обратить внимание? Размеренные и регулярные физические нагрузки. Регулярная тренировка мышц обычно уменьшают болевые импульсы благодаря выбросу в кровь естественных болеутоляющих организма – эндорфинов, улучшению кровоснабжения мозга, уменьшают воспаление мышц и усталость. Все это минимизирует воспаление кровеносных сосудов вокруг головного мозга. Шведские ученые выявили, что физически неактивные люди в 1,5 раза чаще страдают головными болям по сравнению с теми, кто интенсивно тренируется 3 раза в неделю и больше.

Очищение ума от вредоносных поступков, эмоций, занимаясь саморазвитием и помогая окружающему миру. Внося при помощи практики гармонию в окружающую реальность.

Здравое питание. Чтобы предотвратить хруст в спине, уменьшите в своем рационе количество жирной пищи, добавьте блюда растительного происхождения содержащие белок (чечевица, орехи).

Как только появилось напряжение в области шеи, поменяйте положение тела, а лучше выполнить несколько простых упражнений. Избегайте резких движений, физического переутомления.

Помните, что шея является продолжением позвоночника, таким образом, то, что полезно позвоночнику, то полезно и шее.

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Небольшой комплекс упражнений на развитие и укрепление мышц шеи

Вытяжение основания шеи. Плавные движения головой вперед и назад. Постепенно можно увеличивать скорость. Повторите 7-10 раз.

Повороты головы влево – вправо. Увеличивая амплитуду и скорость повторений в соответствии с ощущениями.

Наклоны головы в сторону. Тянемся ухом вверх, вытягивается основание шеи.

Вращение головой по кругу: в горизонтальной плоскости. Подбородок параллелен полу. Несколько вращений в одну и другую сторону.

Вращение подбородком вперед - вверх и на себя, как бы рисуя окружность подбородком. Плечи остаются неподвижными. И в обратную сторону вперед – вниз, на себя.

Силовая фиксация. Ладонь кладем на ладонь и лбом упираемся в ладони. На выдохе сначала мягко нажимаем ладонями на лоб, а лбом на ладони. Фиксируем напряжение на 3-5 секунд. Можно выполнять стоя или лежа.

Руки за голову и мягко плавно надавливаем на голову, постепенно усиливая напряжение в шеи. Можно выполнять стоя или лежа.

Сидя, стопы ног на полу. Опустите плечи на колени. Правая рука на затылок, левой захватываем подбородок. Прикладывая плавное усилие разворот головы влево. Несколько циклов ровного глубокого дыхания. Смена рук.

Присаживаемся, таз на пятках. Опускаем темя на коврик и, приподнимая и опуская таз, прокатываем шейный отдел позвоночника.

Вращение плечами вверх-назад-вниз и вверх-перед-вниз массируем точку между лопатками. Дыхание расслаблено.

Руки широко развести в стороны. Ладони направлены вверх вдох поворот в плечах ладони вниз выдох.

Вращение с широкой амплитудой. Подбородок опускаем на грудь вращение по кругу в одну сторону и другую. Важно расслабить голову и прочувствовать напряжение и вытяжение мышц шеи. Степень интенсивности вращения зависит от ощущений.

Уход за шеей

В области горла происходят процессы, очищающие и стимулирующие иммунную систему организма. Область ротоглотки является своего рода входными воротами организма, где поступившие воздух и пища подвергаются интенсивной обработке. Именно поэтому здесь расположены своего рода «лимфатические ворота» - скопления лимфоидной ткани, которые образуют кольцо по периметру данной зоны. Все мы знаем об этих образованиях: небные миндалины, или гланды; трубные, глоточные (их разрастания у детей называют аденоидами) и язычные.

Задача лимфоидной ткани в теле человека — обезвреживание поступивших инородных тел, микроорганизмов, токсинов.

Поза «льва»

Есть специфичное и действенное упражнение, которое позволяет стимулировать иммунитет в зоне лимфоэпителиального глоточного кольца. Усиливая приток крови к области шеи, помогает бороться с инфекционными заболеваниями верхних дыхательных путей, очищает язык, улучшает голос и слух, избавляет от неприятного запаха изо рта, усиливает слюноотделение.

Поза льва укрепляет связки горла, мышцы шеи, лица, живота, рук и ног. Разглаживает морщины на лице. Устраняет второй подбородок. Полезна всем, кому приходится много и громко говорить: лекторам, певцам, а также людям, имеющим дефект речи. Эта поза также усиливает кровоснабжение задних долей мозга, активизирует и перезаряжает горловой энергетический центр. Снимает напряжение, успокаивает.

Техника. Сядьте на пол, в положении пятки под ягодицами. Вытяните шею прижав подбородок к груди. Сделайте вдох, а на выдохе широко откройте рот и, высунув язык как можно дальше вперёд и вниз, напрягите все тело, особенно (шею и горло). После выдоха задержите дыхание на 4 — 5 секунд. При заболеваниях горла повторить упражнение 3 — 4 раза подряд.

Энергетический замок

Упражнение энергетический замок исцеляет ряд воспалительных заболеваний горла, оптимизируя функции щитовидной и паращитовидных желез.

Энергетический замок (джаландхара бандха) сдавливает сонные синусы — органы, расположенные на сонных артериях в шее. Это главные артерии, снабжающие мозг кровью. Сонные синусы играют роль барорецепторов (датчиков давления) и помогают согласовывать кровяное давление и частоту сердечных сокращений с работой дыхательной системы. Они посылают по особым нервам сигналы в мозг, который, в свою очередь, предпринимает необходимые действия для уравновешивания систем кровообращения и дыхания. При повышении кровяного давления сонные синусы сжимаются. В результате этого в мозг поступает сигнал о необходимости предпринять шаги для предотвращения повышения давления.

Сдавливание сонных синусов также помогает вызывать уравновешенность ума за счет замедления сердцебиения. Кроме того, оно способствует интроверсии — человек забывает о внешнем мире. Вся нервная система и мозг успокаиваются. Как правило, это приводит к большей сосредоточенности.

Упражнение перекрывает дыхательное горло и сдавливает различные органы в горле. В особенности, она массирует щитовидную железу, расположенную в полости горла. От этой железы зависит совершенное развитие и поддержание всего тела. Массаж, обеспечиваемый выполнением этого упражнения, помогает делать работу этой железы более эффективной. Эта практика устраняет стрессовые состояния, снижает возможность их повторения, рассеивает гнев и беспокойство.

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Техника и освоение: Сядьте в удобную позу со скрещенными ногами. Поместите ладони на коленные чашечки. Расслабьте тело и закройте глаза. Глубоко вдохните и, задерживая дыхание, наклоните голову вперёд, прижимая подбородок к яремной впадине груди.

Вытяните руки, упираясь в колени, и одновременно поднимите плечи вверх и вперёд, что позволит рукам оставаться в замке. Ладони удерживайте на коленях. Оставайтесь в этой позе до тех пор, пока вы сможете удерживать дыхание. Затем расслабьте плечи, согните руки, освободитесь медленно от замка и поднимите голову. Медленно выдохните. Когда дыхание нормализуется, повторите снова.

Вы можете выполнять столько циклов, сколько пожелаете, при условии, что вы не испытываете абсолютно никакого неудобства. Начинающим следует постепенно увеличивать количество циклов, начав с пяти.опубликовано econet

Автор Ольга Бедункова

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