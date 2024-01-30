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Болезнь Бехтерева: 8 полезных упражнений

Автор: Econet 30 января 2024 6332
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Подбор упражнений для каждого пациента с болезнью Бехтерева осуществляется строго индивидуально, в статье мы приводим некоторые из них с целью ознакомления.

Болезнь Бехтерева: 8 полезных упражнений

Болезнь Бехтерева (или анкилозирующий спондилоартрит) – это воспаление межпозвонковых суставов, приводящее к их сращению (анкилозу). В результате позвоночник оказывается словно в жестком футляре, который не дает ему возможности двигаться. У мужчин это заболевание обнаруживается примерно в 9 раз чаще, чем у женщин. Эффективность лечения болезни Бехтерева напрямую зависит от срока постановки диагноза: чем раньше он поставлен, тем легче справиться с недугом. Вот почему такое важное значение имеет раннее выявление симптомов заболевания.

К основным симптомам болезни Бехтерева относятся:

  • • скованность, боль в крестцово-подвздошной области, иногда отдающая в ягодицы или нижние конечности, усиление болевого синдрома во второй половине ночи;
  • • постоянные, ничем не снимающиеся боли в пятках (у молодых);
  • • боль и скованность в грудном отделе позвоночника;
  • • повышение СОЭ в анализе крови до 30–40 мм в час и выше.

Если эти симптомы сохраняются в течение 3 месяцев или дольше, необходимо обратиться за консультацией к врачу-ревматологу. Если болезнь Бехтерева не лечить и не заниматься регулярно лечебной физкультурой, то вследствие фиксирования суставов больной окажется прикованным к постели. Лечение должно быть комплексным, достаточно продолжительным и состоять из нескольких этапов (стационар, санаторий, амбулаторное лечение). Программу лечения составляет врач-ревматолог. Чтобы предотвратить нарастающую тугоподвижность, обязательно нужно выполнять комплекс лечебной гимнастики (по 30 минут 2 раза в день). В нем преобладают медленные, тянущие позвоночник упражнения, для каждого пациента врач подбирает их индивидуально.  Спать нужно на жестком матрасе без подушки.

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Упражнения для лечения болезни Бехтерева

Так как любое занятие лечебной физкультурой начинается с дыхательных упражнений, а при анкилозирующем спондилоартрозе они важны чрезвычайно, сначала рассмотрим технику глубокого, или полного, дыхания.

Болезнь Бехтерева: 8 полезных упражнений
Рис. Полное дыхание

Для начала нужно принять удобную расслабленную позу лежа на спине. Одну руку положить на грудь чуть ниже ключиц, а вторую – на живот.

Вдох должен быть медленным, при этом сначала в нем участвуют верхние отделы (рука, лежащая на груди, должна ощутить движение грудной клетки), затем воздух должен заполнить средние отделы (там, где ребра), и в конце вдоха следует надуть живот, втягивая максимальное количество воздуха в нижние отделы легких, – вдохнуть диафрагмой.

Выдох после короткой паузы должен быть тоже медленным.

Теперь все происходит в обратном порядке: сначала освобождаются нижние отделы легких (живот втягивается), затем воздух выходит из средних отделов, и в конце следует использовать все оставшиеся силы для выдоха из верхних долей.

Это и есть полный дыхательный цикл. Проделать его нужно столько раз, чтобы в конце концов получилось правильно. Затем следует отдохнуть, дыша привычным способом.

Возможно, легче освоить сначала брюшное, или диафрагмальное, дыхание. Самая простая позиция для самоконтроля – лечь на спину, слегка согнув ноги в коленях и положив одну или обе руки на живот. Во вдохе и выдохе участвует только диафрагма, то есть при вдохе живот надо надувать, а при выдохе – втягивать. Руки должны, соответственно, подниматься и опускаться вместе с мышцами брюшного пресса.

Полное дыхание можно выполнять в положении сидя, стоя или лежа, как удобнее в данный момент. Вдыхать и выдыхать нужно плавно, избегая толчков и не доводя себя до удушья. Вдох производится через нос, а выдох – через рот. Постепенно надо научиться выдох делать медленнее вдоха, чем длиннее, тем лучше. Паузы между выдохом и следующим вдохом сначала должны быть 2–3 секунды, затем их тоже можно удлинять. Постепенно нужно увеличивать количество полных дыхательных циклов, доведя его сначала до 10, а затем и до 50 раз.

Также крайне важна релаксация мышц. Этому тоже должны обучать врачи ЛФК.

И, поскольку подбор упражнений для каждого пациента с болезнью Бехтерева осуществляется строго индивидуально, здесь мы приводим некоторые из них лишь с целью ознакомления.

Предпочтение отдается упражнениям на растяжку, которые выполняются в медленном темпе, по возможности плавно, без рывков.

Упражнение 1 (рис. 1). Исходное положение – лежа на спине (на коврике), под головой ортопедическая подушка, прямые руки разведены в стороны, ноги чуть шире плеч. Вдох. Повернуться всем корпусом вправо, пальцами левой руки дотянуться до правой кисти, ноги зафиксированы – выдох. Вернуться в исходное положение – вдох. Повторить в другую сторону. Выполнить упражнение 4–6 раз в каждую сторону.

Болезнь Бехтерева: 8 полезных упражнений
Рис. 1

Упражнение 2 (рис. 2). Исходное положение – лежа на спине (на коврике), под головой ортопедическая подушка, прямые руки лежат вдоль туловища, ноги согнуты в коленях, стопы упираются в пол. Вдох – развести руки в стороны. Выдох – поднять согнутую в колене ногу, свести руки и прижать ими колено к груди. Выполнить упражнение с другой ноги. Повторить 4–6 раз для каждой ноги.

Болезнь Бехтерева: 8 полезных упражнений
Рис. 2

Упражнение 3 (рис. 3). Исходное положение – лежа на спине (на коврике), под головой ортопедическая подушка, прямые руки лежат вдоль туловища, ноги согнуты в коленях, стопы упираются в пол, расстояние между ними – чуть шире плеч. Дыхание свободное. Опустить правое колено к левой стопе, коснуться ее и задержаться в этой позе на 2–3 секунды. Затем плавно и медленно вернуться в исходное положение. Повторить другой ногой. Общее количество повторов – 6–8 раз.

Болезнь Бехтерева: 8 полезных упражнений
Рис. 3

Упражнение 4 (рис. 4). Исходное положение – лежа на правом боку, под головой ортопедическая подушка, правая рука под щекой, левая – вдоль туловища, правая нога согнута в колене, левая прямая. Вдох – поднять вверх левую руку, завести ее за голову и потянуть все мышцы боковой поверхности туловища. Выдох – вернуться в исходное положение. Повторить упражнение 4–6 раз, потом повернуться на левый бок и проделать то же самое.

Болезнь Бехтерева: 8 полезных упражнений
Рис. 4

Упражнение 5 (рис. 5). Исходное положение – лежа на правом боку, под головой ортопедическая подушка, правая рука под щекой, левая – вдоль туловища, правая нога согнута в колене, левая – прямая. Дыхание произвольное. Левую ногу приподнять и вывести вперед, а левую руку отвести назад. Плавно и медленно менять их положение 4–5 раз. Затем повернуться на левый бок и повторить то же самое.

Болезнь Бехтерева: 8 полезных упражнений
Рис. 5

Упражнение 6 (рис. 6). Исходное положение – стоя на четвереньках с опорой на прямые руки. Вдох – плавно поднять прямые правую ногу и левую руку. Выдох – вернуться в исходное положение. Повторить то же движение левой ногой и правой рукой. Общее количество повторов – 6–7.

Болезнь Бехтерева: 8 полезных упражнений
Рис. 6, а

Болезнь Бехтерева: 8 полезных упражнений
Рис. 6, б

Упражнение 7 (рис. 7). Исходное положение – лежа на животе, руки согнуты в локтях, кисти под подбородком, ноги вместе. Дыхание произвольное. Согнуть левую ногу в колене под максимально возможным углом, затем вернуться в исходное положение. Повторить то же самое правой ногой. Общее количество повторов – 6–8.

Болезнь Бехтерева: 8 полезных упражнений
Рис. 7

Упражнение 8. Исходное положение – лежа на животе, руки согнуты в локтях, кисти под подбородком, ноги вместе. Дыхание произвольное. Приподнять левую ногу над полом под углом около 30–40°, затем опустить (рис. 8). Повторить то же правой ногой. Общее количество повторов – 6–8.опубликовано econet.ru.

Болезнь Бехтерева: 8 полезных упражнений
Рис. 8

Из книги "Жизнь без боли в спине. Лечение сколиоза, остеопороза, остеохондроза, межпозвонковой грыжи без операции", Валентин Григорьев 

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Источник: https://econet.by/

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