Болезнь Альцгеймера: С чего начинается и можно ли замедлить процесс

Если вы хотите предотвратить развитие болезни Альцгеймера, важно исключить все возможные факторы риска из своей повседневной жизни.

Болезнь Альцгеймера является одной из самых тревожных патологий последних десятилетий из-за растущего числа поставленных диагнозов. И несмотря на то, что на сегодняшний день точные причины развития этого состояния не выявлены, известно, что симптоматика прогрессирует достаточно быстро. Болезнь Альцгеймера затрагивает как самих пациентов, так и членов их семей, по этой причине многие задаются вопросом, а возможно ли как-то замедлить дегенеративные процессы, которые начались в организме? Можно ли остановить или «затормозить» развитие болезни Альцгеймера?

Что представляет собой болезнь Альцгеймера?

Наш мозг действует как многофункциональный центр, ответственный за контроль над органическими функциями всего нашего тела. Он определенным образом интерпретирует внешние стимулы и «отдает приказы», при исполнении которых начинают действовать наши мышцы, кости, внутренние органы и железы. Если мы испытываем чувство жажды, можем ходить и имеем возможность запоминать какую-то информацию, то это только благодаря работе мозга. Однако данные процессы могут ухудшаться с возрастом.

Болезнь Альцгеймера является одним из расстройств, которые чаще всего затрагивают нейронные клетки и, как следствие, сам мозг.

То есть речь идет о нейродегенеративном заболевании, вызывающем многочисленные симптомы слабоумия. Как правило, это связано с естественным старением организма, но бывает, что в «зоне риска» оказываются и достаточно молодые люди.

В медицинской терминологии «деменция» относится к клиническим картинам, которые включают в себя такие симптомы, как потеря когнитивной способности и памяти.

С возрастом наши нейронные связи распадаются, а поскольку восстанавливаться они не могут, нейроны умирают. Это подразумевает значительное сокращение функций мозга, и именно поэтому пожилые люди более уязвимы для данного вида деменции.

Симптомы, характерные для болезни Альцгеймера

Основным симптомом болезни Альцгеймера, или тяжелой дегенерации нейронных и мозговых клеток, является слабоумие (деменция). С развитием этого дегенеративного процесса многие пациенты отмечают у себя глубокие изменения как в повседневном поведении, так и в самоопределении. В более тяжелых случаях может возникнуть серьезное расстройство личности.

Международная ассоциация болезни Альцгеймера разработала список под названием «10 признаков», в котором перечислены наиболее частые симптомы, встречающиеся у пациентов. Мы приводим его ниже, чтобы вы могли вовремя распознать болезнь у себя или своих близких:

Изменения памяти, которые препятствуют привычной повседневной деятельности.

Трудности в решении простых задач.

Трудности, связанные с выполнением привычных обязанностей.

Потеря ощущения пространства и времени.

Трудности с интерпретацией изображений (увиденного).

Проблемы с письменным языком или с устной речью.

Размещение предметов в редких местах и последующие трудности с их поиском.

Потеря инициативы или мотивации.

Изменения в настроении, поведении или самоопределении.

Причины развития болезни Альцгеймера

На сегодняшний день ученые не пришли к консенсусу насчет триггеров дегенеративного процесса болезни Альцгеймера. Но в дополнение к естественному старению организма отмечаются следующие факторы риска:

Курение

Алкоголизм

Потребление токсичных химических веществ, таких как наркотики

Несбалансированное питание

Малоподвижный образ жизни

Избыточный вес и ожирение

Плохой сон (плохое качество или недостаточное количество часов сна)

Нарушения пищевого поведения, такие как, например, нервная анорексия

Сердечно-сосудистые проблемы, высокое кровяное давление

Повреждения головного мозга, вызванные несчастными случаями, травмами или болезнями

Возможно ли замедлить развитие болезни Альцгеймера?

Когда речь заходит о том, чтобы как-то замедлить развитие болезни Альцгеймера, имеется в виду остановка прогресса дегенеративных процессов. Но важно понимать, что предотвратить всегда легче, чем лечить (это относится ко всем заболеваниям), в данном случае еще и потому, что мозг повреждается слишком быстро при деменции.

Профилактика болезни Альцгеймера заключается в том, чтобы исключить факторы риска из своей повседневной жизни. Поэтому предлагаем вам задуматься уже сейчас и внести определенные изменения в свой образ жизни, так вы сможете позаботиться о здоровье своего тела и ума.

Питайтесь правильно, избегайте переедания и потребления так называемых «пустых калорий».

избегайте переедания и потребления так называемых «пустых калорий». Регулярно выполняйте физические упражнения (уделяйте им не менее 30 минут в день).

(уделяйте им не менее 30 минут в день). Следите за весом тела, не допускайте ожирения и появления сердечно-сосудистых заболеваний.

не допускайте ожирения и появления сердечно-сосудистых заболеваний. Потребляйте продукты, богатые витамином С и антиоксидантами: цитрусовые, ягоды, зеленые листовые овощи, сухофрукты, рыба с высоким содержанием Омега-3 и 9 и т. д.

цитрусовые, ягоды, зеленые листовые овощи, сухофрукты, рыба с высоким содержанием Омега-3 и 9 и т. д. Старайтесь снижать уровень стресса: этому способствует физическая активность, медитация, йога, хобби и пр.

этому способствует физическая активность, медитация, йога, хобби и пр. Умейте находить время для отдыха и развлечений: перегружать себя работой не стоит, это контрпродуктивно, как для физического здоровья, так и для когнитивных способностей.

перегружать себя работой не стоит, это контрпродуктивно, как для физического здоровья, так и для когнитивных способностей. Спите по 8 часов в сутки, заботьтесь и о качестве своего сна.

заботьтесь и о качестве своего сна. Поддерживайте здоровые отношения с окружающими и старайтесь увеличить количество позитивных моментов.

и старайтесь увеличить количество позитивных моментов. Поддерживайте самооценку на высоком уровне, гоните от себя негативные мысли и не стесняйтесь прибегать к психоаналитическому лечению, если в нем есть необходимость.

гоните от себя негативные мысли и не стесняйтесь прибегать к психоаналитическому лечению, если в нем есть необходимость. Потребляйте алкоголь умеренно, не курите и не принимайте наркотики (и другие токсичные, отравляющие вещества).

Женщины, находящиеся в периоде менопаузы, могут проконсультироваться со своим врачом о заместительной гормонотерапии эстрогенами. Считается, что уменьшение выработки этого гормона может спровоцировать развитие болезни Альцгеймера.опубликовано econet

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