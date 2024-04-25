Болезнь Альцгеймера: С чего начинается и можно ли замедлить процесс

Если вы хотите предотвратить развитие болезни Альцгеймера, важно исключить все возможные факторы риска из своей повседневной жизни.
Болезнь Альцгеймера является одной из самых тревожных патологий последних десятилетий из-за растущего числа поставленных диагнозов. И несмотря на то, что на сегодняшний день точные причины развития этого состояния не выявлены, известно, что симптоматика прогрессирует достаточно быстро. Болезнь Альцгеймера затрагивает как самих пациентов, так и членов их семей, по этой причине многие задаются вопросом, а возможно ли как-то замедлить дегенеративные процессы, которые начались в организме? Можно ли остановить или «затормозить» развитие болезни Альцгеймера?
Наш мозг действует как многофункциональный центр, ответственный за контроль над органическими функциями всего нашего тела. Он определенным образом интерпретирует внешние стимулы и «отдает приказы», при исполнении которых начинают действовать наши мышцы, кости, внутренние органы и железы. Если мы испытываем чувство жажды, можем ходить и имеем возможность запоминать какую-то информацию, то это только благодаря работе мозга. Однако данные процессы могут ухудшаться с возрастом.
Болезнь Альцгеймера является одним из расстройств, которые чаще всего затрагивают нейронные клетки и, как следствие, сам мозг.
То есть речь идет о нейродегенеративном заболевании, вызывающем многочисленные симптомы слабоумия. Как правило, это связано с естественным старением организма, но бывает, что в «зоне риска» оказываются и достаточно молодые люди.
С возрастом наши нейронные связи распадаются, а поскольку восстанавливаться они не могут, нейроны умирают. Это подразумевает значительное сокращение функций мозга, и именно поэтому пожилые люди более уязвимы для данного вида деменции.
Основным симптомом болезни Альцгеймера, или тяжелой дегенерации нейронных и мозговых клеток, является слабоумие (деменция). С развитием этого дегенеративного процесса многие пациенты отмечают у себя глубокие изменения как в повседневном поведении, так и в самоопределении. В более тяжелых случаях может возникнуть серьезное расстройство личности.
Международная ассоциация болезни Альцгеймера разработала список под названием «10 признаков», в котором перечислены наиболее частые симптомы, встречающиеся у пациентов. Мы приводим его ниже, чтобы вы могли вовремя распознать болезнь у себя или своих близких:
На сегодняшний день ученые не пришли к консенсусу насчет триггеров дегенеративного процесса болезни Альцгеймера. Но в дополнение к естественному старению организма отмечаются следующие факторы риска:
Когда речь заходит о том, чтобы как-то замедлить развитие болезни Альцгеймера, имеется в виду остановка прогресса дегенеративных процессов. Но важно понимать, что предотвратить всегда легче, чем лечить (это относится ко всем заболеваниям), в данном случае еще и потому, что мозг повреждается слишком быстро при деменции.
Профилактика болезни Альцгеймера заключается в том, чтобы исключить факторы риска из своей повседневной жизни. Поэтому предлагаем вам задуматься уже сейчас и внести определенные изменения в свой образ жизни, так вы сможете позаботиться о здоровье своего тела и ума.
Женщины, находящиеся в периоде менопаузы, могут проконсультироваться со своим врачом о заместительной гормонотерапии эстрогенами. Считается, что уменьшение выработки этого гормона может спровоцировать развитие болезни Альцгеймера.опубликовано econet
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