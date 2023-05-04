Боль в мышцах укажет на проблемы с органами

Если внимательно прислушиваться к своему организму, можно заметить сигналы о развитии заболеваний задолго до появления характерных симптомов. Тестируя собственные мышцы, легко определить проблемные места, предотвратить сбой в работе внутренних органов и систем.

Существует целое направление прикладной кинезиологии, которое с научной точки зрения рассматривает мышечные боли как симптом тяжелых заболеваний. Это полезные методы диагностики, сочетающие принципы мануальной терапии и тестирование мышц с помощью раздражителей.

Как тестировать мышцы: основы диагностики

Врачи, работающие с новой техникой кинезиологии, объясняют, что ежесекундно мозг получает тысячи сигналов от каждой мышцы. Он анализирует ее состояние, степень растяжения и сопротивления. Если какая-то группа ослаблена длительное время, возникает общий дисбаланс в организме. Их работу пытаются заменить мышечные волокна на противоположной стороне тела, что провоцирует гипертонус и перенапряжение.

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Изменение мышечного тонуса – сигнал для мозга о нарушении здоровья. Врач может определить наиболее ослабленные группы, и проанализировать, какие органы расположены рядом, что повлияло на снижение работы организма. Он оценивает, как они реагируют на повышенную нагрузку, оказывают ли сопротивление при раздражении.

К примеру, при тестировании дельтовидной мышцы, можно выявить нарушение артериального давления. Для этого необходимо вытянуть руку на уровень плеча, медленно сложить и нажать на точку под ключицей. Через несколько секунд врач надавливает на руку, оценивая степень сопротивления. Если она не выдерживает легкого нажатия, у человека повышен риск гипертонии и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Работу организма и оценку напряжения мышц врачи сравнивают с диагностикой автомобиля. Он длительное время служит без сбоя, но без проведения регулярной проверки масла и двигателя рано или поздно начнутся поломки. Чем больше владелец оттягивает профилактику, тем сложнее и дороже будет ремонт авто. Так происходит и с телом человека, которое требует постоянной самодиагностики для предотвращения тяжелых болезней.

Связь мышц и внутренних органов человека

В человеческом организме тысячи мышц, многие из которых нервными окончаниями связаны с внутренними органами. При появлении гипертонуса обратите внимание на возможные проблемы со здоровьем:

При слабых мышцах на внутренней стороне ног часто возникают проблемы с кишечником, колиты, дисбактериоз и хронические запоры.

Плоскостопие указывает на слабость мышц тазового дна, нарушение работы мочеполовой системы. У женщин часто возникает опущение матки, воспаление фаллопиевых труб.

При слабых мышцах спины, опущении плеч вперед нередко выявляется взаимосвязь с болезнями желудка, появлением язвы, гастритов, несварения.

Ослабленные подколенные мышцы, хруст в коленях может на ранней стадии указывать на воспаление желчного пузыря, формирование в них камней.

Слабые ягодичные мышцы наблюдаются при патологиях почек, яичников, мочеполовой системы, импотенции у мужчин.

Атония или пониженный тонус мышечного каркаса спины может показать, что нарушена работа сердца, коронарных артерий, бронхов и легких.

Портняжная мышца теряет тонус при предрасположенности к болезням надпочечников, нарушении выработки гормонов стресса, развитии опухоли.

Флексоры шеи связаны с гайморовыми пазухами человека, часто дают гипертонус при хроническом гайморите, тонзиллите, рините.

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При заболеваниях пациенты приглушают боль, но она возвращается при очередном рецидиве. Диагностика мышечного напряжения позволяет обнаружить причину. К примеру, выявить патологию тонкой кишки можно только с помощью дорогостоящих обследований, компьютерной томографии. Мануальному специалисту достаточно внимательно прощупать мышечный корсет области живота, чтобы выделить участки с пониженным тонусом и правильно определить болезнь без сканирования и анализов.

Методику прикладной кинезиологии сложно освоить самостоятельно. Но регулярное самообследование тела поможет выявить напряженные или ослабленные мышцы, предположить болезни и воспаления в будущем. Это важная мера профилактики, которая предотвращает осложнения на ранней стадии.опубликовано econet

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