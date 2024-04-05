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БОЛЬ в бедре: 6 советов, которые помогут!

Источник: steptohealth.ru 05 апреля 2024 6664
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✅БОЛЬ В БЕДРЕ✅ является довольно распространенным недугом, возникнуть она может по разным причинам. Если это и ваша проблема тоже, то предлагаем 6 полезных советов, которые помогут предотвратить это неприятное состояние.

БОЛЬ в бедре: 6 советов, которые помогут!

Несмотря на то что данные физические упражнения могут быть очень полезны для уменьшения и предотвращения боли в области бедер, вы должны внимательно следить за своими ощущениями. Если вы чувствуете, что дискомфорт усиливается, занятия следует прекратить в обязательном порядке.

Боль в бедре: чем обусловлена и как ее предотвратить 

  • Сбалансированное питание
  • Принимайте дополнительно витаминные добавки и магний
  • Выполняйте упражнения, чтобы предотвратить боль в бедре
  • Укрепляйте бедра
  • Практикуйте упражнения на растяжку
  • Слушайте свое тело

Точное определение больного места в области бедра может стать ценной информацией о причине ее появления. Такая боль может быть вызвана воспалением в тазобедренном суставе, тогда она локализуется, как правило, на внутренней поверхности бедра или в паху.

Если дискомфорт ощущается на внешней стороне бедер, их верхней части, а также ягодицах, то, скорее всего, это боль мышечная. Обычно она обусловлена воспалением мышц, связок, сухожилий и других мягких тканей, которые окружают сустав.

Боль в бедре может быть вызвана и заболеваниями, а также повреждениями других частей тела, например, спины. Самыми распространенными причинами являются артрит и износ суставов.

Бедро — очень важная часть нашего тела. Это место соединения туловища с нижними конечностями, которое обеспечивает равновесие во время движения (ходьбы). Если вы чувствуете напряжение или боль в этой области, предлагаем вашему вниманию 6 рекомендаций, которые могут оказаться полезными.

БОЛЬ в бедре: 6 советов, которые помогут!

1. Сбалансированное питание

Сбалансированное питание очень важно для укрепления костей и суставов. Старайтесь потреблять продукты, богатые железом и фосфором (например, рыбу).

Увеличьте также потребление витаминов А, С и D, так как они способствуют синтезу коллагена. Из фруктов и овощей наиболее полезными в этом отношении являются:

  • Цитрусовые
  • Манго
  • Ананас
  • Морковь
  • Дыня
  • Клубника
  • Артишок
  • Чеснок

2. Принимайте дополнительно витаминные добавки и магний

Магний является четвертым наиболее распространенным минералом в клетках после кальция, фосфора и калия. Он помогает нам вырабатывать энергию, синтезировать белки и жиры. Его потребление необходимо для сокращения и расслабления мышц, для корректного функционирования нервной системы, а также для улучшения обмена веществ.

Есть некоторые витаминные добавки, например, сульфат глюкозамина, которые очень полезны при износе бедренного сустава. Это натуральный способ укрепить данную часть тела, а также кости и суставы в целом. Можете спросить у своего лечащего врача о его действии и преимуществах.

БОЛЬ в бедре: 6 советов, которые помогут!

3. Выполняйте упражнения, чтобы предотвратить боль в бедре

Гимнастика просто необходима для обеспечения хорошего самочувствия и предотвращения боли в области бедер. Такие простые упражнения, как мостик по утрам, к примеру, заставят мышцы правильно «работать». Они обеспечат вашему телу необходимую поддержку, а вы будете хорошо себя чувствовать в течение всего оставшегося дня.

  • Примите положение лежа на спине. Ноги согнуты в коленях, ступни плотно прижаты к полу (на ширине бедер). Теперь за счет мышц ног и живота приподнимите ягодицы.
  • Еще один вариант этого упражнения с подъемом таза: лодыжки находятся непосредственно под коленями (на одной линии), а ваше тело вытянуто в одну прямую линию от коленей до плеч. Задержитесь в таком положении на 3-5 секунд, после чего опустите таз (вернитесь в исходное положение).
  • Если вы страдаете от артрита или бурсита, старайтесь избегать интенсивных тренировок. Прыжки и бег могут усугубить состояние ваших бедер, так как давление усиливает воспаление в суставах. При данных заболеваниях наиболее адекватным видом физической нагрузки является прогулка.

4. Укрепляйте бедра

Для того чтобы предотвратить боль в бедре, очень важно укреплять соответствующие мышцы. Если у вас артроз бедра, работайте над укреплением наружных мышц (внешняя поверхность бедра), чтобы обеспечить суставу необходимую поддержку. 

Внутренняя поверхность бедра — это другая группа мышц. Примите положение лежа на спине, Поместите себе между коленями мяч и сожмите его. Для этого упражнения подойдет футбольный мяч (или аналогичный ему). Он не должен сильно деформироваться при сдавливании.

БОЛЬ в бедре: 6 советов, которые помогут!

5. Боль в бедре? Практикуйте упражнения на растяжку

Растяжение мышц бедра, которые находятся в верхней части сумки (тазобедренного сустава), может в значительной степени облегчить боль при бурсите.

  • Встаньте на колено той ноги, где ощущаете боль. Обопритесь на что-то, чтобы сохранить равновесие.
  • Наклоните таз вперед, напрягая ягодичные мышцы. Затем наклонитесь к той стороне бедра, которая болит (влево, если вы стоите на левом колене, например).
  • Вы должны почувствовать натяжение от верхней части бедра вниз до колена. Задержитесь в таком положении на 30 секунд. Повторите упражнение еще один или два раза.

6. Слушайте свое тело

Если у вас артрит или бурсит, вы, вероятно, уже заметили, что физические упражнения приносят облечение. Но вдруг стоит прекратить заниматься? Как понять, что боль в бедре — это тревожный сигнал?

Если ваше бедро начинает болеть именно в момент выполнения упражнений и сохраняется на протяжении нескольких часов или даже дней после, это означает, что вашему суставу нужен отдых. Мышечная боль после физических нагрузок — это нормально. Но ваше состояние не должно ухудшаться. 

Предотвратить появление боли в бедре не так сложно. Вам просто следует быть внимательными к себе и не забывать про укрепление скелета и суставов. Следуйте этим рекомендациям и будьте здоровы!

И помните, если боль стала интенсивнее и сохраняется дольше обычного, вам стоит проконсультироваться со специалистом.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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