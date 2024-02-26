Безглютеновая диета: факты о здоровье, которые вам нужно знать

Организм может вполне нормально переносить глютен. Однако, все больше людей страдает чувствительностью к этому белку или его непереносимостью. Какие пищевые продукты содержат максимум глютена? Вот главные правила безглютеновой диеты.
Многие люди принимают решение отказаться от глютена в своем пищевом рационе. Почему сегодня так распространена безглютеновая диета? Возможно, и вам полезно придерживаться подобного питания?
Глютеном называют белки, которые есть в составе целого ряда зерновых культур (например, в пшенице). Глютен придает тесту эластичную текстуру и помогает ему подниматься при выпечке. Этот белок вводят в различные переработанные продукты, так как он улучшает текстуру пищи, удержание влаги и вкус.
Подписывайтесь на наш аккаунт в INSTAGRAM!
Хлеб и макаронные изделия - два типичных продукта с содержанием глютена. Кроме того, его источниками являются хлопья, пиво, пирожные, печенье, супы, соевый соус.
Бальзамы для губ, медикаменты, пищевые добавки могут иметь в составе глютен.
Обычно организм переваривает глютен без осложнений. Но людям, страдающим чувствительностью к этому белку или глютеновой болезнью полезно исключить его из своего рациона, чтобы избежать побочных эффектов (например, повреждения ворсинок кишечника).
Реакции на глютен: усталость, вздутие живота, запор и / или диарея.
Если человек страдает глютеновой болезнью, его организм распознает глютен как токсин. Он пытается защититься: атакует белки, которые проникли в пищеварительный тракт. Употребление глютена заключает риск остеопороза, патологий пищеварения, малокровия и прочих недугов.
Введение в пищевой рацион необработанных продуктов, включающих один компонент, - оптимальный вариант избежать глютена. Что рекомендуется употреблять в этом случае:
Главное преимущество удаления этого белка из рациона, это то, что урон, нанесенный здоровью употреблением глютена, возможно компенсировать со временем. Избавившись от обострения, организм начнет отдыхать и восстанавливаться. Питание без глютена способствует уменьшению хронического воспаления, поможет слегка похудеть, оптимизировать пищеварение.
Не обязательно исключать из пищевого рациона глютен без консультации с доктором. Организм каждого человека уникален, и разные люди могут не одинаково реагировать на новые правила образа жизни и питания. Если есть подозрения, что у вас гиперчувствительность к глютену, запишитесь на прием к вашему врачу и проконсультируйтесь с ним по этому вопросу.опубликовано econet.ru
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/
Добавить комментарий