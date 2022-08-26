Березовый ДЕГОТЬ: Средство против 100 болезней

Существует бесчисленное множество способов лечения различных заболеваний при помощи даров природы. И эффективность такой натуртерапии не вызывает сомнения даже у заядлых пессимистов.

С давних времен деготь называли «лекарством против 100 болезней». Думаем, что так оно и есть. Однако мы не имеем возможности указать рецепты препаратов из дегтя ко всем 100 недугам, поэтому остановимся только на некоторых из них. Березовый деготь способен справиться со многими болезнями. Лекарство против 100 недугов часто бывает намного эффективнее привычных медикаментов, продающихся в аптеках. Природа подарила замечательное лекарство, а нам осталось только воспользоваться им.

Целебные свойства дегтя

Астма бронхиальная. Эта болезнь опасна приступами удушья, которые могут возникнуть из-за переутомления, погодных изменений, психологических травм и т. д. Следует учесть, что лечение березовым дегтем должно быть длительным.

Требуется: березовый деготь, кипяченая вода.

Способ приготовления и применения. Для предотвращения приступов 3–4 раза в день до еды принимайте по 0,3 стакана теплой воды с разведенными в ней 5-10 каплями березового дегтя.

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Ангина. Уменьшить воспаление и снять болевые симптомы поможет тот же рецепт, что и при астме. Однако есть и другие средства.

При хронической ангине и воспалении среднего уха на ночь закладывайте в ухо (или оба) мазь Вишневского. В сырую погоду это рекомендуется делать каждый вечер.

Горло при ангине смазывайте мазью, приготовленной по следующему рецепту.

Требуется: 1 часть березового дегтя, 1 часть свиного нутряного сала.

Способ приготовления. Смешайте равные части свиного нутряного сала и березового дегтя, кипите на водяной бане 5 минут.

Способ применения. Шею смажьте полученной смесью, закутайте шерстяным шарфом.

Для избавления от сопутствующего ангине насморка применяют капли в нос.

Требуется: 1 часть березового дегтя, 5 частей растительного масла.

Способ приготовления. Тщательно смешайте деготь и масло.

Способ применения. Закапывайте по 2 капли в каждую ноздрю 4–5 раз в день.

Геморрой. Это неприятное заболевание лечится с помощью теплых дегтярных ванночек.

Требуется: 2 л крутого кипятка, 1 ст. ложка березового дегтя.

Способ приготовления. Смешайте деготь и воду.

Способ применения. Такой раствор следует применять только теплым. После каждой дефекации больной в течение 10–15 минут должен посидеть в такой ванночке. Это увеличит кровоток и ускорит заживление пораженных сосудов.

Гинекологические заболевания. Все болезни, имеющие инфекционное происхождение (кроме венерических), например, воспаления матки, яичников, гнойные кисты, эрозии шейки матки и др. лечат в комплексе.

Требуется: 1 часть порошка чаги, 5 частей кипятка, мазь Вишневского.

Способ приготовления. Залейте порошок чаги крутым кипятком. Дайте настояться 30 минут. Процедите.

Способ применения. 3 раза в день за 30 минут до еды принимайте по 30 мл настоя чаги. В четные числа месяца во влагалище помещайте тампон с настоем чаги, а в нечетные дни – тампон с небольшим количеством мази Вишневского. Лечение продолжайте в течение 2–3 месяцев с перерывами во время менструации (пропускают 4 дня до и после).

Герпес. Неприятное вирусное заболевание, которое трудно поддается лечению. Для избавления от него на пораженные участки кожи накладывайте компресс из березового дегтя. Для этого нанесите деготь на кусочек марли или ваты и наложите намазанной стороной на пораженное место. Сверху прикройте вощеной бумагой или полиэтиленовой пленкой, а затем плотно прибинтуйте. Через 2–4 часа повязку снимите.

Дизентерия. Это очень серьезное заболевание в запущенных случаях может даже грозить полным обезвоживанием организма и летальным исходом. Лечение дизентерии проводится только под наблюдением врача. Березовый деготь при этом используется как вспомогательное спазмолитическое средство. Его принимают внутрь только в очищенном виде. Для этого используется препарат карболена.

Дерматит атопический. Этот вид воспаления верхних слоев кожи часто появляется у больных с аллергической предрасположенностью. Пораженные участки кожи следует смазывать дегтярной мазью.

Требуется: 1 часть березового дегтя, 10 частей нутряного свиного сала.

Способ приготовления. Перетопите свиное сало и смешайте его с березовым дегтем из расчета на 10 частей сала – 1 часть дегтя.

Способ применения. Мазь наносите на пораженные участки.

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Есть и другой рецепт лечебной мази.

Требуется: 1 часть березового дегтя, 10 частей нутряного свиного сала.

Способ приготовления. Сало и деготь, взятые в равных частях, кипятите 5 минут на водяной бане. Затем остудите.

Способ применения. Смесь наносите на пораженные участки кожи.

Хорошо помогают компрессы и аппликации на пораженные участки из 10 частей топленого жира и 1 части березового дегтя.

Дерматит контактный. Этот вид дерматита отличается от предыдущего тем, что вызывается контактом с аллергеном. Бороться с ним можно двумя способами.

Требуется: 1 часть яичного желтка, 1 часть сливок, 1 часть березового дегтя.

Способ приготовления. Смешайте в равных пропорциях яичный желток, березовый деготь и сливки.

Способ применения. Полученную массу наносите на пораженные участки кожи. На второй день происходит обострение заболевания, а на третий – улучшение состояния.

Требуется: 1 ч. ложка березового дегтя, 1 тюбик крема после бритья.

Способ приготовления. 1 ч. ложку березового дегтя смешайте и подогрейте на водяной бане с содержимым одного тюбика крема после бритья. Как только масса нагреется до 60 °C, перелейте ее в плотно закрывающуюся баночку.

Способ применения. Пораженные участки промойте нагретым до 50 °C раствором соды или горчицы и подождите, пока они высохнут. Затем нанесите мазь из первого рецепта, а поверх нее – подготовленный крем. Эту процедуру повторяйте 2 раза в день.

Дерматит себорейный. Эта болезнь характеризуется появлением мелких чешуек на коже головы, лица, а иногда и других частей тела. Для борьбы с чешуйками на голове (перхотью) в корни волос втирайте разведенный пополам с водой березовый деготь. Затем голову тепло закутайте, а через 10–12 часов смойте деготь мылом, а голову ополосните водой, подкисленной лимонным соком или лимонной кислотой.

Для большего эффекта процедуру повторите через неделю, а для профилактики мойте голову дегтярным мылом.

Кашель. Это не совсем болезнь, однако малоприятный «попутчик» при простудных и легочных заболеваниях. Для его устранения издревле использовались лекарства на основе дегтя.

Требуется: 0,5 стакана молока, 1 ст. ложка очищенного березового дегтя.

Способ приготовления. Молоко подогрейте, растворите в нем деготь.

Способ применения. Пейте натощак 2 раза в день 0,5 стакана молока с березовым дегтем.

Требуется: 1 часть березового дегтя, 5 частей растительного масла.

Способ приготовления. Смешайте деготь и масло.

Способ применения. При бронхите грудную клетку смазывайте приготовленной мазью.

Ларингит. Это воспаление гортани, вызванное инфекционным поражением верхних дыхательных путей. Для его лечения рекомендуется два способа.

Требуется: детский крем, 20 капель березового дегтя.

Способ приготовления и применения. На ночь намажьте кожу на шее детским кремом. Затем нанесите на кусочек ткани или марли 20 капель березового дегтя и приложите этот компресс к области миндалин. Сверху закройте шею полиэтиленом и обвяжите платком. Утром все смойте и снова намажьте шею детским кремом. Эту процедуру повторяйте через день в течение 1 недели.

Очень хорошо полоскать горло и промывать пазухи носа дегтярным раствором.

Требуется: 5 капель березового дегтя, 1 стакан воды.

Способ приготовления. Добавьте деготь в кипяток. Затем раствор остудите и процедите через ткань, сложенную вдвое.

Способ применения. Полощите горло полученным средством.

Лямблиоз. Болезнь вызывается одноклеточным паразитом – лямблией. Это одна из так называемых болезней грязных рук. При лечении дегтем следует исключить из своего рациона сладкое и отдать предпочтение кисломолочным продуктам и вареному мясу. Курс лечения длится 20 дней.

Требуется: березовый деготь, 0,5 стакана воды.

Способ приготовления и применения. В первый день лечения в 0,5 стакана воды добавьте 1 каплю дегтя и выпейте полученный раствор утром натощак. На следующий день дозу увеличьте до двух капель. Увеличивая таким образом количество дегтя на 1 каплю каждый день, дойдите до 10 капель, а затем уменьшите ежедневный прием дегтя на одну каплю.

Лишай. Это вирусное инфекционное заболевание. Оно сопровождается появлением очаговой сыпи на коже в виде пузырьков, пятен и т. д. Существует два эффективных народных способа борьбы с этим заболеванием.

Требуется: 3 ст. ложки рыбьего жира, 1 ст. ложка очищенного березового дегтя.

Способ приготовления. Тщательно смешайте рыбий жир и деготь.

Способ применения. Мазь нанесите на тряпочку и затем привяжите к пораженному участку кожи.

Требуется: 100 г репчатого лука, 1 белок куриного яйца и 1 ст. ложка березового дегтя.

Способ приготовления. Очищенный и растертый до однородной массы лук смешайте с белком и дегтем.

Способ приготовления. Этим составом смазывайте пораженные участки кожи.

Мозоли. Это утолщения кожи, которые возникают в результате постоянного трения. Очень часто мозоли возникают на стопах. Избавиться от них (особенно от застарелых) поможет отвар из березовых листьев, в котором следует попарить ноги. После этого на мозоли нужно наложить компресс с мазью.

Требуется: 1 часть березового дегтя, 1 часть сахара и 1 часть селитры.

Способ приготовления. Все компоненты тщательно смешайте.

Способ применения. Накладывайте на ночь на застарелые мозоли компрессы с мазью.

Ожоги. Имеются в виду ожоги 1 и 2 степеней, которые лечатся в домашних условиях. Такие ситуации случаются с каждым и здесь главное – не паниковать. В первую очередь обожженную поверхность в течение 15–20 минут подержите под струей холодной воды. Затем смажьте поврежденную поверхность препаратом, содержащим деготь, например, мазью Вишневского. Это поможет снять боль и уменьшить воспаление. Очень хорошо, если вы сделаете на пораженный участок аппликацию с дегтярной мазью (на 1–2 часа).

Псориаз. Это хроническое заболевание, причины которого, к сожалению, пока не установлены. Оно характеризуется появлением высыпаний на теле, при соскабливании которых появляются «стеариновые» пятна и кровотечения. Для лечения псориаза, помимо прочих лекарственных препаратов, рекомендуются дегтярные ванны.

Требуется: 100 г березового дегтя, 75 мл воды и 75 мл мыльного спирта.

Способ приготовления. Все тщательно перемешайте, смесь встряхните и тонкой струйкой влейте в теплую воду.

Способ применения. Предварительно нанесите деготь на пораженные участки и принимайте ванну 15–30 минут, а затем смойте деготь мылом. После окончания процедуры пораженную кожу не вытирайте, она должна высохнуть сама.

Хороший эффект дают и мази с добавлением березового дегтя.

Требуется: 100 г березового дегтя, 15 г прополиса.

Способ приготовления. Смешайте прополис и деготь.

Способ применения. Нанесите мазь на пораженные псориазом участки кожи.

Полезна обработка ран березовым дегтем с добавлением равного количества растительного масла. Больные места обработайте смесью березового дегтя с пеплом березовых поленьев, смешанных в пропорции 1: 1. Мазь наносите на пораженные участки.

Хороший эффект дает и мазь из чаги.

Требуется: 1 стакан куриного жира, 0,5 стакана измельченной в порошок высушенной чаги, 2 ст. ложки березового дегтя, 2 ст. ложки хозяйственного мыла, 2 ст. ложки медицинской желчи, 3 сырых куриных желтка и 1 ч. ложка кальцинированной соды.

Способ приготовления. Смешайте все компоненты.

Способ применения. Мазь наносите на пораженные участки.

Требуется: 2 части меда, 3 части березового дегтя, 2 части измельченной в порошок травы чистотела, 1 часть порошка из листьев грецкого ореха, 1 часть порошка из ежевичных листьев и 1 часть рыбьего жира.

Способ приготовления. Компоненты смешайте, настаивайте 3 дня, часто помешивая.

Способ применения. Смазывайте этой мазью очаги поражения.

Требуется: 60 г березового дегтя, 100 г 50 %-ной спиртовой настойки плодов софоры японской и 40 г вазелина.

Способ приготовления. Все компоненты смешайте. Настаивайте 2 недели, периодически помешивая.

Способ применения. Мазь наносите на пораженные участки.

Требуется: 100 г березового дегтя, 40 г 50 %-ной настойки плодов софоры японской, 100 г пудры из листьев чистотела, 40 г рыбьего жира и 20 г масла лаванды.

Способ приготовления. Все компоненты тщательно смешайте. Эту мазь настаивайте 3 недели, периодически помешивая.

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Способ применения. Мазь наносите на пораженные участки.

Требуется: 100 г березового дегтя, 40 г касторового масла, 40 г золы из стеблей шиповника, 20 г меда и 2 яичных белка.

Способ приготовления. Все компоненты тщательно смешайте. Настаивайте 3 дня, периодически помешивая.

Способ применения. Мазь наносите на пораженные участки.

Требуется: по 1 части 50 %-ной спиртовой настойки березовых почек и плодов софоры японской, 1 часть березового дегтя.

Способ приготовления. Компоненты смешайте. Затем эту смесь, часто помешивая, настаивайте в темном месте 7 дней.

Способ применения. Мазь наносите на пораженные участки.

Требуется: 60 г золы стеблей шиповника, 100 г березового дегтя, 20 г пудры из травы чистотела и 2 г медицинской серы.

Способ приготовления. Компоненты смешайте. Затем эту смесь, часто помешивая, настаивайте в темном месте в течение 1 недели.

Способ применения. Мазь наносите на пораженные участки.

Требуется: 100 г березового дегтя, 15 г медицинской серы и 40 г рыбьего жира.

Способ приготовления. Компоненты смешайте. Затем эту смесь, часто помешивая, настаивайте в темном месте в течение 1 недели.

Способ применения. Мазь наносите на пораженные участки.

Очень эффективно накладывать на пораженные участки кожи на 10–15 минут горчичники. Затем для устранения сухости на прогретые участки наносите чистый березовый деготь.опубликовано econet.ru.

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