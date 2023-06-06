Аюрведа: Простые секреты правильного обмена веществ

Нормальный обмен веществ в организме - залог здоровья, хорошего самочувствия и полноценной активности. Как "настроить" работу пищеварения и получить максимум пользы от пищевых продуктов? Вот отсновные принципы питания для отличного обмена веществ.
Как можно сбалансировать обмен веществ? Достаточно выбрать для себя 1–2 пункта из предложенного перечня и применять их практически. Со временем можно подключать новые принципы.
Для начала с утра выпиваем стакан теплой воды (можно с лимоном - четверть среднего лимона выжать в чашку).
По возможности избегаем хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, жареной пищи, сыра, консервов, полуфабрикатов, орехов, спиртных напитков, сахара и макаронных изделий.
Ключевой прием пищи - обед. В обед огонь пищеварения работает во всю силу.
Ужинаем в 6 часов вечера. Ужин легкий: паровые овощи, рис, порция супа.
Готовим пищу с пряностями, которые улучшают пищеварение: подойдут имбирь, фенхель, черный или кайенский перец, мята, каменная соль, корица, мускатный орех, кардамон, укроп, куркума, кумин, кориандр, семена ажгона. Пряности помогают усваивать пищу и способствуют удалению токсичной слизи.
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Не перекусываем в промежутках между приемами пищи.
Непременно съедаем ломтик свежего имбиря, политого лимонным соком и посыпанного щепоткой каменной соли.
Не наедаемся до отвала: желудок должен остаться на четверть пустым.
Никогда не запиваем пищу очень холодной водой. Не пьем много во время приема пищи.
Любое блюдо можно сбрызнуть ¼ ч. ложкой оливкового / масла гхи.
Перед приготовлением круп, употреблением орехов, семечек, чечевицы, риса замачиваем их в воде на полчаса. Жесткие бобовые замачиваются на всю ночь.
Выбросьте обычную белую поваренную соль. В ней полно ядовитых веществ – химикатов, вымывающих питательные вещества из костей. Используйте натуральные, не подвергнутые обработке виды соли – морскую и гималайскую каменную.
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Пьем чаи для пищеварения: имбирный, с кардамоном, фенхелем, кумином, кориандром.
Утром и вечером перед сном выпиваем четверть стакана сока алоэ. Данный напиток очищает и улучшает усвоение необходимых веществ из пищи.
Употребляем продукты, улучшающие обмен веществ:
Обходим стороной продукты под маркировкой «с низким содержанием жира», «обезжиренный», «без сахара». Натуральные вещества в них заменены на химические добавки. Исключаем из рациона белый сахар, столовую соль и прочие обработанные продукты.
Употребляем органические продукты. Овощи и фрукты, выращенные с применением гербицидов, пестицидов и прочие вредные для здоровья продукты провоцируют серьезные заболевания.опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/
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